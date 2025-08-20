பதவி பறிப்பு மசோதா.. "சர்வாதிகாரங்கள் இப்படித்தான் தொடங்குகின்றன",, முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம்!

30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தாலே பிரதமர், முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களை பதவி நீக்கம் செய்யும் வகையிலான சட்ட திருத்த மசோதாவை இன்று (ஆகஸ்ட் 20) மக்களவையில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தாக்கல் செய்தார்.
அதாவது 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தண்டனை கொண்ட வழக்குகளில் கைதாகி 30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தால், பிரதமர், முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்கள் மற்றும் மாநில அமைச்சர்களின் பதவி பறிக்கபப்டும். இந்த மசோதாவிற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 130வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் சீர்திருத்தம் அல்ல - இது ஒரு கருப்பு நாள், இது ஒரு கருப்பு மசோதா. 30 நாள் கைது = தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வரை பதவி நீக்கம் செய்தல். விசாரணை இல்லை, தண்டனை இல்லை - பாஜகவின் கட்டளை மட்டுமே.
சர்வாதிகாரங்கள் இப்படித்தான் தொடங்குகின்றன. வாக்குகளைத் திருடுதல், போட்டியாளர்களை அமைதிப்படுத்துதல் மற்றும் மாநிலங்களை நசுக்குதல். ஜனநாயகத்தின் வேரையே தாக்கும் இந்த மசோதாவை நான் கடுமையாகக் கண்டிக்கிறேன், மேலும் இந்தியாவை ஒரு சர்வாதிகாரமாக மாற்றும் இந்த முயற்சிக்கு எதிராக அனைத்து ஜனநாயக சக்திகளும் ஒன்றுபட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
பிரதமரின் கீழ் இந்தியாவை ஒரு சர்வாதிகாரமாக மாற்றுவதன் மூலம் அரசியலமைப்பையும் அதன் ஜனநாயக அடித்தளங்களையும் கெடுக்க மத்திய பாஜக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
வாக்கு திருட்டு அம்பலப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, மத்திய பாஜக அரசு அமைக்கப்பட்டதற்கான ஆணையே கடுமையான கேள்விக்குறியாக உள்ளது. அதன் சட்டபூர்வமான தன்மை சந்தேகத்திற்குரியது. மோசடி மூலம் மக்களின் ஆணையைத் திருடிய பாஜக, இப்போது இந்த அம்பலப்படுத்தலில் இருந்து பொதுமக்களின் கவனத்தைத் திசைதிருப்ப தீவிரமாக உள்ளது. அதைச் செய்ய, அவர்கள் 130வது அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாவைக் கொண்டு வந்துள்ளனர்.
இந்த மசோதாவின் திட்டம் தெளிவாக உள்ளது. இது, மாநிலங்கள் முழுவதும் அதிகாரத்தில் இருக்கும் அரசியல் எதிரிகள் மீது பொய் வழக்குகளைப் போடவும், 30 நாள் கைது கூட ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவரை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கான ஒரு காரணமாகக் கருதும் விதிகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவர்களை நீக்கவும் பாஜகவை அனுமதிக்கிறது, எந்த தண்டனையும் அல்லது விசாரணையும் இல்லாமல். இந்த அரசியலமைப்புக்கு விரோதமான திருத்தம் நிச்சயமாக நீதிமன்றங்களால் ரத்து செய்யப்படும், ஏனெனில் குற்றம் விசாரணைக்குப் பிறகுதான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, ஒரு வழக்கைப் பதிவு செய்வதன் மூலம் அல்ல.
இது பல்வேறு மாநிலங்களில் முதலமைச்சர்களாகவோ அல்லது அமைச்சர்களாகவோ இருக்கும் NDA-வில் உள்ள பிராந்தியக் கட்சிகளை மிரட்டுவதற்கான ஒரு தீய முயற்சி. எந்தவொரு வளர்ந்து வரும் சர்வாதிகாரியின் முதல் நடவடிக்கையும், போட்டியாளர்களைக் கைது செய்து பதவியில் இருந்து அகற்றுவதற்கான அதிகாரத்தை தனக்கு வழங்குவதாகும். இந்த மசோதா அதைத்தான் செய்ய முயல்கிறது. எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
