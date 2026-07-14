/அரசு கல்லூரி பணியாளர்கள் இடமாற்றம் - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

TN Government College Staff Transfer : தமிழ்நாடு அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியரல்லாப் பணியாளர்களுக்கான 2026-27 ஆம் ஆண்டு பொது இடமாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு. பெ. விஸ்வநாதன் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார். பணியாளர்களின் நலனைக் கருத்தில்கொண்டு, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி இந்த ஆன்லைன் பொது இடமாறுதல் கலந்தாய்வு நடத்த தகுந்த ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம், அனைத்து மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்ககங்கள், அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியரல்லாப் பணியாளர்கள் இந்த பொது இடமாறுதல் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். எனினும், இதில் 'டி' பிரிவு பணியாளர்களுக்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது, அவர்கள் தவிர்த்த பிற ஆசிரியரல்லாப் பணியாளர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
பணியாளர்களின் வசதிக்காக இந்த இடமாறுதல் கலந்தாய்வு முழுமையாக இணையவழி (Online) வாயிலாக மட்டுமே நடத்தப்பட உள்ளது.
விண்ணப்பப் பதிவு தொடங்கும் நாள்: 15.07.2026
விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்: 24.07.2026
இடமாறுதல் கோரும் தகுதியுடைய பணியாளர்கள் www.nonteaching.dcetransfer.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதள முகவரியைப் பயன்படுத்தி, தங்களின் விவரங்களைப் பதிவு செய்து உரிய தேதிகளுக்குள் விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு உயர்கல்வித்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.