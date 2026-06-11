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10 கிராம் தங்கம், ரூ.50,000.. தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?

TN Government Scheme Latest News: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக பணிபுரிபவர்கள் மாநில விருதுகள் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், 10 கிராம் தங்கம், ரூ.50,000 ரொக்கமும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 11, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:25 AM IST
10 கிராம் தங்கம், ரூ.50,000.. தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?
Image Credit: TN Government Scheme Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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