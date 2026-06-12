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தடையில்லா மின்சாரம்.. விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. முதல்வர் விஜய்யின் அறிவிப்பு

CM Vijay Latest Announcement: குறுவை நெல் சாகுபடியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் டெல்டா மற்றும் டெல்டா அல்லாத மாவட்டங்களில் ரூ.134.83 கோடி மதிப்பீட்டில் குறுவை சிறப்புத் தொகுப்புத் திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 12, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:19 AM IST
தடையில்லா மின்சாரம்.. விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. முதல்வர் விஜய்யின் அறிவிப்பு
Image Credit: CM Vijay Latest Announcement

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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