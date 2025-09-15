English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வக்பு திருத்த சட்டம் தொடர்பான உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு.. முதல்வர் ஸ்டாலின் வரவேற்பு!

வக்பு திருத்த சட்டம் தொடர்பான உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 15, 2025, 05:24 PM IST

Trending Photos

தாலிக்கு தங்கம்.. 5460 தங்க நாணயங்கள்: அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon8
TN marriage schemes
தாலிக்கு தங்கம்.. 5460 தங்க நாணயங்கள்: அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon7
Guru Peyarchi
தீபாவளிக்கு முன் குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சியடையும் குரு: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை
camera icon7
Guru Peyarchi
12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சியடையும் குரு: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜ வாழ்க்கை! பணம் கொட்டும்!
camera icon6
Venus Transit
நாளை சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜ வாழ்க்கை! பணம் கொட்டும்!
வக்பு திருத்த சட்டம் தொடர்பான உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு.. முதல்வர் ஸ்டாலின் வரவேற்பு!

வக்பு திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக திமுக, ஒய்ஆர்எஸ் காங்கிரஸ், முஸ்லிம் அமைப்புகள் என மொத்தம் 70க்கும் மேற்பட்ட மணுக்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன. முதலில் 5 மனுக்களை மட்டும் விசாரணக்கு எடுத்துக்கொண்ட உச்சநீதிமன்றம், புதிய வக்பு சட்டத்தின் கீழ் எந்தவொரு நியமனங்களோ நடவடிக்கைகளோ மேற்கொள்ள கூடாது என இடைக்கால தடை விதித்தது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த சூழலில், இவ்வழக்கு விசாரணை மீண்டும் வந்தது. அப்போது, வக்பு சட்டத் திருத்தத்தின் அனைத்து விதிகளையும் நிறுத்தும் கோரிக்கையை நிராகரித்தது. சில முக்கிய பிரிவுகளுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தது. இந்த நிலையில், உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார். 

"உச்ச நீதிமன்றத்தின் இன்றைய உத்தரவு இஸ்லாமியர்களின் மத உரிமைகளையும் அடிப்படை உரிமைகளையும் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையும் உச்சநீதிமன்றம் பாதுகாக்கும் என மக்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது." என அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

இது தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளதாவது, தி.மு.க.வும் மற்ற மனுதாரர்களும் வக்பு திருத்தச் சட்டத்துக்கு எதிராகத் தொடர்ந்த வழக்கில், ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு கொண்டு வந்துள்ள முக்கியத் திருத்தங்களுக்குத் தடை விதித்து மாண்பமை உச்சநீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.

1) வக்புக்குச் சொத்தை அளிக்க, 5 ஆண்டு இஸ்லாத்தைக் கட்டாயமாக நடைமுறையில் கடைப்பிடித்திருக்க வேண்டும் எனும் விதிக்குத் தடை 

2) வக்பு நிலத்தை அரசு நிலம் என்று ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்தாலே, உரிய அதிகாரி அறிக்கை அளிக்கும்வரை அல்லது அரசு முடிவெடுக்கும் வரை அச்சொத்தைப் பறிக்கும் அதிகாரத்துக்குத் தடை

3) ‘வக்பு பயனர்’ என்பதை நீக்கும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவருக்கான அதிகாரத்துக்குத் தடை (நீண்டகால மதப் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் வக்பு சொத்துகளாகக் கருதப்படும் சொத்து)

4) மத்திய வக்பு வாரியத்தில் நான்குக்கும் மேற்பட்ட முஸ்லீம் அல்லாதோரை சேர்ப்பது, மாநில வக்பு வாரியங்களில் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட முஸ்லீம் அல்லாதோரைச் சேர்ப்பதற்குத் தடை. இதனால், இந்த வாரியங்களில் முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையாக இருப்பது உறுதிசெய்யப்படும்.

ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு அரசியலமைப்புச் சட்டத்துக்கு எதிராக, சட்டவிரோதமாகச் செய்துள்ள திருத்தங்களை நீக்குவதை நோக்கிய முக்கிய நகர்வாக இன்றைய நீதிமன்ற உத்தரவு அமைந்துள்ளது.

இந்த சட்டத்திருத்த முன்வரைவு நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்தே, தி.மு.க. இதனைத் தொடர்ச்சியாக எதிர்த்து வந்துள்ளது. இதனை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ள பலரோடு சேர்ந்து வெற்றியும் கண்டுள்ளது. தி.மு.க. தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசும் ஒன்றிய அரசு வக்பு திருத்தச் சட்டத்தைத் திரும்பப் பெறவேண்டும் என வலியுறுத்திச் சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி, ஆட்சி அதிகாரத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தும் பா.ஜ.க.வின் முயற்சிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

இந்நிலையில், இன்றைய உத்தரவு இஸ்லாமியர்களின் மத உரிமைகளையும் அடிப்படை உரிமைகளையும் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையும் மாண்பமை உச்சநீதிமன்றம் பாதுகாக்கும் என மக்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

மேலும் படிக்க: மக்களே உஷார்.. அடுத்த 4 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகும் கனமழை! வானிலை மையம் அலர்ட்!

மேலும் படிக்க: திமுகவுடன் இல்லை.. சீமானுடன்தான் விஜய்க்கு போட்டியே - ஐ.பெரியசாமி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
MK StalinBJPWaqf Amendment ActSupreme Court

Trending News