/CM விஜய்க்கு உதயநிதி பதிலடி.. X தளத்தில் வெடித்த அரசியல் மோதல்! இதுக்கில்லையா ஒரு எண்டு!

Vijay Vs Udhayanidhi Stalin Clash : சட்டப்பேரவையில் இன்று எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசிய விஷயங்களுக்கு, முதல்வர் விஜய் பல மணி நேரம் கழித்து பதிலளித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, உதயநிதி ஸ்டாலின் இதற்கு பதிலடி கொடுத்து எக்ஸ் தள பக்கத்தில் ஒரு பதிவினை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
Vijay Vs Udhayanidhi Stalin Clash : தவெக ஆட்சியமைத்து இன்னும் ஒரு வாரம் கூட ஆகவில்லை. அதற்குள்ளாக, ஓராயிரம் பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு வருகிறது. தமிழ் தாய் வாழ்த்தை பதவியேற்பு விழாவில் மூன்றாவதாக பாடியது, ஜோதிடருக்கு அரசு பதவி கொடுத்தது, தவெக அமைச்சர் மாற்றுத்திறனாளிகளை ‘ஊனமுற்றோர்’ என்று சொன்னது உள்ளிட்ட பல சர்ச்சைகளை இந்த அரசு எதிர்கொண்டு வருகிறது. இந்த சமயத்தில், மே 13ஆம் தேதி தங்கள் கட்சியின் பெரும்பான்மையையும் தவெக கட்சி நிரூபித்தது.
எதிர்கட்சி தலைவரின் பேச்சு:
எதிர்கட்சி தலைவரும் திமுக சேப்பாக்கம் மற்றும் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியின் எம்எல்ஏவுமான உதயநிதி ஸ்டாலின், இன்று சட்டசபையில் பேசினார். முதல்வர் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் நின்று வெற்றி பெற்றாலும் அத்தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கவில்லை என்றும், சேஞ்ச் சேஞ்ச் என்று சொன்ன இந்த ஆட்சி, கடைசியில் எக்சேஞ்ச் ஆட்சியாக இருக்கும் போல என்றார். அதிமுக கட்சியை சேர்ந்த வேலுமணி தலைமையிலான எம்.எல்.ஏக்கள் விஜய் பக்கம் வந்ததை இப்படி சுட்டிக்காட்டி இருந்தார் மேலும், மக்கள் தவெகவை தேர்ந்தெடுத்ததற்கு இப்போதே வருத்தப்படுவதாகவும், பெரிய தவறு செய்து விட்டதாகவும் நினைப்பதாக கூறினார். சோபாக்கள் புதிதாக வந்திரங்கியதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் புஷ்பா பட பாணியில் ஆட்சி நடப்பதாக கூறியிருந்தார். இதற்கு முதல்வர் விஜய் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதில் தெரிவித்திருந்தார்.
முதல்வர் விஜய்யின் ட்வீட்:
முதல்வர் விஜய், தனது ட்வீட்டில் திமுக கட்சியை கடுமையாக சாடியிருந்த அவர், ”எல்லாம் தெரிந்த ஏகாம்பரமான தி.மு.க.வுக்கு எப்போதும் யதார்த்தம் புரியவே போவதில்லை. ஆகவே, மக்களிடம் நாம் வாக்குகள் குறித்த சிலவற்றைப் பகிர்ந்துகொள்வோம்” என்று கூறி சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டிருந்தார்.
”நம் த.வெ.க.விற்குக் கிடைத்த வாக்கு சதவிகிதம் 34.92. அதாவது ஏறக்குறைய 35 சதவிகிதம். ஆனால், மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சார்ந்த கட்சியான தி.மு.க., கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஓட்டுகளையும் பெற்றுத்தான் சில தொகுதிகளிலாவது வென்றது என்பது உண்மை என்றாலும், தனிப்பட்ட முறையில் தி.மு.க.வின் வாக்கு சதவிகிதம் மட்டும் எவ்வளவு தெரியுமா?. வெறும் 24.19 சதவிகிதம் மட்டுமே. அதாவது கூட்டணி இல்லாமல் தனித்துப் போட்டியிட்ட நம் த.வெ.க. பெற்ற வாக்கு சதவிகிதத்தைவிட 10 சதவிகிதத்திற்கும் கீழ். மிகவும் குறைவு” என்று கூறியிருந்தார்.
