  தமிழ்நாடு தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் முக்கிய அப்டேட்! அரசியல் கட்சியினர் தெரிந்து கொள்ளவும்

தமிழ்நாடு தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் முக்கிய அப்டேட்! அரசியல் கட்சியினர் தெரிந்து கொள்ளவும்

Tamil Nadu election 2026 rules : தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சியினர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கிய விதிமுறைகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 16, 2026, 05:07 PM IST
Tamil Nadu election 2026 rules : தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மே 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நிலையில் அரசியல் கட்சியினருக்கான தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் மாநிலம் முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும் அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டங்களை நடத்தி உயர்நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் முக்கிய அப்டேட்

பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்டங்களை முறையாக நடத்துவதை உறுதி செய்வதற்காக  நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறை (SOP) அமலாக்கம் கூட்டம் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நடத்தப்பட்டுளது. இந்த SOP-ஐ செயல்படுத்துவதன் மூலம் பொது பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்டங்களை முறையாக நடத்துதல், வெளிப்படையான அனுமதி வழங்கும் நடைமுறைகள், அனைத்து அரசுத் துறைகளுக்கும் இடையே பயனுள்ள ஒருங்கிணைப்பு ஏற்படுத்தப்படும்.

மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் இந்திய உச்சநீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி இந்த SOP வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பொதுக்கூட்டங்கள், ஊர்வலங்கள் மற்றும் ரோடு ஷோக்களை முறைப்படுத்துவதற்கான சீரான கட்டமைப்பை இது வழங்குகிறது. பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து ஒழுங்குமுறை மற்றும் கூட்ட நெரிசல் மேலாண்மை ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது.

அனுமதி வழங்குவதற்கான தெளிவான நடைமுறைகளை நிறுவுதல். ஏற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் அரசுத் துறைகளின் பொறுப்புகளை வரையறுத்தல். கூட்ட பாதுகாப்பு மற்றும் அவசரகால தயார் நிலையை உறுதி செய்தல். மருத்துவ மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை வழங்குதல். நிகழ்வுக்குப் பிந்தைய கண்காணிப்பு மூலம் பொறுப்புணர்வை உறுதி செய்தல் SOP-ன் நோக்கம் (Objective of the SOP) ஆகும்.

5,000-க்கும் மேற்பட்ட பங்கேற்பாளர்கள் கொண்ட கூட்டங்களுக்குப் வரம்பு மற்றும் பொருந்தக்கூடிய தன்மை (Soope and Apploablty) பொருந்தும். நிறுவப்பட்ட இடங்களில் நடைபெறும் வழக்கமான மத நிகழ்வுகளுக்கு இது பொருந்தாது. 5,000-க்கும் குறைவான பங்கேற்பாளர்கள் கொண்ட நிகழ்வுகள் தற்போதைய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றும். தேர்தல் காலத்தில், தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைகளே முதன்மையானது.

காவல்துறையினர் (Role of Polce Dept) நிகழ்வுகளை குறைந்த, மிதமான அல்லது அதிக இடர் என வகைப்படுத்துதல் வேண்டும். குறைந்த இடர்: 200 நபர்களுக்கு 1 காவலர். மிதமான இடர்: 100 நபர்களுக்கு 1 காவலர். அதிக இடர்: 50 நபர்களுக்கு 1 காவலர். விரிவான பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து மேலாண்மை திட்டங்களைத் தயாரிக்க வேண்டும்.

பொதுப்பணித் துறையினர் இடத்தின் கொள்ளளவு மற்றும் கட்டமைப்பு பாதுகாப்பைச் சான்றளிக்க வேண்டும். சுகாதாரத் துறையினர் மருத்துவக் குழுக்கள் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும். தீயணைப்புத் துறையினர் தீ பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் கழிப்பறைகள், குடிநீர் மற்றும் துப்புரவு வசதிகள் ஏற்படுத்த வேண்டும். மின்சாரத் துறையின் மூலம் பாதுகாப்பான மின் இணைப்புகளை உறுதி செய்தல் வேண்டும்.

ஏற்பாட்டாளர்களின் பொறுப்புகள் (Responsiblities of Organizers) கூட்டத்தை நிர்வகிக்க தன்னார்வலர்களை நியமித்தல் வேண்டும். (100 நபர்களுக்கு 1 நபர்). கழிப்பறைகள், குடிநீர் மற்றும் மருத்துவ வசதிகளை வழங்குதல் வேண்டும். வாகன நிறுத்துமிட ஏற்பாடுகளைச் செய்தல் வேண்டும். அவசரகால வாகனங்களுக்கு தடையற்ற பாதையை உறுதி செய்தல் வேண்டும். நிகழ்வுக்குப் பிறகு இடத்தை பழைய நிலைக்கு சீரமைத்தல் வேண்டும்.

மாவட்ட அளவிலான குழுவில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் (DRO) அவர்கள் தலைவராகவும், கூடுதல் எஸ்பி (தலைமையகம்), சுகாதார துணை இயக்குனர். செயற்பொறியாளர் (PWD - கட்டிடங்கள் & மின்சாரம்), மேற்பார்வை பொறியாளர் (TANGEDCO), உதவி இயக்குனர் (பஞ்சாயத்து & பேரூராட்சி), மாவட்ட தீயணைப்பு அலுவலர் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாகவும் செயல்படுவார்கள்.

தாலுகா அளவிலான குழுவில் வருவாய் கோட்டாட்சியர் (RDO) அவர்கள் தலைவராகவும், DSP, வட்டாட்சியர், காவல் ஆய்வாளர். வட்டார மருத்துவ அலுவலர், உதவிப் பொறியாளர் (PWD & TANGEDCO), பிடிஓ (பஞ்சாயத்து), செயல் அலுவலர் (பேரூராட்சி), தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர், நகராட்சி ஆணையர் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாகவும் செயல்படுவார்கள்.

எனவே, இந்த விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு அரசியல் கட்சியினர் பொதுமக்களுக்கும், காவல்துறையினருக்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். விதிமுறைகள் மீறுவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். 

