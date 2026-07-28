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இனி அரசு பேருந்தில் பாட்டு கேட்கக் கூடாது... பயணிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு புதிய உத்தரவு

TN Government Bus New Rules : தமிழ்நாடு அரசு பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு புதிய நெறிமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்றை போக்குவரத்துத்துறை செயலாளர் நிர்மல் ராஜ் வெளியிட்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 28, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:26 PM IST
இனி அரசு பேருந்தில் பாட்டு கேட்கக் கூடாது... பயணிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு புதிய உத்தரவு
Image Credit: TN Government Bus New Rules | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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