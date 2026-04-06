  • தவெக யார் ஓட்டை பிரிக்கும்? விஜய் யாரின் B டீம்? பாஜக சொல்லும் கணக்கில் குழப்பம்!

தவெக யார் ஓட்டை பிரிக்கும்? விஜய் யாரின் B டீம்? பாஜக சொல்லும் கணக்கில் குழப்பம்!

TVK Latest News Updates: 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் விஜய்யின் வருகையால் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி மற்றும் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி இரண்டில் யாருக்கு அதிக பாதகம்? யாருக்கு சாதகம்? என்பதை இங்கு சற்று விரிவாக விவாதிக்கலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 6, 2026, 02:17 PM IST
  • தவெக வருகையால் களம் பிளவுப்பட்டுள்ளது.
  • 3வது மாநிலக் கட்சி பலம்பெற்றால், நிச்சயம் ஒரு கட்சி பலவீனப்படும்.
  • இந்தியாவில் 3 மாநிலக் கட்சிகள், ஒரே மாநிலத்தில் பலமாக இருப்பது அரிது.

தவெக யார் ஓட்டை பிரிக்கும்? விஜய் யாரின் B டீம்? பாஜக சொல்லும் கணக்கில் குழப்பம்!

Tamil Nadu Assembly Election 2026, TVK Latest News: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை 2026 தேர்தல் வரும் ஏப். 23ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இன்னும் வாக்குப்பதிவுக்கு 16 நாள்களே உள்ளன.

4 முனை போட்டி

தமிழ்நாடு தேர்தல் களத்தை பொருத்தவரை திமுக தலைமையில் காங்கிரஸ், விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ, மதிமுக, தேமுதிக உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகள் கூட்டணியில் உள்ளன. அதிமுக தலைமையில் பாஜக, பாமக, அமமுக, தமாகா உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகள் உள்ளன. தவெக, நாதக தனித்தனியே 234 தொகுதிகளில் தனித்து நிற்கின்றன.

2021இல் நடந்தது என்ன?

கடந்த 2021 தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, நாதக உடன் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் இருந்தது. இப்போது சசிகலா - ராமதாஸ் தனியே கூட்டணி சேர்ந்திருப்பது போல் அமமுக - தேமுதிக இன்னும் சில கட்சிகளுடன் இணைந்து கூட்டணி அமைத்தன. கடந்த தேர்தலில் திமுக, அதிமுகவே முன்னணி கூட்டணிகளாக பார்க்கப்பட்டன. திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி 45.38% வாக்குகளையும், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 39.72% வாக்குகளையும், நாம் தமிழர் 6.58% வாக்குகளையும், அமமுக தலைமையிலான கூட்டணி 2.79% வாக்குகளையும், மநீம தலைமையிலான கூட்டணி 2.62% வாக்குகளையும் பெற்றிருந்தன.

விஜய்யால் வரும் ட்விஸ்ட்

ஆனால், 2026 தேர்தலை பொருத்தவரை விஜய்யின் அரசியல் நுழைவு களத்தை சுவாரஸ்யமாக்கி உள்ளது. விஜய் ஆட்சியமைப்பாரா அல்லது யார் ஆட்சியமைப்பார்கள் என்பதை முடிவு செய்யும் இடத்தில் இருப்பாரா என்ற கேள்வி இப்போதும் பலரின் மனதில் இருக்கின்றன. விஜய் காங்கிரஸ் உடன் கூட்டணி சேர்வார், அதிமுக உடன் கூட்டணி சேர்வார், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்துவிடுவார் என பல்வேறு யூகங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. ஆனால் அனைத்தையும் தவிடுபொடியாக்கி தனித்து போட்டியிடுகிறார் விஜய்.

விஜய்யால் அதிமுகவுக்கு என்ன பிரச்னை?

அப்படியிருக்க, விஜய் தொடர்ச்சியாக களத்தில் திமுகவும், தவெகவுக்கும் இடையே மட்டும்தான் போட்டி என மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி வருகிறார். அதாவது, அதிமுக - பாஜகவினர் போட்டியிலேயே இல்லை என சொல்லி அவர்களை மூன்றாமிடத்திற்கு தள்ளும் முனைப்போடு செயல்படுகிறார் என்பதை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. விஜய்யின் இந்த தொடர் பிரச்சாரம், திமுக - அதிமுகவுக்கு மாற்று என்பதை தாண்டி, அதிமுகவின் வாக்குகளை முற்றிலும் கவரும்படி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது, ஆட்சிக்கு எதிரான மனநிலை கொண்டவர்களின் வாக்குகள், திமுகவின் மீது அதிருப்தி கொண்டவர்கள், நடுநிலையானவர்கள் என அதிமுகவுக்கு வர வாக்குகளை தன்பக்கம் இழுத்துக்கொள்வார் விஜய் என பலராலும் கணிக்கப்படுகிறது.

திமுகவுக்கு என்ன சிக்கல் வரும்? 

மேலும் அவர் அதிமுகவுக்கு மட்டுமின்றி திமுகவுக்கும் பாதகத்தை ஏற்படுத்துவார் என கூறப்படுகிறது. பாஜகவை தங்களது கொள்கை எதிரி என முன்வைப்பதன் மூலம் திமுகவுக்கு கிடைக்கும் சிறுபான்மையின, கிறிஸ்துவ மக்களின் வாக்குகளையும் விஜய் பிரிப்பார் என கூறப்படுகிறது. மறுமுனையில் மாற்றத்தை விரும்புபவர்கள், புதிதாக வாக்களிக்க வருபவர்களின் வாக்குகளை சுவீகரிப்பதன் மூலம் களத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியை இல்லாமல் ஆக்குவார் என்றும் ஒரு தரப்பினர் கணிக்கிடுகின்றனர். ஆனால், நாம் தமிழருக்கு கொள்கை ரீதியான வாக்குகள் இருப்பதால் அதை பறிக்க முடியாது என்றும் நாதக ஆதரவாளர்கள் வாதிடுகின்றனர். 

