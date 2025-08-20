English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பதவி பறிப்பு மசோதா.. "சர்வாதிகாரங்கள் இப்படித்தான் தொடங்குகின்றன",, முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம்!

இது ஒரு கருப்பு நாள், இது ஒரு கருப்பு மசோதா என்றும் சர்வாதிகாரங்கள் இப்படித்தான் தொடங்குகின்றன என்றும் பதவி பறிப்பு மசோதாவிற்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 20, 2025, 08:00 PM IST
  • பதவி பறிப்பு மசோதா
  • முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கண்டனம்

Trending Photos

சமந்தா ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி! சினிமாவை விட்டுச் செல்கிறாரா? உண்மையா… வதந்தியா?
camera icon5
Samantha
சமந்தா ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி! சினிமாவை விட்டுச் செல்கிறாரா? உண்மையா… வதந்தியா?
சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி அப்டேட்! SK ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் நியூஸ்!
camera icon6
Sivakarthikeyan
சிவகார்த்திகேயனின் மதராஸி அப்டேட்! SK ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் நியூஸ்!
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
4g தங்கம், ரூ. 70,000.. தமிழக அரசின் இலவச திருமண நிதி உதவித் திட்டம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon8
TN Marriage Scheme 2025
4g தங்கம், ரூ. 70,000.. தமிழக அரசின் இலவச திருமண நிதி உதவித் திட்டம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
பதவி பறிப்பு மசோதா.. "சர்வாதிகாரங்கள் இப்படித்தான் தொடங்குகின்றன",, முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம்!

30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தாலே பிரதமர், முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களை பதவி நீக்கம் செய்யும் வகையிலான சட்ட திருத்த மசோதாவை இன்று (ஆகஸ்ட் 20) மக்களவையில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தாக்கல் செய்தார். 

அதாவது 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தண்டனை கொண்ட வழக்குகளில் கைதாகி 30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தால், பிரதமர், முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்கள் மற்றும் மாநில அமைச்சர்களின் பதவி பறிக்கபப்டும். இந்த மசோதாவிற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார். 

இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 130வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் சீர்திருத்தம் அல்ல - இது ஒரு கருப்பு நாள், இது ஒரு கருப்பு மசோதா. 30 நாள் கைது = தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வரை பதவி நீக்கம் செய்தல். விசாரணை இல்லை, தண்டனை இல்லை - பாஜகவின் கட்டளை மட்டுமே.

சர்வாதிகாரங்கள் இப்படித்தான் தொடங்குகின்றன. வாக்குகளைத் திருடுதல், போட்டியாளர்களை அமைதிப்படுத்துதல் மற்றும் மாநிலங்களை நசுக்குதல். ஜனநாயகத்தின் வேரையே தாக்கும் இந்த மசோதாவை நான் கடுமையாகக் கண்டிக்கிறேன், மேலும் இந்தியாவை ஒரு சர்வாதிகாரமாக மாற்றும் இந்த முயற்சிக்கு எதிராக அனைத்து ஜனநாயக சக்திகளும் ஒன்றுபட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

பிரதமரின் கீழ் இந்தியாவை ஒரு சர்வாதிகாரமாக மாற்றுவதன் மூலம் அரசியலமைப்பையும் அதன் ஜனநாயக அடித்தளங்களையும் கெடுக்க மத்திய பாஜக அரசு முடிவு செய்துள்ளது. 

வாக்கு திருட்டு அம்பலப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, மத்திய பாஜக அரசு அமைக்கப்பட்டதற்கான ஆணையே கடுமையான கேள்விக்குறியாக உள்ளது. அதன் சட்டபூர்வமான தன்மை சந்தேகத்திற்குரியது. மோசடி மூலம் மக்களின் ஆணையைத் திருடிய பாஜக, இப்போது இந்த அம்பலப்படுத்தலில் இருந்து பொதுமக்களின் கவனத்தைத் திசைதிருப்ப தீவிரமாக உள்ளது. அதைச் செய்ய, அவர்கள் 130வது அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாவைக் கொண்டு வந்துள்ளனர்.

இந்த மசோதாவின் திட்டம் தெளிவாக உள்ளது. இது, மாநிலங்கள் முழுவதும் அதிகாரத்தில் இருக்கும் அரசியல் எதிரிகள் மீது பொய் வழக்குகளைப் போடவும், 30 நாள் கைது கூட ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவரை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கான ஒரு காரணமாகக் கருதும் விதிகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவர்களை நீக்கவும் பாஜகவை அனுமதிக்கிறது, எந்த தண்டனையும் அல்லது விசாரணையும் இல்லாமல். இந்த அரசியலமைப்புக்கு விரோதமான திருத்தம் நிச்சயமாக நீதிமன்றங்களால் ரத்து செய்யப்படும், ஏனெனில் குற்றம் விசாரணைக்குப் பிறகுதான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, ஒரு வழக்கைப் பதிவு செய்வதன் மூலம் அல்ல.

இது பல்வேறு மாநிலங்களில் முதலமைச்சர்களாகவோ அல்லது அமைச்சர்களாகவோ இருக்கும் NDA-வில் உள்ள பிராந்தியக் கட்சிகளை மிரட்டுவதற்கான ஒரு தீய முயற்சி. எந்தவொரு வளர்ந்து வரும் சர்வாதிகாரியின் முதல் நடவடிக்கையும், போட்டியாளர்களைக் கைது செய்து பதவியில் இருந்து அகற்றுவதற்கான அதிகாரத்தை தனக்கு வழங்குவதாகும். இந்த மசோதா அதைத்தான் செய்ய முயல்கிறது. எனத் தெரிவித்துள்ளார். 

மேலும் படிக்க: தவெக மாநாட்டில் பரபரப்பு! சரிந்து விழுந்த 100 அடி கொடுக்கம்பம்..யாருக்கு என்ன ஆச்சு?

மேலும் படிக்க: அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி, மாணவர்களுக்கு காத்திருக்கும் குட் நியூஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
MK Stalin130th Constitutional AmendmentImpeachment BillAmit Shah

Trending News