தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: வரலாறு காணாத 84.69% வாக்குப்பதிவு.. மாவட்ட வாரியான முழு விவரம்!

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்துள்ள நிலையில், வரலாறு காணாத சாதனையை படைத்துள்ளது. கடந்த முறையை விட இம்முறை அதிக வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 23, 2026, 08:38 PM IST
  • தமிழ்நாடு 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ளது
  • மொத்தமாக 84.69% வாக்குப்பதிவு நடந்து இதுவரையில் இல்லாத அளவிற்கு வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது
  • அதிகபட்சமாக கரூர் மாவட்டத்தில் 92.48% வாக்குப்பதிவு பதிவாகி உள்ளது

Tamil Nadu Assembly Election 2026: தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ளது. வழக்கத்தை விட இம்முறை அதிகமாக வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது. இளைஞர்கள் பலர் தங்களின் முதல் வாக்கை செலுத்தி உள்ளனர். அதேபோல் மூத்த வாக்காளர்களும் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தங்களின் வாக்கை பதிவு செய்துள்ளனர். இதுவரையில் இல்லாத வகையில் வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது. 

2021 vs 2026 வாக்குப்பதிவு 

தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக 5,73,43,291 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் இளம் வாக்காளர்கள் 1.21 கோடி பேரும் 70 வயதிற்கு மேல் உள்ள மூத்த வாக்காளர்கள் 44.98 லட்சம் பேரும் உள்ளனர். இதில் 4 கோடிக்கும் அதிகமானோர் வாக்கு செலுத்தி உள்ளனர். இதுவரையில் இல்லாத வாக்குப்பதிவாக இம்முறை இருந்துள்ளது. உதாரணத்திற்கு 2021 ஆம் ஆண்டு 73.63% வாக்குப்பதிவு ஆகி உள்ளது. 

இந்த நிலையில், இம்முறை 6 மணி நிலவரப்படி, தமிழ்நாடு முழுவதும் 84.69% வாக்குப்பதிவு ஆகி உள்ளது. அதிகபட்சமாக கரூர் மாவட்டத்தில் 92.48% வாக்குப்பதிவும் குறைந்தபட்சமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 75.57% வாக்குப்பதிவும் நட்ந்துள்ளது. 

மாவட்ட வாரியான வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 

அரியலூர் - 86.02%

செங்கல்பட்டு - 84.64%

சென்னை - 83.39%

கோயம்புத்தூர் - 84.56%

கடலூர் - 84.88%

தர்மபுரி - 90.02%

திண்டுக்கல் - 88.53%

ஈரோடு - 89.97%

கள்ளக்குறிச்சி - 87.64% 

காஞ்சிபுரம் - 87.08%

கன்னியாகுமரி - 75.57%

கரூர் - 92.48%

கிருஷ்ணகிரி - 84.96% 

மதுரை - 80.43%

மயிலாடுதுறை - 81.74% 

நாகப்பட்டினம் - 85.90%

நாமக்கல் - 89.71%

பெரம்பலூர் - 85.42%

புதுக்கோட்டை - 83.68%

ராமநாதபுரம் - 76.55%

இராணிபேட்டை - 89.13%

சேலம் - 90.43%

சிவகங்கை - 76.33%

தென்காசி - 82.02%

தஞ்சாவூர் - 80.26%

நீலகிரி - 78.70%

தேனி - 81.17%

திருவள்ளூர் - 83.43%

திருவாரூர் - 83.33%

தூத்துக்குடி - 80.34%

திருச்சி - 85.38%

திருநெல்வேலி - 77.10% 

திருப்பத்தூர் - 88.36%

திருப்பூர் - 88.41%

திருவண்ணாமலை - 88.50%

வேலூர் - 88.30%

விழுப்புரம் - 88.25%

விருந்துநகர் - 84.53%

மே 4 அன்று வாக்கு எண்ணிக்கை 

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026ல் பதிவான இந்த அதிக வாக்குப்பதிவு மக்களின் அரசியல் ஈடுபாடும் ஜனநாயகத்தின் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கையையும் காட்டுகிறது. இளைஞர்கள் முதல் மூத்த குடிமக்கள் வரை ஆர்வத்துடன் வாக்களித்திருப்பது இந்த தேர்தலின் முக்கிய அம்சமாகும். இன்று நடந்துள்ள வாக்குப்பதிவு வரும் மே 4 ஆம் தேதி எண்ணப்படும் நிலையில், தமிழ்நாட்டை ஆளப்போவது யார் என்பது அன்றே தெளிவாகும். 

