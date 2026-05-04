வாத்தி கம்மிங்!! கருத்துக்கணிப்புகளை பொய்யாக்கிய தவெக, விசில் போடும் தமிழகம்

TN Assembly Election Results 2026: தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வரலாற்றில் மிகபெரிய மாற்றம் ஏற்படும் நாளாக இன்றைய நாள் முன்னேறி வருகின்றது. இதுவரை கண்டிறாத ஒரு வியக்கத்தக்க மாற்றத்திற்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. இதற்கு காரணம் தவெக கட்சியும், அதன் தலைவர் விஜயும்!! வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடந்து வரும் நிலையில் தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ கணக்குகள் படி தமிழக வெற்றி கழகம் 102 -க்கும் மெற்பட்ட இடங்களிலும், அதிமுக 74 இடங்களிலும், திமுக 57 இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளன.
வானை பிளக்கும் விசில் சத்தம்
பெரிய கட்சிகளின் காதுகளை கிழிக்கும் அளவில் விசில் ஓசை வானை பிளக்கிறது. இறுதி முடிவு எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஆனால், முதல் இரண்டு சுற்றுகளின் முடிவில் பலர் எதிர்பாராத வண்ணம் தவெக அதிரடியாக வாக்குகளை குவித்து வருகிறது. தொடக்கம் முதலே தமிழக வராலாற்றில் ஒரு பெரும் திருப்புமுனையாக இந்த தேர்தல் இருக்கும் என்ற கருத்து இருந்தது. வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்கும் இன்றும், பல அதிர்வலைகளை இந்த தேர்தல் ஏற்படுத்தி வருகின்றது. சந்தேம் இல்லாமல், விஜய்யின் அரசியல் கட்சியான தவெக -வின் எண்ட்ரிதான் இதற்கு காரணம்.
புரட்சியாக உருவெடுக்கும் பகல் கனவு
திமுக, அதிமுக என இரண்டு திராவிட கட்சிகளும் மாறி மாறி ஆட்சி அமைத்து வந்த நிலை தற்போது இந்த போக்கு ஆட்டம் காணுமோ என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. புதிய கட்சி என்று ஒதுக்கியவர்கள் தற்போது பதற்றத்தில் இருக்க, பகல் கனவாக தோன்றிய ஒரு விஷயம் புரட்சியாக உருவெடுத்து வருகிறது. தவெக -வுக்கு கிடைத்து வரும் முன்னிலை அரை நூற்றாண்டு கால திராவிட அரசியலை ஆட்டிப்பார்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி ஆளும்கட்சியான திமுக தற்போது மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
சொல்லி அடித்த கில்லி
'நண்பா, நண்பீஸ்...' என்று விஜய் பிரச்சாரக் கூட்டங்களில் பேசத் தொடங்கியபோது அது சினிமா வசனம் என்றே விமர்சிக்கப்பட்டது. தமிழக மக்களுக்காக அவர் காட்டிய துடிப்பும், அண்ணனாக அவர் காட்டிய அக்கறையும், எதிர் கட்சிகளுக்கு அவர் விடுத்த சவால்களும், இளைஞர்களுக்கு அவர் அளித்த நம்பிக்கையும் அரசியல் கட்சிகளால் மற்றொரு படத்தின் சீனாக பார்க்கப்பட்டன. ஆனால், மக்கள் அதை உண்மை என உணர்ந்துள்ளார்கள் என்பதை இன்று புரிந்துகொள்ள முடிகின்றது.
கருத்துக்கணிப்புகளை தூள் தூளாக்கும் தவெக
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்துவரும் நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் 100க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் தொடர்ந்து முன்னிலையில் இருந்து வருகின்றது. ஏப்ரல் 29 ஆம் தேதி வெளியான தேர்தலுக்கு பிறகான கருத்துக்கணிப்புகளில் பெரும்பாலானவை திமுக -விற்கே பெரும்பான்மையான வெற்றியை கணித்திருந்தன. 1-2 தவிர பிற கருத்துக்கணிப்புகள் தவெக -விற்கு சராசரியாக 2-10 தொகுதிகள் கிடைக்கும் என்றே கணித்திருந்தன. ஆனால், தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த அனைத்து கருத்துக்கணிப்புகலையும் தூள் தூளாக்கி முன்னேறி வருகிறது.
வாத்தி கம்மிங்க்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை பொறுத்தவரை, நாட்டின் முழு கவனத்தையும் தமிழகத்தின் பக்கம் திருப்பிய பெருமை தவெக தலைவர் விஜயை சாரும், விஜய் மேல் மக்களுக்கு இருக்கும் ஈர்ப்பின் ஒரு அட்டகாசமான எடுத்துக்காட்டாக இந்த தேர்தல் முடிவுகள் இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு விஜய்
விஜய் தனது பிரச்சாரங்களில், 'உங்க வீட்டு விஜய்....' என்று சொல்லும்போதெல்லாம் அதன் பின்விளைவுகளை சரியாக அளக்க மற்ற கட்சிகள் தவறி விட்டதையே தற்போதைய நிலவரம் காட்டுகின்றது. இளைஞர்கள் மட்டும் வாக்களித்திருந்தால் இந்த முன்னிலை சாத்தியமா? நிச்சயம் இல்லை. விஜய் பிரச்சாரங்கலில் கலகந்துகொண்ட இளைஞர்களை மட்டுமே பலர் பார்த்தனர். ஆனால், அந்த ஒவ்வொரு இளைஞனும் தன் வீட்டிற்கு சென்று விஜய் கட்சிக்காக பிரச்சாரம் செய்துள்ளனர். அதுவே இந்த தேர்தலில் 'எக்ஸ்' ஃபேக்டராக இருக்கக்கூடும்.
