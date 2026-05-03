English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய் முதல்வராக இந்த 4 தொகுதிகள் முக்கியம்.. பெரம்பூர், திருச்சி இல்ல.. தேறுமா தவெக?

விஜய் முதல்வராக இந்த 4 தொகுதிகள் முக்கியம்.. பெரம்பூர், திருச்சி இல்ல.. தேறுமா தவெக?

TN Assembly Election Results Latest: தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சியை முடிவு செய்யும் 4 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. அதாவது, வேடசந்தூர், சோழவந்தான், ராமநாதபுரம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆகிய 4 தொகுதிகளில் வெல்லும் கட்சிகள் நிச்சயம் ஆட்சியை பிடிக்கும் என்ற வரலாறு இருக்கிறது. இதனை தான் மீண்டும் மீண்டும் வரலாறு நிரூபித்து வருகிறது. இந்த தேர்தலில் தவெக இந்த ட்ரெண்டை பிடிக்குமா அல்லது திராவிட கட்சிகள் பிடிக்குமா என்பதை நாளை தெரிந்துவிடும்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 3, 2026, 05:12 PM IST
  • விஜய் முதல்வராக இந்த 4 தொகுதிகள் முக்கியம்
  • வேடசந்தூர், சோழவந்தான், ராமநாதபுரம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதிகள்
  • 4 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெறுமா?

Trending Photos

குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சில்: திடீர் பண மழை, 5 ராசிகளுக்கு ஆரம்பமாகிறது பொற்காலம்
camera icon8
Jupiter Nakshatra Transit
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சில்: திடீர் பண மழை, 5 ராசிகளுக்கு ஆரம்பமாகிறது பொற்காலம்
வாக்கு எண்ணிக்கை நாளுக்கான முன்னேற்பாடு: எடப்பாடியில் காவல்துறையினர் விழிப்புணர் அணிவகுப்பு
camera icon8
TN Assembly Election
வாக்கு எண்ணிக்கை நாளுக்கான முன்னேற்பாடு: எடப்பாடியில் காவல்துறையினர் விழிப்புணர் அணிவகுப்பு
கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
camera icon7
Ketu Peyarchi
கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
TN Assembly Election
வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
விஜய் முதல்வராக இந்த 4 தொகுதிகள் முக்கியம்.. பெரம்பூர், திருச்சி இல்ல.. தேறுமா தவெக?

TN Assembly Election Results Latest: பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நாளை நடைபெறுகிறது. நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்குகிறது. இந்த தேர்தலில் திமுக பெரிய கூட்டணி பலத்தோடு களத்தில் இறங்கியுள்ளது. மேலும் அதிமுக பாஜக கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தது. நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் தமிழக வெற்றி கழகம் ஆகியவை தனித்து களம் காண்கின்றனர். எனவே இந்த தேர்தலில் நான்கு முறை போட்டி நிலவுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆளுங்கட்சியை முடிவும் செய்யும் 4 தொகுதிகள்

இதனால் யார் வெற்றி பெறுவார் என்பதை இதுவரை கணிக்க முடியவில்லை. கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியான பிறகும் யார் ஆட்சி அமைப்பார் என்பதே பெரும் கேள்விக்குறியாக இருந்து வருகிறது. நாளைய தினம் தேர்தல் முடிவுகளில் ஒட்டுமொத்த மக்களின் கவனமும் குறிப்பிட்ட சில தொகுதிகளின் மீது தான் இருக்கிறது.  தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் குறிப்பிட தொகுதிகள் மீது அதிகம் கவனம் இருக்கிறது. அதாவது வேடசந்தூர், ஸ்ரீபெரும்புதூர், சோழவந்தான், ராமநாதபுரம் ஆகிய நான்கு தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் கட்சிகள் ஆளுங்கட்சியாக வரும் என்ற நம்பிக்கை நிலவி வருகிறது.

