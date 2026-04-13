உஷார் மக்களே! ஓட்டர் ஸ்லிப் வந்தாச்சு.. ஆனா இதை மட்டும் வச்சு ஓட்டு போட முடியாது! ஏன் தெரியுமா?

TN Election 2026 Voter Slip News: தமிழகம் முழுவதும் உள்ள வாக்காளர்களுக்கு அந்தந்தப் பகுதி வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் (BLO) மூலமாக வாக்காளர் தகவல் சீட்டுகள் (Voter Information Slip) நேரடியாக வீடு தேடி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏப்ரல் 17, 2026-க்குள் இந்த விநியோகப் பணிகளை முடிக்க தேர்தல் ஆணையம் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. எனவே தமிழக தேர்தல் 2026 வாக்காளர் தகவல் சீட்டு விநியோகம் பற்றிய முழு விவரம், வாக்காளர் தகவல் சீட்டு ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?, உங்கள் பகுதி BLO மொபைல் எண்ணை கண்டுபிடிப்பது எப்படி? மற்றும் வீடு தேடி வரும் வாக்காளர் ஸ்லிப் - முக்கிய விதிமுறைகள் 2026 பற்றிய விவரங்களை பார்ப்போம்.
வாக்காளர் தகவல் சீட்டு (Voter Information Slip) முக்கிய அம்சங்கள்
இந்த முறை வழங்கப்படுபவை வெறும் ஸ்லிப் மட்டுமல்ல, வாக்காளர் எளிதாகத் தனது விபரங்களைக் கண்டறியும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் எந்தத் தொகுதியைச் சேர்ந்தவர், உங்கள் பாகம் மற்றும் வரிசை எண் என்ன என்பது பெரிய எழுத்துக்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது வாக்குச்சாவடியில் உங்கள் விபரங்களை விரைவாகச் சரிபார்க்க உதவும்.
நீங்கள் எங்கே சென்று ஓட்டு போட வேண்டும் (வாக்குச்சாவடி விபரம்) என்ற முகவரி தெளிவாக இருக்கும். 2026 ஏப்ரல் 23 அன்று காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்ற விபரம் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது.
வாக்காளர் தகவல் சீட்டு - முக்கிய எச்சரிக்கை!
இந்த வாக்காளர் தகவல் சீட்டை அடையாள ஆவணமாகப் பயன்படுத்த முடியாது. ஏனென்றால் முன்பு இந்தச் சீட்டில் புகைப்படம் இருக்கும். ஆனால் இப்போது புகைப்படம் இடம்பெறாது. எனவே இதை மட்டும் காண்பித்து நீங்கள் ஓட்டு போட முடியாது. வாக்களிக்கச் செல்லும்போது இதனுடன் பின்வரும் ஏதேனும் ஒரு அடையாள அட்டையைக் கட்டாயம் கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
வாக்களிக்கத் தேவையான அடையாள அட்டைகள் என்னென்ன?
- வாக்காளர் அடையாள அட்டை (Voter ID)
- ஆதார் அட்டை
- பான் கார்டு (PAN Card)
- ஓட்டுநர் உரிமம் அல்லது பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு அடையாள அட்டைகள்.
ஆன்லைனில் உங்கள் பகுதி BLO விபரங்களை கண்டுபிடிப்பது எப்படி?
உங்களுக்கு இன்னும் தகவல் சீட்டு கிடைக்கவில்லை என்றால், உங்கள் பகுதி BLO-வை தொடர்பு கொள்ள கீழ்கண்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம்
Voters Service Portal: முதலில் voters.eci.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
Search in Electoral Roll: இதில் 'Search in Electoral Roll' என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் EPIC (வாக்காளர் அட்டை) எண்ணை உள்ளிடவும்.
மாநிலம் மற்றும் மொழி: தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழ் மொழியைத் தேர்ந்தெடுத்து, 'Captcha' குறியீட்டைச் சரியாக உள்ளிட்டு 'Search' கொடுக்கவும்.
View Details: உங்கள் விபரங்கள் திரையில் தோன்றும். அதில் 'View Details' கிளிக் செய்தால், உங்கள் வாக்குச்சாவடி விபரங்களுடன், உங்கள் பகுதி BLO-வின் பெயர் மற்றும் தொடர்பு எண் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ளலாம்.
