  • விஜய் மீது பாயும் நடவடிக்கை.. டிஜிபிக்கு பறந்த கடிதம்.. என்ன மேட்டர்?

விஜய் மீது பாயும் நடவடிக்கை.. டிஜிபிக்கு பறந்த கடிதம்.. என்ன மேட்டர்?

TVK Vijay Latest News: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்கு இன்னும் 3 நாட்களே  உள்ள நிலையில், குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் விஜய் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தமிழக டிஜிபிக்கு  கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 30, 2026, 08:02 PM IST
  • குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பு
  • பெற்றோர்கள் கவனமாக இருக்க அறிவுறுத்தல்
  • டிஜிபிக்கு பறந்த கடிதம்

இவர்தான் பூஜா ஹெக்டே காதலரா? இணையத்தில் வைரல் ஆகும் புகைப்படம்!
camera icon6
Pooja Hegde
இவர்தான் பூஜா ஹெக்டே காதலரா? இணையத்தில் வைரல் ஆகும் புகைப்படம்!
சென்னையில் இருந்து ‘ஒன் டே ட்ரிப்’ போக ஆசையா? பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற 5 அட்டகாசமான இடங்கள்!
camera icon5
One Day Trip
சென்னையில் இருந்து ‘ஒன் டே ட்ரிப்’ போக ஆசையா? பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற 5 அட்டகாசமான இடங்கள்!
3 நாள் லீவ் இருக்கு... சொந்த ஊர் போக நல்ல சான்ஸ் - சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
camera icon7
Southern Railway
3 நாள் லீவ் இருக்கு... சொந்த ஊர் போக நல்ல சான்ஸ் - சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
எஸ்பிஐ ரூ.1 லட்சம் தொழில் கடன், ஆரம்பத்தில் வட்டி கட்டினால் போதும்! சூப்பர் திட்டம்
camera icon10
SBI Loan
எஸ்பிஐ ரூ.1 லட்சம் தொழில் கடன், ஆரம்பத்தில் வட்டி கட்டினால் போதும்! சூப்பர் திட்டம்
விஜய் மீது பாயும் நடவடிக்கை.. டிஜிபிக்கு பறந்த கடிதம்.. என்ன மேட்டர்?

TN Assembly Election Result: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலையொட்டி, பெற்றோர்களுக்கு தமிழ்நாடு குழந்தை உரமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் சார்பில் முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்காக பரப்புரையில் தவெக தலைவர் விஜய் ஈடுபட்டார். அப்போது, குழந்தைகளை வாக்குச் சேகரிப்புக்காக பயன்படுத்தும் வகையில், தவெக தலைவர் விஜய்யின் பேச்சு இருந்ததாக புகார்கள் எழுந்தது.  அதாவது, குழந்தைகள் தங்களது பெற்றோர்களிடம் சாக்லெட்டிற்கு அடம் பிடிப்பதை போல தவெகவிற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என உங்கள் பெற்றோரிடம் அடம் பிடிக்க வேண்டும் என  விஜய் கூறியிருந்தார். இதனால், பெற்றோர்கள் அடம்பிடித்து தவெக வாக்களிக்க வேண்டும் என கூறுவது போன்று சமூக வலைதளங்களிலும் வீடியோ வெளியானது. இதனை அடுத்து, விஜய் மீது புகார் கொடுக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், தேர்வு முடிவுக்க இன்னும் 3 நாட்களே இருப்பதால், குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

பெற்றோர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்

தமிழ்நாடு குழந்தை உரமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, அனைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கும் 17.04.2026 முதல் கோடை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு நலன் பள்ளி விடுமுறை நாட்களில் கருதி பெற்றோர்கள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. கோடை வெப்பம் அதிகமாக இருப்பதால், வெப்ப நேரத்தில் வெளியே செல்வதையும் வெயிலில் விளையாடுவதையும் தவிர்க்க குழந்தைகளுக்கு அறிவுறுத்துங்கள். விடுமுறை நாட்களில் ஆறு, குளம், ஏரி போன்ற நீர்நிலைகளில் குளிக்கும் போது பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துங்கள்.

குறிப்பாக, மே 4ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள். இதுவரை எந்தத் தேர்தலிலும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த முறை தேர்தல் களத்தில் குழந்தைகள் முறையில் மிகவும் சட்டவிரோதமான தூண்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். பதினெட்டு வயதிற்கும் கீழ் உள்ள குழந்தைகளை பயன்படுத்தி மனரீதியாக தூண்டுதல் செய்து அதன் மூலம் தேர்தலை எதிர்கொள்ள பிரச்சாரங்கள் நடைபெற்றிருப்பதாக புகார்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

தான் விரும்பிய திண்பன்டங்கள் கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக எல்லா குழந்தைகளும் வீதியில் அழுது புரள்வதில்லை. ஆனால் சிலை குழந்தைகள் வீதிகளில் அழுது புரள்வதை நாம் கண்கூடாக காண்கிறோம். அதேபோல் எல்லா குழந்தைகளும் தேர்தல் முடிவுகளை எதிர்ப்பார்ப்பதுமில்லை. எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தேர்தல் முடிவுகள் பாதிப்பை ஏற்படுத்த போவதுமில்லை. சில குழந்தைகள் தாங்கள் எதிர்பார்த்த தேர்தல் முடிவுகள் மட்டுமல்லாமல் 10, 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் அமையவில்லையெனில் தவறான முடிவுகளை கையாளும் மனநிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுகிறார்கள்.

பெற்றோர்களே அதை போன்றதொரு மனநிலையில் நம் வீட்டு குழந்தைகள் இருந்தால் அவர்களை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டியது நமது கடமையாகிறது. தேர்தல்/தேர்வு முடிவுகள் வெளிவரும் நாளில் அவர்களை உடன் வைத்திருங்கள். அவர்களுடன் அன்று அதீத நேரத்தை செலவிடுங்கள். அவர்களின் நிலையில் ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்படின் அவர்களை ஆற்றுப்படுத்துங்கள். குழந்தை பாதுகாப்பு இலவச எண்ணான 1098-யினை உடனடியாக தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வாழ்வதற்கான உரிமையும் வளர்வதற்கான உரிமையும் பாதுகாப்பிற்கான உரிமையும் பங்கேற்பதற்கான உரிமையும் கிடைக்கசெய்திடலே ஆணையத்தின் நோக்கமாகும். ஒவ்வொரு குழந்தையும் பாதுகாப்பாய் இருந்திட பெற்றோர்களே மிகவும் கவனமுடன் செயல்படுங்கள் என்று தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் பெற்றோர்களை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

விஜய் மீது நடவடிக்கை வேண்டும்

தேர்தலில் அரசியல் ஆதாயத்திற்காக குழந்தைகளைப் பயன்படுத்தியதற்காக தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மாநிலக் குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் தமிழக டிஜிபிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது. மேலும், அரசியல் நோக்கங்களுக்கு குழந்தைகளைப் பயன்படுத்தும் சமூக வலைதள வீடியோக்களை உடனடியாக அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் டிஜிபியை ஆணையம் வலியுறுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளது.

மேலும் படிக்க: வேலைவாய்ப்பு! 12 ஆம் வகுப்பு போதும் - செங்கல்பட்டு, அரியலூர் மாவட்டத்தில் வேலை

மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை + ரூ.3000 வாங்க ரெடியா? பெண்களுக்கான அப்டேட்

மேலும்  படிக்க: நெல்லை டூ சென்னை.. இன்று முதல் வெளுக்கும் கனமழை.. வெதர்மேன் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

