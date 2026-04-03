விருப்பமனு பணம் ரூ.50,000 திரும்ப கிடைக்குமா? புலம்பும் மநீம தொண்டர்கள்!

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் விறுவிறுப்பாக மாறி வருகிறது. ஒவ்வொரு கட்சியின் பிரச்சாரங்களும் அனல் பறந்து வருகின்றன. ஆளுங்கட்சியான திமுக மீண்டும் தங்களது ஆட்சியை தக்கவைத்து கொள்ள பல்வேறு வியூகங்களை அமைத்து வருகிறது. அதிமுக தங்களது ஆட்சியை மீண்டும் கொண்டுவர தீவிர பிரச்சாரம் செய்து வருகிறது. மறுபுறம், தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக ஆட்சியை பிடிக்க போராடி கொண்டிருக்கிறது. இதற்கிடையில், கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என்று அறிவிப்பை வெளியிட்டது, தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ள மக்கள் நீதி மய்யம் குறைந்தது இரண்டு தொகுதியிலாவது போட்டியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், "நாங்கள் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை" என்று கமல்ஹாசன் அறிவித்திருந்தார்.
கமல்ஹாசனுக்கு மாநிலங்களவை சீட்
2018ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட மக்கள் நீதி மய்யம் ஆரம்பத்தில் திமுகவை எதிர்த்து களம் கண்டது. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் கமல்ஹாசன் நேரடியாக கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்ட நிலையில் தோல்வியடைந்தார். அதன் பிறகு திமுக கூட்டணியில் தனது கட்சியை இணைத்துக்கொண்டார். அவருக்கு ஒரு மாநிலங்களவை எம்.பி சீட் வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில், திமுக கூட்டணியில் மக்கள் நீதி மய்யத்திற்குச் சில சீட்டுகள் ஒதுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், திமுக தரப்பிலிருந்து கட்டாயம் உதயசூரியன் சின்னத்தில்தான் களமிறங்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின. தனது கட்சியின் தனித்துவத்தையும், டார்ச் லைட் சின்னத்தையும் இழக்க விரும்பாத கமல்ஹாசன் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என்ற முடிவை எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
விண்ணப்ப கட்டணம் ரூ.50,000
கமல்ஹாசனின் இந்த முடிவு ஒருபுறம் கட்சியின் தனித்துவத்தை காக்கும் முடிவு என்றாலும், மறுபுறம் கட்சியின் நீண்டகால தொண்டர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னதாக, தேர்தல் வருவதை முன்னிட்டு மக்கள் நீதி மய்யம் சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பும் வேட்பாளர்கள் விருப்பமனுக்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. விருப்பமனு கட்டணமாக ரூபாய் 50,000 செலுத்த வேண்டும் என்றும் கட்சி தலைமை அறிவித்திருந்தது. தமிழகத்தில் உள்ள பல கட்சிகளை விட மக்கள் நீதி மய்யத்தின் விருப்பமனுக்கான கட்டணம் மிக அதிகமாக இருந்தது. இருப்பினும், எப்படியாவது தங்களுக்கு எம்.எல்.ஏ சீட் கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் கட்சியின் தொண்டர்களும் நிர்வாகிகளும் இந்த கட்டணத்தை செலுத்தி விருப்பமனுக்களை பெற்றிருந்தனர்.
மக்கள் நீதி மய்யத்தினர் ஏமாற்றம்
ஆரம்பத்தில் இவ்வளவு பெரிய தொகையை கட்டி விருப்பமனு வாங்க வேண்டுமா என்ற எண்ணம் பலருக்கும் இருந்தது. பிறகு 60க்கும் மேற்பட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் தலா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலுத்தி விருப்பமனுக்களை பெற்றிருந்தனர். இதன் மூலமே மக்கள் நீதி மய்யத்திற்கு கணிசமான வசூல் கிடைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், பூத் கமிட்டி அமைக்கும் வேலைகளிலும் மக்கள் நீதி மய்யத் தொண்டர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். ஆனால், கடைசி நிமிடத்தில் மக்கள் நீதி மய்யம் தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதில்லை என்று கமல்ஹாசன் அறிவிப்பை வெளியிட்டார். இதனால் விருப்பமனுக்கள் பெற்ற அனைவரும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். கட்சி தலைமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கட்சியின் எதிர்காலம் குறித்து பேசியிருந்த கமல், விருப்பமனுவுக்காக வசூலிக்கப்பட்ட பணம் திருப்பி தரப்படுமா என்பது குறித்து எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. இது தொண்டர்கள் மத்தியில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
குமுறும் தொண்டர்களும் நிர்வாகிகளும்
தற்போது மக்கள் நீதி மய்ய நிர்வாகிகள் அனைவரும் கட்சி தலைமையிடம் பணத்தை திருப்பி கேட்டு புலம்பத் தொடங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது குறித்து மக்கள் நீதி மய்ய நிர்வாகிகள் கூறுகையில், தேர்தலில் போட்டியிட போவதில்லை என்றால் எதற்காக கட்சியை நடத்த வேண்டும்? எதற்காக விருப்பமனுக்களை பெற வேண்டும்? மக்கள் நீதி மய்யத்திற்காக நாங்கள் கடுமையாக உழைத்துள்ளோம். இந்த முறை எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று உறுதியாக நம்பினோம். ஆனால், எந்தவித முன்னறிவிப்புமின்றி எங்கள் தலைவர் இப்படி அறிவித்தது எங்களுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேர்தலில் நிற்க போவதில்லை என்றால், எங்களிடம் வாங்கிய பணத்தை முறைப்படி திருப்பி தர வேண்டும் தானே? அதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகாமல் இருப்பது என்ன நியாயம்?" என்று கேள்விகளை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
கோவை தெற்கு தொகுதி எதிர்பார்ப்பு
கோவையை சேர்ந்த மக்கள் நீதி மய்ய நிர்வாகிகள், தங்களுக்கு கோவை தெற்கு தொகுதி நிச்சயம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்தனர். ஏனெனில் கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் கமல்ஹாசன் இந்த தொகுதியில் தான் வேட்பாளராக நின்றார். குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்தான் தோல்வியை தழுவினார். இதனால் திமுக கூட்டணியில் உள்ள மக்கள் நீதி மய்யத்திற்கு இந்த தொகுதி நிச்சயம் ஒதுக்கப்படும் என்று கட்சி நிர்வாகிகள் நம்பிக்கையுடன் இருந்தனர். இதனால் அந்தபகுதி முழுவதும் தொடர்ந்து தேர்தல் வேலைகளையும் செய்து வந்தனர். ஆனால் தற்போது தங்களின் உழைப்பு வீணாகிவிட்டதாக அவர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.
விருப்பமனுவின் பணம் திரும்ப கிடைக்குமா?
தற்போது எம்.பி-யாக உள்ள கமல்ஹாசன், கட்சி நிர்வாகிகளிடம் வாங்கிய பணத்தை திருப்பித் தருவாரா என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், இது குறித்து தலைமை எந்த ஒரு அறிவிப்பையும் வெளியிடாமல் இருப்பதால் தொண்டர்கள் மிகுந்த வருத்தத்தில் இருந்து வருகின்றனர். அடுத்ததாக தங்களின் அரசியல் எதிர்காலம் என்னவாகும் என்ற சந்தேகங்களும் அவர்களுக்கு எழுந்துள்ளன.
