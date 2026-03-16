வாக்களிக்க சொந்த ஊர் செல்ல திட்டமா? ரயில் டிக்கெட் தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் தேதியை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த மக்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதியை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாக வாக்கு பதிவுகள் நடைபெற உள்ளது. மே நான்காம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளும் அமலுக்கு வந்துள்ளன. அதன்படி யாரும் 50,000க்கு மேல் ரொக்கமாக கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்காக அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தயார் நிலையில் உள்ளனர். அடுத்து 30 நாட்கள் தமிழகம் முழுவதும் அனல் பறக்கும் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் நடைபெற உள்ளது. ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி மாலை வரை அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் ஈடுபடலாம். ஒரு வேட்பாளர் தேர்தல் ஆணையம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகைக்குள் மட்டுமே தேர்தல் செலவுகளை செய்ய வேண்டும்.
பொதுமக்களும் தேர்தலுக்கு தயார்!
தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட உடனே சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல பலரும் திட்டமிட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக ஏப்ரல் 21 மற்றும் 22 ஆம் தேதிக்கான டிக்கெட் முன்பதிவுகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. வெளியூரில் தங்கி பணிபுரிபவர்களும், படிப்பவர்களும் சொந்த ஊருக்கு சென்று வாக்களிப்பதற்காக முன் பதிவுகளை செய்ய தொடங்கியுள்ளனர். இதன் காரணமாக ரயில்களிலும், பேருந்துகளிலும் முன்பதிவுகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. தமிழகத்தில் சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை, கோவை, திருப்பூர் மற்றும் பக்கத்து மாநிலங்களில் வேலைக்காக சென்றுள்ளார்கள், பெரிதாக தங்களது வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளை சொந்த ஊர்களில் தான் வைத்திருப்பார்கள். எனவே தங்களது ஜனநாயக கடமை ஆற்றுவதற்காக பலரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சொந்தங்களுக்கு பயணம் செய்வார்கள். இதன் காரணமாக ஏப்ரல் 21 மற்றும் 22ம் தேதிகளுக்கான ரயில் டிக்கெட்களுக்கு டிமாண்டுகள் அதிகமாகி வருகின்றன. ஒரு சில ரயில்களில் அனைத்து டிக்கெட்களும் ஏற்கனவே விற்று தீர்ந்து விட்டன.
வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் பல்லாயிரம் டிக்கெட்டுகள்!
சென்னையில் பணிபுரியும் பலரும் தென் மாவட்டங்களில் இருந்து வருபவர்கள் தான். குறிப்பாக மதுரை, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், தூத்துக்குடி, திருச்சி, சிவகங்கை ஆகிய ஊர்களில் இருந்து பலரும் சென்னையில் பணிபுரிகின்றனர். ஏப்ரல் 21 மற்றும் 22 ஆம் தேதிகளில் தென் மாவட்டங்கள் செல்லும் அனைத்து ரயில்களிலும் டிக்கெடுகள் விட்டு தீர்ந்து விட்டதாக ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். தற்போது முன்பதிவு செய்ய முயன்றாலும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் தான் உள்ளது. தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் 200க்கும் மேற்பட்ட ரயில்களிலும் இதே நிலை தான் உள்ளதால், டிக்கெட்களை புக் செய்தாலும் கடைசி நிமிடத்தில் கன்ஃபார்ம் ஆகுமா என்ற சந்தேகம் மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் முன்கூட்டியே பயணங்களை திட்டமிட முடியாமல் பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.
ஆம்னி பேருந்துகளின் நிலை என்ன?
சொந்த ஊர் செல்வதற்கு பலருக்கும் ரயில் தான் முதல் தேர்வாக உள்ளது. இருப்பினும் ரயில் டிக்கெட் புக் செய்ய முடியாதவர்கள் ஆம்னி பேருந்துகளின் பக்கம் திரும்பி உள்ளனர். தனியார் பேருந்துகளிலும் டிக்கெடுகள் விற்பனை படுஜோராக நடைபெற்று வருகிறது. இருப்பினும் முக்கியமான பண்டிகை காலங்களில் டிக்கெட் விலை அதிகமாக இருப்பது போல, இந்த தேர்தல் தேதிக்கு முந்திய நாட்களிலும் டிக்கெட்களின் விலை கடுமையாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகளையும் பயணிகள் முன்வைக்கின்றனர். அரசு பேருந்துகளிலும் முன்பதிவுகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. கூடுதல் கட்டணமாக இருந்தாலும் வேறு வழி இன்றி சிலர் டிக்கெடுகளை முன்பதிவு செய்தும் வருகின்றனர். இருப்பினும் நீண்ட தூர பயணங்களுக்கு பேருந்துகளை விட ரயில் தான் வசதியாக இருக்கும். குறிப்பாக குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்கள் உள்ள குடும்பத்தினர் ரயிலை தான் விரும்புகின்றனர்.
சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுமா?
பொதுமக்கள் சொந்த ஊருக்கு சென்று தங்களது ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்ற தேர்தல் நேரத்தில் கூடுதல் ரயில்கள் இயக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் தற்போது எழுந்துள்ளது. தேர்தல் தேதியை கருத்தில் கொண்டு ரயில்வே நிர்வாகம் கூடுதல் ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளனர். குறிப்பாக சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களில் செல்லும் மக்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் என்பதால் இந்த வழித்தடங்களில் கூடுதல் ரயில்களை இயக்க கோரிக்கை முன் வைத்துள்ளனர். கடைசி நேரங்களில் இந்த சிறப்பு ரயில்களை அறிவிக்காமல் முன்கூட்டியே அறிவித்தால் பயணத் திட்டங்களை திட்டமிடவும் பயணிகளுக்கு வசதியாக இருக்கும் என்றும் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
ரயில்வே நிர்வாகம் செவி சாய்க்குமா?
பயணிகளின் இந்த கோரிக்கையை ஏற்று தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் கூடுதல் ரயில்களை இயக்கத் திட்டமிட்டு வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளன. தேர்தல் நேரங்களில் ஏற்படும் அதிக கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும், பயணிகளின் வசதிக்காகவும் தேவையான சிறப்பு ரயில் மற்றும் கூடுதல் பெட்டிகளை இணைக்க முயற்சிகளும் எடுத்துள்ளனர். அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும் செய்த பின்னர் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகும் என்றும் ரயில்வே நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முறை SIR பணிகளின் மூலம் 80 லட்சத்திற்கும் மேலான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் காரணமாக இந்த முறை கூடுதல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இளைஞர்கள் இந்த முறை அதிகளவில் வாக்களிக்க ஆர்வம் காட்டியும் வருகின்றனர்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