இறுதியில், “மக்களே… தோல்வியில் மூழ்கித் திக்கித் திணறிக்கொண்டிருக்கும் தி.மு.க., நம் மீது சேற்றை வாரி இறைக்கத்தான் செய்யும். அதைப் பற்றி நாம் கண்டுகொள்ளவே போவதில்லை. நாம் எப்போதும் மக்கள் நலன் சார்ந்த செயல்களிலும் திட்டங்களிலும் சட்டங்களிலும்தான் ஈடுபடப் போகிறோம். மதச்சார்பற்ற சமூகநீதிக் கொள்கையில்தான் நாமும் நமது அரசும் உறுதியாக இருக்கப் போகிறோம். அதைப் பார்த்துத் தி.மு.க. ஆற்றாமையில் அலறப் போவது உறுதி” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் தமிழக மக்கள் அனைவருக்கும்,— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) May 13, 2026
வணக்கம்.
இன்று சட்டமன்றத்தில் மக்கள் அரசு, அதாவது நமது அரசு மீதான நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை மக்கள் நலன் விரும்பும் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் நாம் கொண்டு வந்தோம். அதன் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது.
மக்களே… நீங்கள் மிகப்…
உதயநிதி ஸ்டாலின் பதில் ட்வீட்!
எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், விஜய்யின் பதிவிற்கு பதில் பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். “பேரவையில் இருந்தபோது பதிலளிக்காமல், வீட்டுக்குச் சென்று அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு…
நாங்கள் வாங்கிய வாக்கு விழுக்காடு எங்களுக்குத் தெரியும். அதனால்தான் மக்கள் தீர்ப்பை மதித்து, எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்திருக்கிறோம். பெரும்பான்மை இல்லாத நிலையிலும், பதவி வெறியோடு ஆளுநர் மாளிகைக்கு நாங்க Daily Attendance போட்டுட்டு இருக்கல!
பேரவையில் இருந்தபோது பதிலளிக்காமல், வீட்டுக்குச் சென்று அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு…— Udhay - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@Udhaystalin) May 13, 2026
நாங்கள் வாங்கிய வாக்கு விழுக்காடு எங்களுக்குத் தெரியும். அதனால்தான் மக்கள் தீர்ப்பை மதித்து, எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்திருக்கிறோம்.…
நாங்கள் மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டோம்னு சொல்றீங்களே. அப்படி நிராகரிக்கப்பட்ட எங்களுக்கு விழுந்த வாக்குகளைக் காட்டித்தான் நீங்க முதலமைச்சராவே ஆகியிருக்கீங்க. அதை மறந்துட்டீங்களா CM Sir?” என்று கூறியிருந்தார்.
2006 திமுக ஆட்சி..
தொடர்ந்து, “2006-ல அமைந்த தி.மு.க. ஆட்சிய பத்தி, Post பண்ணியிருக்கீங்களே,, அந்த சமயத்தில உங்களைப் போல எதிர்த்தரப்பு MLA-க்களைக் கடன் வாங்கியோ, குதிரை பேரத்துல விலைக்கு வாங்கியோ, எந்தக் கட்சியையும் பிளவுபடுத்தியோ, sofa set அனுப்பியோ அமைக்கப்பட்ட ஆட்சி அது இல்ல.
முழுக்க முழுக்க தி.மு.க. கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவோட - மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சிதான் அது. அதை உங்களுக்குச் சொல்ல மறந்துட்டாங்க போல” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
எங்களோட வெற்றி..
“திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் 2026 தேர்தலில் தோற்றிருக்கலாம். ஆனால், திராவிட மாடல் ஆட்சியின், மக்கள் நலத் திட்டங்கள் தொடரும் என உங்கள் வாயாலேயே சொல்ல வைத்ததுதான் எதிர்கட்சியா எங்களோட வெற்றி” என்று எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார்.