மாணவ, மாணவிகளே மாதம் ரூ.50,000 + ரூ.12,000 வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு வந்தாச்சு

TN Government : தமிழ்நாடு அரசு படித்த மாணவ, மாணவிகள் உயர்கல்வி படிப்பதற்கும், வேலைவாய்ப்பை தேடிக்கொள்வதற்கு இலவச பயிற்சியையும் வழங்குகிறது. இதற்கு அரசே மாத உதவித்தொகை திட்டங்களையும் செயல்படுத்துகிறது. அந்தவகையில் இப்போது பிரதான் மந்திரி தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம், முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதி மற்றும் தொல்குடியினர் புத்தாய்வுத் திட்டம் ஆகியவற்றுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இத்திட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்படும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதம் உதவித்தொகை உள்ளிட்ட சலுகைகள் கிடைக்கும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
பிரதான் மந்திரி தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம்
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் சார்பில் திண்டுக்கல் மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் மற்றும் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் இணைந்து நடத்தும் பிரதான் மந்திரி தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் 08.12.2025 அன்று நடைபெறவுள்ளது. இந்திய அரசு, திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவு அமைச்சரகம் மற்றும் இயக்குநரகம், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறை சார்பாக, திண்டுக்கல் மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் மற்றும் அரசு தொழிற் பயிற்சி நிலையம் இணைந்து நடத்தும் Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela (PMNAM) DECEMBER-2025 (தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம்) திண்டுக்கல், நத்தம் ரோடு, குள்ளனம்பட்டியில், அமைந்துள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் 08.12.2025 திங்கட்கிழமை காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது.
இம்முகாமில் திண்டுக்கல்லில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு தங்களுக்கு தேவையான தொழிற்பிரிவுகளில் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி வழங்க, பயிற்சியாளர்களை தேர்வு செய்யவுள்ளனர். இந்த முகாமில் தொழிற்பழகுநராக சேர்க்கை செய்யப்படும் பயிற்சியாளர்களுக்கு மாதாந்திர உதவித்தொகையாக குறைந்தபட்சம் ரூ.10,560/- முதல் ரூ.12000/-வரை வழங்கப்படும்.
எனவே இதுவரை தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி முடிக்காத அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் தேர்ச்சி பெற்ற பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் 8, 10, 12-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் மேற்படி முகாமில் கலந்து கொண்டு இந்த அரிய வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாமில் பங்கேற்க விரும்புவோர் திண்டுக்கல், அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்திற்கு 08.12.2025 திங்கட்கிழமை காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 4.00 மணி வரை நோரில் வந்து பயன்பெறலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலக உதவி இயக்குநர் அவர்களை 0451-2970049 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறலாம்.
முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதி
தொழிற்கல்வி பயிலும் ஏழை மாணவர்களுக்கு அவர்களின் படிப்பினை தொடர முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து நிதியுதவியானது, ஒவ்வொரு வருடமும் மிகவும் வறிய நிலையில் உள்ள ஏழைக் குடும்பங்களை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு அவர்கள் படிக்கும் காலத்தில் ஒரு முறை மட்டும் தலா ரூ.50,000/- (ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் மட்டும்) வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற, ஒற்றை சாளர கலந்தாய்வு வழியாக தொழிற்கல்வி படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற்றதற்கான சான்று, போஸ்ட் மெட்ரிக் (Post Matric Scholarship) கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் 7.5% சிறப்பு ஒதுக்கீட்டின் வழியாக சேர்க்கை பெறும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகை பெறவில்லை என்பதற்கான சான்று, ஒற்றைச் சாளர கலந்தாய்வு வழியாக தொழிற்கல்வி படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற்று பயிலும் ஏழை மாணவர்களின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/- மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
எனவே அதற்கான வருமான சான்று, மதிப்பெண் சான்று (+2), தமிழ்நாட்டில் வசிப்பதற்கான இருப்பிட சான்று ஆகிய ஆவணங்களுடன் மேற்படி தகுதியுள்ள மாணவர்கள் அவர்களின் இருப்பிடங்களுக்கு உட்பட்ட வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில், மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியின் கீழ் விண்ணப்பித்து பயன் பெறலாம் என செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.
தொல்குடியினர் புத்தாய்வுத் திட்டம்
தமிழ்நாடு அரசு பழங்குடியினர் நலத்துறை சார்பில் தொல்குடியினர் புத்தாய்வுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இளங்கலை / முதுகலை / முனைவர் பட்டம் / முனைவர் பட்ட மேலாய்வாளர் போன்ற வல்லுநர்களின் திறமைகளை பயன்படுத்தும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு "தொல்குடியினர் புத்தாய்வுத் திட்டம்" என்ற திட்டத்தினை 2024 2025 ஆம் கல்வியாண்டில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதி பெற மாணாக்கர்களின் குடுப்ப ஆண்டு வருமான வரம்பு ரூ.8.00 இலட்சத்திற்குள் இருத்தல் வேண்டும் மற்றும் மாணாக்கர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பழங்குடியினர் தொடர்பான ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும். இத்திட்டத்தின் கீழ் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.
இளங்கலை மற்றும் முதுகலை மாணாக்கருக்கு மாதம் ரூ.10.000 வீதம் (6 மாதத்திற்கும்) முனைவர் பட்டம் / முனைவர் பட்ட மேலாய்வாளர்களுக்கு மாதம் ரூ.25,000 வீதம் (3 வருடத்திற்கும்) உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும். 2025-2026 ஆம் கல்வியாண்டில் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பங்களை வரவேற்க புதிய இணையதளம் "fellowship.tntwd.org.in" உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இத்திட்டத்திற்கான நெறிமுறைகளை இவ்விணைய தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளலாம். 2025-2026 ஆம் கல்வியாண்டிற்கு "தொல்குடியினர் புத்தாய்வு திட்டத்தின்" கீழ் விண்ணப்பங்கள் 12.11.2025 நாளிலிருந்து 12.12.2025 நாள் வரை இணைதளம் மூலம் வரவேற்கப்படுகின்றன. எனவே செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பழங்குடியினர் தொடர்பான ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வு மேற்கொள்ளும் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை மாணாக்கர்கள் மேற்காணும் திட்டத்தினை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
