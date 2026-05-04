TN Election Result 2026: பேனா, செல்போனிக்கு தடை.. கடும் கட்டுப்பாடுடன் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை!

தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று முடிந்தது. இந்த நிலையில், இன்று மே 4 வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் கடைபிடிக்க வேண்டிய கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது.
அனுமதிக்கப்படும் பொருட்கள்
வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்திற்குள் வரும் வேட்பாளர்களின் முகவர்களுக்குப் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, மையத்தின் ரகசியத்தன்மையைப் பேண சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அதாவது, முகவர்கள் 17C படிவம், குறிப்பு எடுக்கத் தேவையான நோட் பேட் மற்றும் நோட்டுப் புத்தகங்களை மட்டுமே எடுத்துச் செல்லலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள்
அதேசமயம், முகவர்கள் சொந்தமாக பேனா அல்லது பென்சில் கொண்டு செல்லத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மூலம் மையத்திற்குள்ளேயே வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், மின்னணு சாதனங்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, செல்போன்கள், கால்குலேட்டர்கள், ப்ளூடூத் ஹெட்செட்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட் வாட்ச் போன்ற எந்தவொரு எலக்ட்ரானிக் சாதனங்களுக்கும் அனுமதி கிடையாது. மேலும், சிகரெட், மது மற்றும் இ-சிகரெட் போன்ற போதைப்பொருட்களைக் கொண்டு செல்லவும் முற்றிலுமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்
வாக்கு எண்ணிக்கை அமைதியாகவும், வெளிப்படையாகவும் நடப்பதை உறுதி செய்ய மாநிலம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 1 லட்சம் போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். தலைநகர் சென்னையில் மட்டும் 20,000 போலீசார் கண்காணிப்புப் பணியில் உள்ளனர். அதேசமயம், 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களிலும் நான்கு அடுக்கு பாதுகாப்பு வளையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தேர்தல் பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக, மே 2 ஆம் தேதி முதல் காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்கள் விடுப்பு எடுக்கக் கூடாது என டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழகமே ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 04) வெளியாக உள்ள நிலையில், எவ்வித அசம்பாவிதங்களும் இன்றி வாக்கு எண்ணிக்கையை நடத்தி முடிக்கத் தேர்தல் ஆணையம் முழுவீச்சில் தயாராகி வருகிறது.
