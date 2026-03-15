குடிநீருக்காக 20 லிட்டர் கேன்கள் வாங்குபவரா நீங்கள்? இந்த விஷயத்தில் கவனம்!

தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் முறையான பராமரிப்பு இன்றி தண்ணீர் கேன்கள் விநியோகிபடுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக பாசி பிடித்த மற்றும் அழுக்கான கேன்களில் தண்ணீர் வழங்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் உணவு பாதுகாப்பு துறைக்கு தொடர்ந்து புகார்களை தெரிவித்து வந்துள்ளனர்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 15, 2026, 10:56 AM IST
குளிர்காலம் முடிந்து தற்போது தமிழகத்தில் கோடை காலம் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் குடிநீர் தேவையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. நகரங்களை தாண்டி கிராம பகுதிகளிலும் குடிநீருக்காக 20 லிட்டர் தண்ணீர் கேன்களை வாங்கும் நிலை தான் ஏற்பட்டுள்ளது. நிலத்தடி நீர் மூலம் குடிநீர் கிடைப்பது அரிதாகி வருகிறது. இந்நிலையில் பொதுமக்களின் சுகாதாரத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் 20 லிட்டர் தண்ணீர் கேன்களின் தரத்தை தீவிரமாக ஆய்வு செய்ய தமிழ்நாடு உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இது குறித்தான முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். 

அழுக்கு கேன்களுக்கு ரூபாய் 5000 அபராதம் விதிக்கப்படும்! 

தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் முறையான பராமரிப்பு இன்றி தண்ணீர் கேன்கள் விநியோகிபடுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக பாசி பிடித்த மற்றும் அழுக்கான கேன்களில் தண்ணீர் வழங்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் உணவு பாதுகாப்பு துறைக்கு தொடர்ந்து புகார்களை தெரிவித்து வந்துள்ளனர். இதனை கருத்தில் கொண்டு பாசிப்பிடித்த, அசுத்தமான மற்றும் தரமற்ற முறையில் 20 லிட்டர் தண்ணீர் கேன்களை விற்பனை செய்யும் கடையின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களுக்கு உடனடியாக ரூபாய் 5000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று உணவு பாதுகாப்பு துறை கடுமையான எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளது.

கேன்களில் கட்டாயம் இருக்க வேண்டியவை 

20 லிட்டர் தண்ணீர் கேன்களை விற்பனை செய்யும் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு தண்ணீர் கேன்களிலும் சில குறிப்பிட்ட தகவல்களை கட்டாயம் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் என்று உணவு பாதுகாப்புத்துறை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி அந்த தண்ணீர் கேன்களில் குடிநீர் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனத்தின் பெயர், தயாரிக்கப்பட்ட தேதி, காலாவதியாகும் தேதி, FSSAI உரிமை எண் ஆகியவை கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். மேலும் ஒரு குடிநீர் கேன்களை அதிக பட்சமாக 30 முறைக்கு மேல் மறுசுழற்சி செய்து பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும், இந்த வரம்பை மீறி பழைய கேன்களை பயன்படுத்தினால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உணவு பாதுகாப்புத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 

குடிநீரின் தரம் மற்றும் தாதுக்கள் 

பொதுமக்கள் குடிக்கும் பாதுகாப்பான குடிநீரில் குறிப்பிட்ட அளவு தாதுக்கள் இருக்க வேண்டியது அவசியமான ஒன்றாகும். அதன்படி விற்கப்படும் 20 லிட்டர் கேன்களில் கால்சியம் அளவு லிட்டருக்கு 10 முதல் 75 மில்லி கிராம் வரையும், மக்னீசியம் அளவு லிட்டருக்கு ஐந்து முதல் 30 மில்லி கிராம் வரையும் சரியான விகிதத்தில் இருப்பதை நிறுவனங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் உணவு பாதுகாப்பு துறை வலியுறுத்தியுள்ளது. முதற்கட்டமாக சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இதனை கண்காணிக்க சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னை மாநகராட்சி, உணவு பாதுகாப்பு துறை மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை ஆகிய மூன்று துறைகளை சேர்ந்த அதிகாரிகள் இணைந்து ஒன்றாக செயல்பட்டு குடிநீர் ஆலைகள் மற்றும் விற்பனை நிலையங்களில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்வார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.. 

அரசு நிர்ணயத்துள்ள விதிகள் 

அரசு நிர்ணயத்துள்ள விதிகளையும், முறையான தரச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் எந்தவித அனுமதியும் இன்றி செயல்படும் குடிநீர் ஆலைகள் மீதும் சட்டவிரோத நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நடவடிக்கை மட்டும் இன்றி அந்த குறிப்பிட்ட ஆலைகளுக்கு சீல் வைக்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசின் சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கோடைகாலத்தில் பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவே இந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

