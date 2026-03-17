தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் எவ்வளவு செலவு செய்யலாம்? தேர்தல் ஆணையத்தின் புதிய விதிகள் இதோ!

Tamil Nadu election rules : தமிழகத்தில் 2026-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை உறுதி செய்யவும், பணப்புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இது தொடர்பாக தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக், ஒரு தொகுதிக்கு வேட்பாளர் எவ்வளவு செலவு செய்ய வேண்டும்? என்பது உள்ளிட்ட விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளார். அது குறித்த இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
வேட்பாளர்கள் எவ்வளவு செலவு செய்யலாம்?
தேர்தல் களம் நேர்மையாக அமைவதை உறுதி செய்ய, வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவினங்களுக்குக் கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் தனது தேர்தல் பிரச்சாரம் மற்றும் இதர பணிகளுக்காக அதிகபட்சமாக ரூ.40 லட்சம் வரை மட்டுமே செலவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்.
இந்தச் செலவினங்களைக் கண்காணிக்க மாவட்ட அளவில் தனித்தனி கண்காணிப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வேட்பாளர்கள் தங்களின் அன்றாடச் செலவுகளைத் தேர்தல் ஆணையம் வழங்கியுள்ள பதிவேட்டில் முறையாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும். இது வருமான வரித்துறை மற்றும் தேர்தல் அதிகாரிகளால் அவ்வப்போது தணிக்கை செய்யப்படும்.
தமிழகம் முழுவதும் பறக்கும் படைகள் குவிப்பு
தேர்தல் விதிமீறல்களைத் தடுக்கத் தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் பலத்த பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் தலா 9 பறக்கும் படைகள் மற்றும் 9 நிலை கண்காணிப்புக் குழுக்கள் வீதம், மாநிலம் முழுவதும் மொத்தம் 2,160 பறக்கும் படைகள் மற்றும் 2,160 நிலைக் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் 24 மணி நேரமும் தீவிரப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன. இதில் வருமான வரித்துறை, அமலாக்கத்துறை மற்றும் சுங்கத்துறை உள்ளிட்ட 25-க்கும் மேற்பட்ட முக்கியத் துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகின்றனர்.
பணப் பறிமுதல் மற்றும் விளம்பரங்கள் நீக்கம்
தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்த நாள் முதல் தற்போது மார்ச் 17 வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனைகளில், உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ. 23.28 கோடி மதிப்பிலான ரொக்கப் பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், பொது இடங்களில் விதிகளை மீறி வைக்கப்பட்டிருந்த 1.68 லட்சம் சுவர் விளம்பரங்கள் மற்றும் போஸ்டர்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக இதுவரை 61 வழக்குகளில் குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிலைகள் மற்றும் புகைப்படங்கள் குறித்த அறிவிப்பு
தேர்தல் நேரத்தில் தலைவர்களின் சிலைகளை மூடுவது குறித்து எழுந்துள்ள சந்தேகங்களுக்குத் தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதன்படி, மறைந்த தலைவர்களின் சிலைகளைத் தேர்தல் விதிகளுக்காக மறைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தற்போது அரசியல் களத்தில் உள்ள தலைவர்களின் புகைப்படங்கள் அரசு அலுவலகங்கள் அல்லது பொது இடங்களில் இருந்தால், அவை உடனடியாக மறைக்கப்பட வேண்டும்.
பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அறிவுறுத்தல்
வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிக அளவிலான ரொக்கப் பணத்தைக் கொண்டு செல்லும்போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். பணத்தைக் கொண்டு செல்லும்போது, அந்தப் பணம் எப்படிப் பெறப்பட்டது, எதற்காக எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது என்பதற்கான வங்கி ஆவணங்கள் அல்லது தொழில்முறை ஆதாரங்களைக் கையில் வைத்திருக்க வேண்டும். பறிமுதல் செய்யப்படும் பணம் வாக்காளர்களுக்கு விநியோகிக்கக் கொண்டு செல்லப்படவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டால், தணிக்கை அதிகாரிகளின் முடிவின்படி அந்தத் தொகை உடனடியாக உரியவரிடம் ஒப்படைக்கப்படும்.
இது தொடர்பாக ஏதேனும் புகார்கள் இருந்தால், மாவட்ட அளவில் உள்ள குறைதீர் குழுவிடம் முறையிடலாம். மேலும், தேர்தல் தொடர்பான புகார்களைத் தெரிவிக்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் தங்களின் ஜனநாயகக் கடமையை அச்சமின்றி ஆற்றத் தேர்தல் ஆணையம் அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து வருகிறது.
கிருஷ்ணகிரி பணம் பறிமுதல்
கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட குப்பம் சாலை அரசு ஆண்கள் கலைக்கல்லூரி மற்றும் சமத்துவபுரம் அருகில் இன்று காலை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அவ்வழியாக பெங்களூரில் இருந்து காரில் வந்த முரளிகிருஷ்ணா என்பவரை போலீசார் சோதனை செய்தனர் அவரது காரில் உரிய ஆவணமின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.1,95,500 ரூபாயயை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர். இதேபோல் ஆந்திரா மாநிலம் குப்பத்தில் இருந்து வந்த வாகனத்தை சோதனை செய்த பொழுது ரவி என்பவர் உரிய ஆவணம் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ.1,86,500 ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.இன்று காலையில் இரு வேறு இடங்களில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ.3,82,000 ரூபாயை தேர்தல் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்த உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
ஓசூரில் 2 கோடி ரூபாய் பறிமுதல்
ஓசூர் அருகே மாநில எல்லையில் நடத்தப்பட்ட வாகன சோதனையில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி பெங்களூருவில் இருந்து ஓசூர் பகுதி வங்கி ஏடிஎம்களுக்கு நிரப்ப கொண்டு சென்ற சென்ற 2 கோடியே 34 லட்சம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. ஓசூர் அருகே மாநில எல்லையில் போலீசார் நடத்திய சோதனையில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி பல்வேறு வங்கிகளில் நிரப்புவதற்கு கொண்டு வந்த 2 கோடியே 34 லட்சம் பணம் பறிமுதல், இந்த பணத்தை வாகனத்தில் வந்த அனுமந்த ராயா என்பவர் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு ஜே பி நகர் பகுதியில் இயங்கி வரும் ஹிட்டாச்சி கேஷ் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ் என்ற நிறுவனத்தில் இருந்து எடுத்து வந்துள்ளார். ஓசூர் பகுதியில் உள்ள இரண்டு வங்கி ஏடிஎம்களிலும் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள பல்வேறு வங்கி ஏடிஎம்களிலும் நிரப்புவதற்காக இந்த பணம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது..
உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்துவரப்பட்ட இந்த பணம் குறித்து அந்த பகுதிக்கு ஆய்வுக்கு வந்த மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தினேஷ்குமார் மற்றும் எஸ்பி தங்கதுரை ஆகியோர் விசாரணை நடத்தினர் அப்போது உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் பணத்துடன் வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு தெரிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அந்த வாகனத்தை அதிகாரிகள் பணத்துடன் பறிமுதல் செய்து ஓசூர் சார் ஆட்சியார் அலுவலகத்திற்கு கொண்டு சென்றனர். இந்த பணம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட்டு பணத்திற்கு உண்டான ஆவணங்கள் அளிக்கப்படும் பட்சத்தில் பணம் திருப்பி வழங்கப்படும் எனவும் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.