 இதனை வரலாறும் மீண்டும் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது. 1957 முதல் வேடசந்தூர், ஸ்ரீபெரும்புதூர்  தொகுதிகளில்  சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடந்து வருகின்றன.  இந்த தொகுதிகளில் நடந்த தேர்தலில் எந்த கட்சி வெற்றி பெறுகிறதோ அந்த கட்சி தான் ஆட்சியை அமைக்கும் என்ற வரலாறு இருக்கிறது.  இந்த இரண்டு தொகுதிகள் 16 சட்டமன்ற தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. அப்போது எந்த கட்சி வெற்றி பெறுகிறதோ அந்த கட்சி ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. 

அதே போல தான்,  1977ஆம் ஆண்டு முதல் ராமநாதபுரம், சோழவந்தான் தொகுதி சட்டமன்ற தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் எந்த கட்சி வெற்றி பெறுகிறதோ, அதே கட்சி ஆட்சியோ அல்லது கூட்டணியோ ஆட்சி அமைக்கும் என்ற வரலாறு இருக்கிறது.  2021ஆம் ஆண்டு ராமநாபுரம், சோழவந்தான், வேடசந்தூர் தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி பெற்றது. ஸ்ரீபெரும்புதூரில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது. அதற்கு முன்பாக 2016ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் அதிமுக, ராமநாதபுரத்தில் அதிமுக, வேடசந்தூரில் அதிமுக,  சோழவந்தானில் அதிமுக வெற்றி பெற்றது. இப்படியாக எந்த கட்சி இந்த 4 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுகிறதோ, அந்த கட்சியே ஆட்சியை பிடித்து வந்தனர். 

2026 தேர்தலிலும் இந்த ட்ரெண்ட் தொடருமா?

இதேபோல, 2026 தேர்தலிலும் இதே ட்ரெண்ட் தொடருமா என்ற எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. இதனால், இந்த 4 தொகுதிகள் மீது மக்களின் கவனம் அதிகம் சென்றுள்ளது. இதற்கிடையில்,  இந்த தேர்தலில் நான்கு முனைபோட்டி நிலவுகிறது. இதனால், இந்த தேர்தலில் பல தொகுதிகளில் இழுபறி இருக்கலாம். இதற்கு காரணம் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தான். தமிழக வெற்றிக் கழகம் ராமநாதபுரம், ஸ்ரீபெரும்புதூர், வேடசந்தூர், சோழவந்தான் ஆகிய தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.  

ஏனென்றால் இந்த 4 தொகுதிகளில் எந்த கூட்டணி வெற்றி பெறுகிறதோ அந்த கூட்டணியோ அல்லது அந்த கட்சியோ தான் ஆட்சி அமைத்திருக்கின்றன. இதனால்,  இந்த ட்ரெண்டை தெரிந்து கொண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் கடுமையான வேலையில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. என்ன தான் வேலையில் ஈடுபட்டாலும், இருபெரும் திராவிட கட்சிகளை வீழ்த்தி வெற்றி பெறுவது என்பது அசாத்தியமான ஒன்று.  இருப்பினும், விஜய்யின் செல்வாக்கின் மூலம் இந்த 4 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறலாம் என தவெகவினர் நம்புகின்றனர்.   இருந்தாலும், இந்த ட்ரெண்ட் தொடருமா அல்லது உடையுமா என்பது நாளை தான் தெரியவரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: 2 வேட்பாளர்கள் சமமான வாக்குகளை பெற்றால் என்னாகும்? வெற்றி யாருக்கு? சுவாரஸ்ய தகவல்

மேலும் படிக்க: நாளை தேர்தல் முடிவுகள்! உடைகிறதா திமுக கூட்டணி? தமிழக அரசியலில் பெரும் திருப்பம்!

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு ஏற்படுமா? அரசு கொடுத்த விளக்கம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TN Assembly ElectionTN Election Resultstvk vijayDMKAIADMK

Trending News