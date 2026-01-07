English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ADMK - BJP கூட்டணி: அமித்ஷாவுடன் இன்று சந்திப்பு! தொகுதிப் பங்கீட்டில் இபிஎஸ் எடுக்கும் முடிவு என்ன?

ADMK - BJP கூட்டணி: அமித்ஷாவுடன் இன்று சந்திப்பு! தொகுதிப் பங்கீட்டில் இபிஎஸ் எடுக்கும் முடிவு என்ன?

EPS to Meet Amit Shah: 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியை உறுதிப்படுத்தி, தொகுதிப் பங்கீட்டை இறுதி செய்வதற்காக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று (ஜனவரி 7) டெல்லி செல்கிறார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 7, 2026, 12:45 PM IST
  • அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் பாமக இணைந்ததை எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அன்புமணி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர்.
  • தொகுதிப் பங்கீட்டை இறுதி செய்வதற்காக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் இன்று மாலை டெல்லி செல்கிறார்.
  • டெல்லியில் அமித்ஷா மற்றும் பியூஷ் கோயலுடன் இபிஎஸ் இன்று இரவு முக்கிய ஆலோசனையில் ஈடுபடுகிறார்.

ADMK - BJP கூட்டணி: அமித்ஷாவுடன் இன்று சந்திப்பு! தொகுதிப் பங்கீட்டில் இபிஎஸ் எடுக்கும் முடிவு என்ன?

AIADMK-BJP Alliance: டெல்லி பயணத்தின் மூலம் எடப்பாடி பழனிசாமியைத் தமிழக கூட்டணியின் அசைக்க முடியாத தலைவராக பாஜக தலைமை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இந்தநிலையில், இன்று அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணியின் தொகுதிப் பங்கீட்டை இறுதி செய்வதற்காக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லி செல்கிறார். அதன் முக்கியத்துவத்தை பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

அதிமுக - பாமக கூட்டணி உறுதி

இன்று காலை சென்னை பசுமைவழிச் சாலையில் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமியின் இல்லத்தில், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவரைச் சந்தித்துப் பேசினார். இந்தச் சந்திப்பைத் தொடர்ந்து, அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் பாமக இணைவது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. பாமகவுக்கான தொகுதிப் பங்கீடு நிறைவடைந்துவிட்டதாகவும், அது குறித்த விவரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் இரு தலைவர்களும் கூட்டாகத் தெரிவித்தனர்.

அதிமுக - பாமக கூட்டணி "இயற்கையான கூட்டணி"

இன்று காலை அன்புமணி ராமதாஸுடன் நடைபெற்ற சந்திப்பிற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, இதை ஒரு "இயற்கையான மற்றும் வெற்றியை நோக்கிய கூட்டணி" என்று வர்ணித்துள்ளார். கடந்த 2025-ல் பாமகவில் ஏற்பட்ட பிளவுக்குப் பிறகு (அன்புமணி மற்றும் ராமதாஸ் அணிகளாகப் பிரிந்த நிலையில்), அன்புமணி தலைமையிலான அணி அதிமுகவுடன் இணைந்துள்ளது. மேலும் சமூக நீதி மற்றும் வட தமிழக வளர்ச்சி சார்ந்த சில கோரிக்கைகளை அதிமுக ஏற்றுக்கொண்டதால் இந்தக் கூட்டணி உறுதியாகியுள்ளது எனக் கூறப்படுகிறது.

அமித்ஷா - எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திப்பு

பாமக உடனான கூட்டணியை உறுதி செய்த கையோடு, எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று பிற்பகல் டெல்லிக்குப் புறப்படுகிறார். டெல்லியில் மத்திய உள் துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஆகியோரை அவர் சந்திக்க உள்ளார். எடப்பாடி பழனிசாமி (EPS) இன்று மாலை டெல்லி செல்வது வெறும் தொகுதிப் பங்கீட்டிற்காக மட்டுமல்லாமல், கூட்டணியின் அதிகாரப்பூர்வமான தேர்தல் வியூகத்தை வகுப்பதற்கும் எனத் தெரிகிறது. அதாவது பாஜக கோரும் தொகுதிகள் மற்றும் அதிமுகவின் வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.

முன்னதாக, கடந்த 4-ம் தேதி திருச்சி வந்த அமித்ஷாவை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி சந்தித்துப் பேசினார். அதன் தொடர்ச்சியாக, வேலுமணி நேற்றே டெல்லி சென்று முகாமிட்டுள்ள நிலையில், இன்று இரவு அமித்ஷா இல்லத்தில் நடைபெறும் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட உள்ளன.

அதிமுக vs பாஜக தொகுதிப் பங்கீட்டில் இழுபறி?

இந்தச் சந்திப்பில் பாஜகவுக்கான தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட உள்ளது. கடந்த 2021 தேர்தலில் 20 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாஜக, இந்த முறை அதிக இடங்களைக் கோருகிறது. தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ஏற்கனவே 80 சாதகமான தொகுதிகளின் பட்டியலை அமித்ஷாவிடம் வழங்கியுள்ளார். பாமகவுக்கு ஒதுக்கப்படும் இடங்களுக்கு இணையாகவே பாஜகவுக்கும் தொகுதிகளை ஒதுக்க எடப்பாடி பழனிசாமி விரும்புவதாகத் தெரிகிறது. மேலும் அதிமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் உறுதியாக உள்ளார்.

டெல்லி பயணத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன?

பாஜக தரப்பில் 80 தொகுதிகள் வரை கோரப்பட்டாலும், "வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துங்கள்" என்று அமித்ஷா அறிவுறுத்தியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அதேநேரம் கூட்டணியில் பாஜக அல்லது பாமக தரப்பில் துணை முதலமைச்சர் பதவி கோரப்படலாம் என்ற ஊகங்களும் எழுந்துள்ளன, இது குறித்து இன்றைய கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படலாம்.

அனல் பறக்கும் தமிழக அரசியல் களம்

"தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் ஆட்சி அமையும்" என அமித்ஷா கூறி வரும் நிலையில், தொகுதிப் பங்கீட்டில் சுமூக முடிவு எட்டப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. பாமக வருகை மற்றும் டெல்லி பயணம் மூலம் அதிமுக தனது தேர்தல் பணிகளில் வேகத்தை அதிகரித்துள்ளது.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் இப்போதே அனல் பறக்கத் தொடங்கிவிட்டது. பாமகவின் வருகை அதிமுக கூட்டணிக்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ள நிலையில், டெல்லி பயணத்தின் மூலம் பாஜகவுடனான இழுபறிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி முற்றுப்புள்ளி வைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2026-ல் கோட்டையைப் பிடிக்கப் போவது யார் என்பதற்கான முன்னோட்டமாக இந்தத் தொகுதிப் பங்கீடு அமையும்

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

AIADMKBJPEPSAmit ShahPMK

