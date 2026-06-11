/ ‘விபி ஜி ராம் ஜி’ திட்டத்திற்கு Ok சொன்ன தமிழக அரசு - நிதியை ஒதுக்கிய ஒன்றிய அரசு...ஜூலை 1 முதல் அமல்.!

VB G Ram G Scheme: தமிழகத்தில் கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அன்றைய திமுக அரசு தொடர்ச்சியாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தது. முக்கியமாக நீட் தேர்வு, மின்சார திருத்தச் சட்டம், மும்மொழிக் கொள்கை, வேளாண் சட்டங்கள் போன்ற பல்வேறு திட்டங்களுக்கும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து இருந்தது. அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டிற்கு எதிராக, மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை விபி ஜி ராம் ஜி என பெயர் மாற்றி புதிய நிபந்தனைகளோடு கொண்டு வந்தது.
இந்த திட்டம் பழைய பெயரிலேயே செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், புதிய பெயரில் கொண்டு வரக்கூடாது என்றும் திமுக அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தது. ஆனால் தற்போது தமிழக அரசு இந்த திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழக அரசு நிதி தேவையை கருத்தில் கொண்டு தற்போது விபி ஜி ராம் ஜி திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின்படி மத்திய அரசே இத்தனை ஆண்டுகாலமாக முழு நிதியையும் வழங்கி வந்தது. இந்த நிலையில் மத்திய அரசும், மாநில அரசும் 60:40 என்ற விகிதத்தின் அடிப்படையில் நிதிப்பகிர்வை மேற்கொள்ளும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் இதற்கு முன்னால் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முழு தொகையையும் மத்திய அரசே வழங்க வேண்டும் எனவும், திட்டத்தின் பெயரை மாற்றக்கூடாது எனவும் வலியுறுத்தி வந்தது. ஆனால் தற்போது புதியதாக பொறுப்பேற்று இருக்கக் கூடிய தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான அரசு இந்த திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த விபி ஜி ராம் ஜி திட்டம் வருகின்ற ஜூலை 1-ம் தேதி செயல்படுத்தப்படுவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்த திட்டத்தின் மூலமாக முடங்கிக் கிடந்த ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் மீண்டும் புத்துயிர் பெற்று கிராமப்புற மக்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. இந்த திட்டத்திற்கு நாடு முழுவதும் மொத்தம் 95 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியை மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ளது. இதில் 7 ஆயிரத்து 500 கோடி ரூபாய் மட்டுமே தமிழ்நாட்டிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்தில் கூட தமிழ்நாடு தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுவது வேதனைக்குரியது என்றும் 2022-23 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு 9,743 கோடி ரூபாய் வழங்கிய மத்திய அரசு, அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் ஒதுக்கீட்டைக் குறைத்து, 2025-26 ஆம் ஆண்டில் வெறும் 7,585 கோடி ரூபாய் மட்டுமே ஒதுக்கியுள்ளது. அதாவது மூன்று ஆண்டுகளில் 2,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான குறைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இது போதாதென்று புதிய VB-GRAM சட்டத்தின் மூலம் மேலும் ஒரு அநீதியை தமிழ்நாட்டின் மீது திணித்துள்ளது. மத்திய அரசு வழங்கும் 7,585 கோடி ரூபாயை பயன்படுத்தவே தமிழ்நாடு தனது சொந்த நிதியில் இருந்து 5,056 கோடி ரூபாய் பங்களிக்க வேண்டும் என்ற புதிய நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுவரை இந்தத் திட்டத்திற்கு மாநில அரசு சுமார் 1,000 கோடி ரூபாய் மட்டுமே பங்களித்து வந்த நிலையில், இப்போது கூடுதலாக 4,000 கோடிக்கும் மேற்பட்ட சுமை தமிழ்நாட்டின் தோள்களில் ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு, ஒன்றிய அரசிற்கு அதிக வரி செலுத்தும் மாநிலங்களில் ஒன்றாக இருக்கின்ற நிலையிலும், தமிழ்நாட்டின் வரிப்பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு, திரும்ப வழங்க வேண்டிய நிதியைக் குறைத்து, அதற்கும் மாநிலத்திடமே அதிக பங்களிப்பு கோருவது எந்த வகையான கூட்டாட்சித் தத்துவம் என்று மத்திய அரசுக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.