சுட்டெரிக்கும் வெயில்.. தேர்தல் நாளிலை வானிலை எப்படி? டெல்டா, தென் மாவட்டங்களுக்க மழை அலர்ட்

TN Election Weather Update: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் 5 நாட்களே இருப்பதால், வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தயாராக இருக்கின்றனர். இதற்கான ஏற்பாடுகளை தேர்தல் ஆணையமும் செய்து வருகிறது. வாக்குப்பதிவு நாளில் வானிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி, ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி டெல்டா, தென் மாவட்டங்களுக்கு மழைக்கான வாய்ப்பு இருந்தால், வெப்பநிலை 2 முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தேர்தல் நாளில் வானிலை எப்படி இருக்கும்?
தமிழகத்தில் கோடை வெயில் கொளுத்தி எடுத்து வருகிறது. காலை முதலே வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருந்து வருகிறது. இன்னும் மே மாதங்களில் சொல்லவே வேண்டாம். அந்த அளவுக்கு வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருக்கக் கூடும். இதற்கிடையில், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
இந்த நாளில் வாக்காளர்கள் வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களிக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த நாளில் வானிலை எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து செனனை வானிலை மையம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில், கிழக்கு உத்தரப் பிரதேசம் முதல் மன்னார் வளைக்குடா வரை கிழக்கு மத்தியப் பிரதேசம், விதர்பா, தெலுங்கானா, ராயலசீமா மற்றும் தமிழகம் வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக, ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகள் மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஏப்ரல் 23,24ஆம் தேதிகளில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தேர்தல் நாளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு
ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி வரை உள் தமிழக மாவட்டங்களில், அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று உயரக்கூடும். கடலோர தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பு குறைவு என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி வரை உள் தமிழக மாவட்டங்களில், அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஒருசில இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும். கடலோர தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டியே இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி வரை அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
DAILY WEATHER REPORT FOR TAMIL NADU, PUDUCHERRY & KARAIKAL AREAhttps://t.co/LOvDNF1Sqf pic.twitter.com/kDs5TXbwRc
— IMD-Tamilnadu Weather (@ChennaiRmc) April 18, 2026
தேர்தல் நாளில் சென்னையில் வானிலை எப்படி?
ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி சென்னையில் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36-37 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், அசௌகரியம் ஏற்படலாம். ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37-38 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தேர்தல் நாளில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சென்னையில் மழைக்கான வாய்ப்பு இல்லை. வெயிலின் தாக்கம் மட்டுமே இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் கூறுகையில், அடுத்த 10 நாட்களுககு வெப்பமான மற்றும் ஈரப்பதமான வானிலை தொடரும் என தெரிவித்துள்ளார். அதே நேரத்தில், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் ஆங்காங்கே இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவித்தார். 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 28 முதல் மே 5 ஆம் தேதி வரை இப்பகுதி முழுவதும் பரவலான, தீவிரமான கோடை இடியுடன் கூடிய மழையைத் தூண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்றார்.