விஜய்க்கும் சிக்கல் இருக்கு

அதுமட்டுமின்றி திமுக, அதிமுக பார்முலாவை பின்பற்றி அந்தந்த தொகுதிகளில் வலுவான சமூகங்களை குறிவைத்தே விஜய்யும் வேட்பாளர்களை களமிறக்கியிருக்கிறார். விஜய் அனைத்து தரப்பு கட்சிகளின் வாக்குகளையும் உடைக்கப்போகிறார், வாங்கப்போகிறார் என்றாலும், அவர் எந்தளவிற்கு அந்த வாக்குகளை பிரிப்பார் என்பதே கவனிக்க வேண்டியதாக உள்ளது. குறிப்பாக, திமுக கூட்டணிக்கு கிடைக்கும் சிறுபான்மையின, கிறிஸ்துவ, பட்டியலின மக்களின் வாக்குகளை விஜய் பெரியளவில் பிரிப்பது தற்சமயம் வரை சாத்தியமற்ற ஒன்றாகவே உள்ளது என பலரும் கூறுகின்றனர். அதேபோல், அதிமுகவின் கொங்கு மண்டல வாக்கு வங்கியை உடைக்கும் வல்லமை விஜய்யிடம் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர்.

பியூஷ் கோயல் சொன்ன மேட்டர்

அந்த வகையில், நேற்று (ஏப். 5) மத்திய அமைச்சரும், தமிழ்நாடு பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளருமான பியூஷ் கோயல், சென்னை மயிலாப்பூரில் பாஜக தொண்டர்களிடம் உரையாற்றியபோது, "ஜோசப் விஜய்க்கும், திமுகவுக்கும் இடையே ஒரு மறைமுக கூட்டணி உள்ளது. அவர்களுக்கு (திமுகவுக்கான) எதிராக வாக்குகளை பிரிப்பதற்காகவே அவர் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளார். திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகள் சிதறாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். வீடு வீடாகச் சென்று, ஒவ்வொரு வீட்டையும் சமாதானப்படுத்தி, ஒவ்வொரு வாக்கையும் பாதுகாக்கவும், அப்போதுதான் இந்த ஊழல் நிறைந்த திமுக அரசை நம்மால் அகற்ற முடியும்" என பேசியிருந்தார்.

குழப்புகிறாரா பியூஷ் கோயல்

அதாவது, பியூஷ் கோயலின் பேச்சின்படி, விஜய் வருகையால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிதான் பாதிக்கப்படும் என்றும் திமுக கூட்டணிக்குதான் அதிகம் சாதகம் என்றும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. திமுகவின் B டீம் விஜய் என்ற தொனியில் பியூஷ் கோயலின் பேச்சு அமைந்திருக்கிறது.   விஜய்யால் என்டிஏ வெற்றிவாய்ப்பு குறைய வாய்ப்பிருக்கிறது என பியூஷ் கோயல் சொல்கிறாரா என்ற குழப்பமும் பாஜக தொண்டர்களிடம் குழப்பம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

அமித்ஷா சொன்ன தேர்தல் கணக்கு

முன்னதாக கடந்த வாரம் பாஜக உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறும்போது, "விஜய்யுடன் கூட்டணிக்கு நாங்கள் முயற்சிக்கவில்லை. ஏனெனில் அவர் கூட்டணியில் இணைந்தால், அது எங்களின் வாக்கு வங்கியில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்" என்றார். அதாவது, பெரியாரை கொள்கை தலைவராக கொண்டு இயங்கம் தவெக-வை தங்களின் கூட்டணியில் சேர்த்தால், பாஜகவின் இந்து பெரும்பான்மையின வாக்குகளை ஒருங்கிணைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும் என அமித்ஷா கூறினார். எனவே, விஜய் தனியாக நிற்பதே சரி என்ற தொனியில் அமித்ஷா பேசியிருந்தார். அப்படியிருக்க, விஜய்யின் வருகை திமுகவுக்கே பாதகம் என அமித்ஷா நிறுவுகிறார்.

மே 4ஆம் தேதி தெரியும்...

சில பாஜக தலைவர்களும், அதிமுகவினரும் கூட இதையே கூறுகிறார்கள். ஆனால், பியூஷ் கோயலின் பேச்சும், அமித்ஷாவின் பேச்சும் முரண்படுவதையும் குறிப்பிட்டே ஆக வேணடும். இதனால், விஜய்யை பாஜக எப்படி மதிப்பிடுகிறது என்பதிலும் குழப்பம் இருக்கிறது. ஆனால், திமுகவோ, ஓட்டைப் பிரிக்க பாஜக களமிறக்கியிருக்கும் நபர்தான் விஜய் என்றும் ஒருபக்கம் பிரச்சாரம் நடத்தி வருகிறது.  

அப்படியிருக்க, விஜய் யாருக்குதான் பாதகத்தை ஏற்படுத்துவார்...?, விஜய் உண்மையிலேயே மற்ற கட்சிகளின் B டீமா?, அவருக்கு தனி வாக்கு வங்கி இருக்கிறதா...?, தமிழ்நாட்டில் தொங்கு சட்டசபை அமைய வழிவகுப்பாரா...? என்பதை மே 4ஆம் தேதி தெரிந்துகொள்வோம். 

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

