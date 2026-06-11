/10 கிராம் தங்கம், ரூ.50,000.. தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?

TN Government Scheme Latest News: ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழக அரசு சுதந்திர தினத்தன்று விருதுகளை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், இந்தாண்டு 2026, ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தமிழக அரசு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக பணிபுரிபவர்கள் மாநில விருதுகள் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, திருவள்ளூர், சென்னை, திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அந்தந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக மாநில அளவில் சிறப்பாக பணிபுரிந்தவர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களைத் தேர்வுக்குழு மூலம் தேர்வு செய்து, தேர்வு செய்யப்படும் விருதாளர்களுக்கு, மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் மாநில விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்படவுள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக பணிபுரிபவர்கள், மேலும் சிறப்பாக பணிபுரிய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு, கீழ்காணும் விருதுகள் 15 ஆகஸ்டு 2026 சுதந்திரதினவிழா அன்று வழங்கப்படவுள்ளன.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக சேவையாற்றியவர்களுக்கு பல்வேற விருதுகள் வழங்கபபடுகிறது. அதன்படி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சேவை புரிந்த சிறந்த தொண்டு நிறுவனம் விருது, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சேவை புரிந்த சிறந்த மருத்துவர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மிக அதிக அளவில் வேலைவாய்ப்பு அளித்த தனியார் நிறுவனம், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சேவைபுரிந்த சிறந்த சமூகப்பணியாளர், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிக அளவில் கடன வழங்கிய சிறந்த மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி விருதுகள் தமிழக அரசு சார்பில் வழங்கப்படுகிறது.
|வ.எண்
|விருதுகள்
|விருதுகளின் விவரம்
|1.
|மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சேவை புரிந்த சிறந்த தொண்டு நிறுவனம்
|10 கிராம் எடையுள்ள தங்கப்பதக்கம், ரூ.50,000 ரொக்கப்பரிவு மற்றும் சான்றிதழ்
|2.
|மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சேவை புரிந்த சிறந்த மருத்துவர்
|10 கிராம் எடையுள்ள தங்கப்பதக்கம், சான்றிதழ் வழங்கப்படும்
|3.
|மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மிக அதிக அளவில் வேலைவாய்ப்பு அளித்த தனியார் நிறுவனம்
|10 கிராம் எடையுள்ள தங்கப்பதக்கம், சான்றிதழ் வழங்கப்படும்
|4.
|மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சேவைபுரிந்த சிறந்த சமூகப்பணியாளர்
|10 கிராம் எடையுள்ள தங்கப்பதக்கம், சான்றிதழ் வழங்கப்படும்
|5.
|மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிக அளவில் கடன வழங்கிய சிறந்த மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி
|10 கிராம் எடையுள்ள தங்கப்பதக்கம், சான்றிதழ் வழங்கப்படும்
|6.
|மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக அரும்பணியாற்றி சிறந்த மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களுக்கான விருது
|10 கிராம் எடையுள்ள தங்கப்பதக்கம், ரூ.25,000 ரொக்கப்பரிவு மற்றும் சான்றிதழ் (மாவட்ட ஆட்சியர் மாநாட்டில் வழங்கப்படும்)
தமிழக அரசின் 10 கிராம் தங்கம், ரூ.50,000 ரொக்கத்தை பெறுவதற்கு நீங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளின் நலனுக்காக மேற்கண்ட விஷயங்களை செய்திருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் உங்களால் இதனை பெற முடியாது என கூறப்பட்டுள்ளது.
மேற்காணும் விருதுகளுக்கு விருதாளர்கள், "https://awards.tn.gov.in" என்ற விண்ணப்பிக்கும் வலைத்தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படிவத்தில் விவரங்களை பதிவு செய்தும், கோரப்பட்ட விவரங்களை இணைத்து 25.6.2026-க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த வலைத்தளத்தில் விண்ணப்பிக்காத விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்பட மாட்டாது எனத் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும், விண்ணப்பத்தின் இரண்டு நகல்களை 25.6.2026 அன்று மாலை 5.00 மணிக்குள் தென் சென்னை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் அலுவலரிடம் ஒப்படைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், மேற்படி விருதுக்கான தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வுக்குழுவினரால் தெரிவு செய்யப்பட்டு, தேர்வு செய்யப்படும் விருதாளர்களுக்கு, சுதந்திர தின விழா நிகழ்வில் முதலமைச்சர் அவர்களால் மாநில விருதுகள் வழங்கப்படும் என சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் தெரிவித்துள்ளார்.
அதேபோல, திருநெல்வேலி மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல்ல அலுவலரிடம் விண்ணப்பப்படிவத் ஒப்படைக்க வேண்டும் என நெல்லை ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், திருவள்ளூர் ஆட்சியர் கவிதாவும் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.