/இனி அரசு பேருந்தில் பாட்டு கேட்கக் கூடாது... பயணிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு புதிய உத்தரவு

TN Government Bus New Rules : தமிழ்நாடு அரசு பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு புதிய நெறிமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்றை போக்குவரத்துத்துறை செயலாளர் நிர்மல் ராஜ் வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பயணிகள் சக பயணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தாத வகையில் கைபேசி / ஒலி சாதனங்கள் பயன்படுத்த நெறிமுறைகள், விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டுதல் ஆகியவை குறித்து ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர்களுக்கு அரசு போக்குவரத்துத்துறை செயலாளர் நிர்மல் ராஜ் சுற்றறிக்கை மூலம் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
அரசு போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்துகளில் பயணம் மேற்கொள்ளும் பயணிகள் சுமூகமாக பயணம் செய்யும் பொருட்டும், சக பயணிகளுக்கு எந்தவித இடையூறுமின்றி நடந்துகொள்ள ஏதுவாக, பயண நெறிமுறைகளை பயணிகள் கடைப்பிடிக்க விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஓட்டுநர்கள் கவனத்திற்கு: வாகனத்தில் உரத்த ஒலியில் இசை ஒலிக்கப்படாமல் இருப்பதை ஓட்டுநர் உறுதி செய்யவேண்டும்.
பயணிகள் கவனத்திற்கு: சக பயணிகளுக்கு இடையூறு அல்லது சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் எந்தவொரு செயலும் முறைகேடாகக் கருதப்படும்.
சத்தமாக பாட்டு கேட்க கூடாது: இதில் கைபேசியில் பயணம் முழுவதும் உரத்த குரலில் பேசிக்கொண்டே தொடர்ந்து பயணித்தல் மற்றும் கைபேசியில் ஸ்பீக்கர் பயன்படுத்துதல், இயர்போன் (Earphone) மற்றும் ஹெட்ஃபோன் (Headphone) இல்லாமல் இசை கேட்பது மற்றும் காணொலியில் (Video) படம் பார்த்தல் ஆகியவை தவிர்க்கப்படவேண்டும்.
இடையூறு இல்லாமல்: ப்ளூடூத் அல்லது இயர்ஃபோன், ஹெட்ஃபோன் பயன்படுத்தி பயணிகளுக்கு இடையூறு இல்லாமலும், பயணிகளின் கைபேசி உபயோகம் மற்றவர்களின் அமைதி நிலையை கெடுக்காமலும் இருக்கவேண்டும்.
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த கட்டுப்பாடுகளை அனைத்து போக்குவரத்துக் கழகங்களிலும், பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு தெரியப்படுத்தி உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து பேருந்துகளில் உட்புறத்தில் பயணிகளுக்கு ஸ்டிக்கர்ஸ் தெளிவாகத் தெரியும்படி விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஓட்டுநர்கள், நடத்துநர்கள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்களும் Shift Briefing நேரத்தில் மேற்படி வழிமுறைகளை கட்டாயம் கடைபிடிக்க அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தியது.
மேலும் அரசின் இந்த அறிவுறுத்தல்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதற்கான, புகைப்பட ஆதாரங்களுடன் கூடிய செயல்படுத்தல் அறிக்கையை தலைவர் அலுவலகம் மற்றும் அரசிற்கு விரைந்து அனுப்புமாறு அரசு போக்குவரத்துத்துறை செயலாளர் நிர்மல் ராஜ் சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.