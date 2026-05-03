English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழகத்தில் நாளை வாக்கு எண்ணிக்கை.. 3 அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு! முழு விவரம்

தமிழகத்தில் நாளை வாக்கு எண்ணிக்கை.. 3 அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு! முழு விவரம்

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் நாளை வெளியாகும் நிலையில், கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் மூன்று அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 3, 2026, 09:23 PM IST

Trending Photos

மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Gold price
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
camera icon13
horoscope
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
camera icon7
TN Weather
கனமழை அலர்ட்.. 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகுது.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
தமிழகத்தில் நாளை வாக்கு எண்ணிக்கை.. 3 அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு! முழு விவரம்

கோவை மாவட்டத்தில் மொத்தம் 10 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த மாதம் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் விறுவிறுப்பாகவும் நடைபெற்றது. இந்த நிலையில், நாளை (மே 4) தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக உள்ளதால், அரசியல் கட்சிகள், வேட்பாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

நாளை வாக்கு எண்ணிக்கை 

கோவை தடாகம் சாலையில் உள்ள அரசு தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில், 10 தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகளின் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் (EVM) பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு நாளை காலை 8 மணி முதலே வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. 

மூன்று அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு  

இதனை முன்னிட்டு, வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் மூன்று அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மையத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ட்ரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல கண்காணிப்பு தீவிர படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்துக்கு வரும் அனைத்து வாகனங்களும் தீவிர சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அனுமதி பெற்றவர்கள் மட்டுமே உள்ளே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதேபோல், அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் வருகைக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளும் முழுமையாக செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒழுங்குமுறையுடன் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற அதிகாரிகள் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். நாளை நடைபெற உள்ள வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள், கோவை மாவட்ட அரசியல் நிலவரத்தில் முக்கிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மதுரையில் 5 இடங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை

மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வாக்கு எண்ணிக்கை  ஒத்தக்கடை வேளாண்மை கல்லூரி, மதுரை அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகம், தியாகராசர் பொறியியல் கல்லூரி, மதுரை கல்லூரி மற்றும் கப்பலூர் அரசு கலைக் கல்லூரி ஆகியவற்றில் நடைபெற உள்ளது. 

தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவில் மதுரை மாவட்டம் 80.52 சதவீதம் பதிவு செய்துள்ளது. மதுரை மத்தியில் 73.88%, மதுரை கிழக்கில் 79.90%, மதுரை வடக்கில் 72.63%, மதுரை தெற்கில் 78.19%, மதுரை மேற்கில் 77.77%, மேலூரில் 82.22%, சோழவந்தானில் 87.23% , திருமங்கலத்தில் 87.03%, திருப்பரங்குன்றத்தில் 81.41%, உசிலம்பட்டியில் 82.95% என வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. அதிகபட்சமாக சோழவந்தான் சட்டமன்ற தொகுதியில் 87.23% வாக்குப்பதிவும், குறைந்தபட்சமாக மதுரை வடக்கிலும் 72.63% வாக்குப்பதிவும் பதிவாகியுள்ளன. 

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு 

இந்நிலையில் வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவிற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் (EVM) மற்றும் வாக்களித்ததை உறுதி செய்யும் ஒப்புகைச் சீட்டுக் கருவிகள் (VVPAT) ஆகியவற்றை பாதுகாப்பாக சம்மந்தப்பட்ட தொகுதிகளுக்கு மதுரா கல்லூரி மற்றும் தியாகராசர் பொறியியல் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணும்  மையங்களுக்கு கொண்டு வரப்படுவதையும், உரிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகளுடன் சம்மந்தப்பட்ட வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் உள்ள காப்பறையில் (Strong Room) வைக்கப்பட்டு வரும் பணிகளை மதுரை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான பிரவீன் குமார் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.

வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள் மதுரையில் ஐந்து இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு மூன்று இடங்களில் அமைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது கூடுதலாக இரண்டு இடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது, மேலூர் மற்றும் மதுரை கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளின் வாக்கு எண்ணிக்கை ஒத்தக்கடையில் அமைந்துள்ள வேளாண்மை கல்லூரியிலும், சோழவந்தான் மற்றும் உசிலம்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதிகளின் வாக்கு எண்ணிக்கை மதுரை அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்திலும், மதுரை வடக்கு மற்றும் மதுரை தெற்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளின் வாக்கு எண்ணிக்கை திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரியிலும், மதுரை மத்தி மற்றும் மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு மதுரை கல்லூரியிலும், திருப்பரங்குன்றம் மற்றும் திருமங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு மதுரை மாவட்டம் கப்பலூரில் அமைந்துள்ள அரசு கலைக் கல்லூரி வளாகத்திலும் நடைபெற உள்ளன.

மேலும் படிக்க: 19 வயது மாணவிக்கு... தாலி கட்டிய போலி சாமியார்... உதவிய மனைவி- லீலைகள் அம்பலம்!

மேலும் படிக்க: அரசியலில் அஜித்? 2031ல் விஜய்க்கு போட்டியா? சுந்தர் சி சொன்ன சூப்பர் மேட்டர்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TN Election ResultCoimbatoreMaduraiPolice Security

Trending News