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‘விபி ஜி ராம் ஜி’ திட்டத்திற்கு Ok சொன்ன தமிழக அரசு - நிதியை ஒதுக்கிய ஒன்றிய அரசு...ஜூலை 1 முதல் அமல்.!

VB G Ram G Scheme: தமிழகத்தில் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் என்ற பெயரில் கிராமப்புறங்களில் 100 நாள் வேலைத் திட்டம் செயல்பட்டு வந்த நிலையில், விபி ஜி ராம் ஜி என்ற பெயரில் அந்த திட்டத்தை முழுமையாக மாற்றி 125 நாள் வேலைத் திட்டமாக கொண்டு வந்தது. ஆனால் இந்த திட்டத்திற்கு கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில் தற்போது தமிழக அரசு இந்த திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாகவும், மேலும் இந்த திட்டம் ஜூலை 1-ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும்  என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 

Written ByMathan
Published: Jun 11, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:29 PM IST
‘விபி ஜி ராம் ஜி’ திட்டத்திற்கு Ok சொன்ன தமிழக அரசு - நிதியை ஒதுக்கிய ஒன்றிய அரசு...ஜூலை 1 முதல் அமல்.!
Image Credit: VB G Ram G Scheme Implement From July

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