உங்கள் வாக்குச்சாவடி விதிமுறைகள் விளக்கம்
- மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வாக்களிக்க முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
- பெண்களுக்குத் தனி வரிசை வசதி உண்டு.
- வாக்குப்பதிவு முடியும் நேரத்தில் வரிசையில் நிற்கும் அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் வாக்களிக்க அனுமதி உண்டு.
வாக்காளர் ஸ்லிப் வரவில்லையா? என்ன செய்ய வேண்டும்?
உங்களுக்கு ஏப்ரல் 17-ஆம் தேதிக்குள் தகவல் சீட்டு வரவில்லை என்றால், ஆன்லைனில் உங்கள் BLO எண்ணைப் பெற்றுத் தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம். உங்கள் ஜனநாயகக் கடமையைச் செய்யத் தயாராகுங்கள்!
வாக்காளர் தகவல் சீட்டு (Voter Information Slip) - அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. வாக்காளர் தகவல் சீட்டு (Voter Slip) என்றால் என்ன?
வாக்காளர் தகவல் சீட்டு என்பது தேர்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்படும் ஒரு ஆவணம். இதில் உங்கள் பெயர், வாக்காளர் அடையாள அட்டை எண், நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டிய வாக்குச்சாவடியின் முகவரி, பாகம் எண் (Part No) மற்றும் வரிசை எண் (Serial No) போன்ற விபரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும்.
2. இந்த வாக்காளர் தகவல் சீட்டை வைத்து மட்டுமே என்னால் ஓட்டு போட முடியுமா?
முடியாது. இந்தத் தகவல் சீட்டு உங்கள் விபரங்களை எளிதாகத் தெரிந்துகொள்ள மட்டுமே. இதனுடன் உங்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டை (Voter ID) அல்லது ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு போன்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒரு அடையாள ஆவணத்தைக் கொண்டு சென்றால் மட்டுமே வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படுவீர்கள்.
3. எனக்கு இன்னும் வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வரவில்லை, நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?
வழக்கமாக தேர்தலுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பே (ஏப்ரல் 17-க்குள்) BLO மூலமாக வழங்கப்படும். உங்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை என்றால், voters.eci.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உங்கள் விபரங்களைச் சரிபார்த்து, அங்கேயே தகவல் சீட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
4. என் வீட்டுக்கு வழங்கப்பட்ட வாக்காளர் சீட்டில் புகைப்படம் இல்லையே, அது செல்லுபடியாகுமா?
ஆம், செல்லுபடியாகும். பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இப்போது வழங்கப்படும் வாக்காளர் தகவல் சீட்டுகளில் புகைப்படம் இடம்பெறுவதில்லை. இது தேர்தல் ஆணையத்தின் புதிய நடைமுறைதான்.
5. பூத் லெவல் ஆபீசர் (BLO) என்பவரை நான் எப்படித் தொடர்பு கொள்வது?
தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளத்தில் 'Search in Electoral Roll' பக்கத்திற்குச் சென்று, உங்கள் EPIC எண்ணைப் பதிவிட்டால், உங்கள் விபரங்களுக்குக் கீழே உங்கள் பகுதிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள BLO பெயர் மற்றும் அவரது கைபேசி எண் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும்.
6. தேர்தல் அன்று வாக்குப்பதிவு மையம் எத்தனை மணி வரை திறந்திருக்கும்?
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-ன் படி, காலை 7:00 மணி முதல் மாலை 6:00 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும். மாலை 6 மணிக்குள் வரிசையில் வந்து நிற்கும் அனைவருக்கும் வாக்களிக்க அனுமதி வழங்கப்படும்.
7. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருக்கிறது, ஆனால் ஓட்டர் ஐடி கார்டு தொலைந்துவிட்டது. நான் ஓட்டு போடலாமா?
தாராளமாகப் போடலாம். வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருந்தால், தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்துள்ள 12 மாற்று அடையாள அட்டைகளில் (ஆதார், டிரைவிங் லைசென்ஸ், பாஸ்போர்ட் போன்றவை) ஏதேனும் ஒன்றைக் காண்பித்து நீங்கள் வாக்களிக்கலாம்.
