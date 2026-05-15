/On-Time CM விஜய்! அதிகாரிகளை ஆச்சரியப்பட வைத்த முதல்வரின் பழக்கம்

TN CM Vijay Routine : சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள விஜய், தினமும் வீட்டிலிருந்து மதிய உணவை எடுத்துக்கொண்டு வருவதாக கூறி அதிகாரிகள் பலர் பாராட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
TN CM Vijay Routine : தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக, தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய் கடந்த 10ஆம் தேதி நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் பதவியேற்றுகொண்டார். அவர் பதவியேற்றதில் இருந்து மக்கள் பலரும் அவரதுசெயல்பாடுகளை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர். இவர், தன்னுடைய தலைமை செயலகத்தில் இருக்கும் அலுவலகத்திலும் இவரை சுற்றி எப்போதும் அதிகாரிகள் இருந்துகொண்டேதான் இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், அவர்கள் விஜய்யை பற்றி கூறும் விஷயங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களாக நடிகராக மட்டுமே இருந்த விஜய், 2 வருடங்களுக்கு முன்பு ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ எனும் கட்சியை தொடங்கினார். கட்சியை தொடங்கிய மிக விரைவிலேயே இவருக்கு மக்கள் கொடுத்த ஆதரவு அளப்பரியதாக இருந்தது. இறுதியில் கணித்திராத வகையில், 108 இடங்களில் தவெக வெற்றி பெற்றது. பெரும்பான்மை கிடைக்காத காரணத்தால், சட்டசபையில் திமுக கூட்டணி கட்சிகளுடன் சேர்ந்து 144 பெரும்பான்மையை பெற்று ஆட்சியமைத்தது.
முதல்வர் பதவியில் அமர்ந்தவுடன், ஜோசப் விஜய் பள்ளிகள் மற்றும் கோயில்களுக்கு அருகில் உள்ள டாஸ்மாக்குகளை மூடுதல், மாணவர்களுக்கு ரூ.1000 வங்கிக்கணக்கில் செலுத்துதல், மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்தை அப்படியே தொடர்தல் போன்ற விஷயங்களை செய்து வருகிறார். இவருடைய அரசியல் அனுபவம் சிறியது என்றாலும், மக்கள் பலர் இவர் தினமும் என்ன செய்கிறார் என்பதை உற்று நோக்கி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், விஜய்யின் செயல்பாடுகள் குறித்து அருகில் இருக்கும் அதிகாரிகள் கூறி வரும் விஷயங்கள் பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை கொடுத்துள்ளது.
|செய்தி
|விவரம்
|முதலமைச்சர்
|ஜோசப் விஜய்
|பதவியேற்ற தேதி
|மே 10, 2026
|செயலக வருகை நேரம்
|காலை 9.55 மணி
|மதிய உணவு
|வீட்டிலிருந்து கையோடு கொண்டு வருகிறார்
|பணிநேரம்
|மாலை 4 மணி வரை
கடந்த 12ஆம் தேதி சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தேர்தல் சட்டசபையில் காலை 9.30 மணிக்கு நடைப்பெற்றது. இதில் கலந்து கொள்வதற்காக விஜய் காலை 8.55க்கே வந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், அடுத்த நாளான 13ஆம் தேதி காலை 9.30 மணிக்கு சட்டசபையில் அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைப்பெற்றது. இதில் பங்கேற்க, விஜய் காலை 9 மணிக்கே தலைமை செயலகத்திற்கு வந்து விட்டார்.
மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து நடைப்பெற்ற சட்டசபை கூட்டம் சமீபத்தில் முடிவடைந்தது. இதையடுத்து, வழக்கமான பணியை மேற்கொள்ள, முதல்வர் விஜய் தலைமை செயலகத்திற்கு வந்திருந்தார். அவர், அரசு ஊழியர்களை போல காலை 9.55 மணிக்கே தலைமைச்செயலகத்திற்கு வந்திருந்த அவர், மாலை 4 மணி வரை தலைமை செயலகத்தில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
முதல்வர் விஜய், காலையில் தலைமை செயலகத்திற்கு வரும் போதே மதிய உணவையும் கையோடு கொண்டு வந்து விடுவாராம். தலைமை செயலகத்தில் இவருக்கென்று ஒரு தனி அறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கேயே தான் கொண்டு வந்திருந்த உணவை சாப்பிட்டிருக்கிறார். பின்னர், தனது பணிகளை முடித்துக்கொண்டு முதல் அமைச்சர் விஜய் மாலை 4 மணிக்கு வீடு திரும்பியிருக்கிறார். அரசு ஊழியர் போல டைமிற்கு வருவது, கையோடு சாப்பாடு கொண்டு வருவது, இருக்கும் வேலையை பார்ப்பது, ஷிஃப்ட் முடிந்தவுடன் வீட்டிற்கு கிளம்புவதூ என்றிருக்கும் விஜய்யின் செயல்பாடுகள் குறித்து போலீசாரும் அவருடன் பணியாற்றும் அதிகாரிகளும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.