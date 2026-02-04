இந்த நிலங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு இலவச பட்டா கிடைக்காது - முக்கிய அப்டேட்

Free Patta : தமிழ்நாடு அரசு, வீடற்ற ஏழை எளிய மக்களுக்காக இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கும் திட்டத்தைச் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தி வருகிறது. சமீபத்தில் கூட விருதுநகர் மாவட்டம் சூலக்கரை கிராமத்தில், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை சார்பில் வீடுகள் கட்டி வசித்து வந்த 27 பயனாளிகளுக்கு, மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் நேரில் சென்று இணையவழி பட்டாக்களை வழங்கினார். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைச்சர் சக்கரபாணியும், வீடற்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு இலவச பட்டா வழங்கினார். இதனால், புறம்போக்கு நிலங்களில் வசிப்பவர்கள் எல்லோரும் தங்களுக்கு இலவச பட்டா பெற முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால், அரசு நிலத்தில் வசிக்கும் அனைவருக்கும் பட்டா கிடைத்துவிடாது. எந்தெந்த நிலங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு பட்டா கிடைக்காது? அதன் விதிமுறைகள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
யாருக்கெல்லாம் விண்ணப்பித்தாலும் பட்டா கிடைக்காது?
அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் வசித்தாலும், கீழ்க்கண்ட வகைப்பாட்டில் உள்ள நிலங்களுக்கு அரசு ஒருபோதும் பட்டா வழங்காது. நீங்கள் இத்தகைய இடங்களில் வசிப்பவர் என்றால் உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும்:
1. நீர்நிலைகள்: குளம், குட்டை, ஏரி, கால்வாய் மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள் போன்ற நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களுக்குப் பட்டா கிடைக்காது.
2. காடு நிலங்கள்: வனத்துறைக்குச் சொந்தமான காடுகள் மற்றும் மலைப் பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்குப் பட்டா வழங்கப்படாது.
3. மத்திய அரசு நிலங்கள்: இரயில்வே நிலங்கள், ராணுவத்திற்குச் சொந்தமான இடங்கள் உள்ளிட்ட மத்திய அரசு நிலங்களுக்கு மாநில அரசு பட்டா வழங்க முடியாது.
4. மத நிறுவன நிலங்கள்: கோவில்கள், தேவாலயங்கள் அல்லது மசூதிகளின் பெயரில் உள்ள பட்டா நிலங்கள் மற்றும் கோவில் புறம்போக்கு நிலங்களில் வசிப்பவர்களுக்குப் பட்டா கிடையாது.
பட்டா பெறத் தகுதியான நிலங்கள் எது?
அரசால் ஆட்சேபனை இல்லாத புறம்போக்கு நிலங்கள் என்று வகைப்படுத்தப்பட்ட இடங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இத்தகைய இடங்களில் குறைந்தபட்சம் 5 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை வசித்ததற்கான ஆதாரம் இருப்பது அவசியம்.
இலவச பட்டா பெற வேண்டிய தகுதிகள்:
- விண்ணப்பத்தாரர் அல்லது அவர் குடும்பத்தினர் பெயரில் வேறு எங்கும் சொந்தமாக நிலமோ, வீடோ இருக்கக்கூடாது.
- விண்ணப்பதாரர் 18 வயது பூர்த்தியடைந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
- குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 5 லட்சத்துக்குள் இருக்க வேண்டும். முன்பு இந்த வருமான வரம்பு 3 லட்சமாக இருந்தது. இதனை அரசு 5 லட்சமாக உயர்த்தியுள்ளது.
இலவச பட்டா விண்ணப்பத்தின் நிலையை ஆன்லைனில் பார்ப்பது எப்படி?
நீங்கள் இசேவை மையம் மூலமாகவோ அல்லது ஆன்லைனிலோ விண்ணப்பித்த பிறகு, உங்கள் மனுவின் நிலை என்ன என்பதை வீட்டிலிருந்தே மொபைல் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்:
- முதலில் தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வமான tnesevai.tn.gov.in இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
- அங்கு பட்டா பிரிவுக்கு சென்று அதில் உள்ள'Check Status' அல்லது 'Application Status' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்யவும்.
- விண்ணப்பிக்கும்போது உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விண்ணப்ப எண்ணை உள்ளிடவும்.
- கேப்ட்சா குறியீட்டைச் சரியாகப் பதிவிட்டு 'Submit' கொடுத்தால், உங்கள் மனு எந்த அதிகாரியின் பரிசீலனையில் உள்ளது அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா என்ற விவரம் ஸ்கிரீனில் தோன்றும்.
அதிகாரிகள் ஆய்வு
நீங்கள் விண்ணப்பித்த பிறகு, வருவாய் ஆய்வாளர் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் நேரில் வந்து ஆய்வு செய்வார்கள். அதன் பிறகே மாவட்ட ஆட்சியரின் ஒப்புதலோடு பட்டா இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்படும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் பட்டா நிலத்தை, பட்டா பெற்ற தேதியிலிருந்து 10 ஆண்டுகளுக்கு வேறு யாருக்கும் விற்பனை செய்ய முடியாது. மீறி விற்பனை செய்தால் பட்டா ரத்து செய்யப்பட்டு நிலம் மீண்டும் அரசால் கையகப்படுத்தப்படும்.
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாட்டில் இலவச வீட்டுமனை பட்டா பெறுவது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்
மேலும் படிக்க | தங்கத்தை இலவசமாக கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டங்கள்..!!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