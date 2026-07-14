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அரசு கல்லூரி பணியாளர்கள் இடமாற்றம் - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

TN Government College Staff Transfer : தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி ஆசிரியரல்லாப் பணியாளர்கள் பொது இடமாறுதல் கலந்தாய்வு தேதிகள் அறிவிப்பு. விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 14, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:02 PM IST
அரசு கல்லூரி பணியாளர்கள் இடமாற்றம் - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: TN Government College Non Teaching Staff Transfer CounsellingSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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