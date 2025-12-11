English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழகத்தின் 6 மாவட்டங்களில் புதிய ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்.. அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தின் 6 மாவட்டங்களில் புதிய ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்.. அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!

Tamil Nadu New Panchayat Unions : தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் உட்பட  6 மாவட்டங்களில் புதிய ஒன்றியங்களை உருவாக்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.    

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 11, 2025, 11:05 AM IST
  • 6 மாவட்டங்களில் புதிய ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உருவாக்கம்
  • தமிழக அரசு அறிவிப்பு
  • முழு விவரம்

தமிழகத்தின் 6 மாவட்டங்களில் புதிய ஊராட்சி ஒன்றியங்கள்.. அரசு முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை மறுசீரமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தொடர்ந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக இதற்கு ஒரு தனி குழு ஒன்றை தமிழக் ஆரசு அமைத்திருந்தது. அந்த குழு அளிக்கும் பரிந்துரையின்படி மாநிலத்தில் புதிய ஊராட்சிகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் கூட புதியதாக 88 கிராம ஊராட்சிகள் உருவாக்கப்பட்டன. 

தற்போது தமிழகத்தின் 6 மாவட்டங்களில் புதிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களை உருவாக்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டு இருக்கின்றன. இவை திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ளன.

Thiruvallur, Kanchipuram New Panchayat Unions: திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் 

சென்னை அருகே உள்ள பெரும்பாலான பகுதிகளான திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் புதிய ஊராட்சிகள் உருவக்கப்பட்டுள்ளன. திருவள்ளூரில் கும்மிடிப்பூண்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தை பிரித்து மாதர்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றியம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. காஞ்சிபுரத்தில் உத்திரமேரூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தை பிரிக்கப்பட்டு  சாலவாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றியமாக உருவாக்கி உள்ளனர்.

Villupuram, Thiruvannamalai New Panchayat Unions: விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை 

விழுப்புரத்தில் இரண்டு புதிய ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் பிரிக்கப்பட்டு, வானூர் ஊராட்சி பிரிந்து கிளியனூர் ஊராட்சி சங்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதுடன், விக்கிரவாண்டி மற்றும் கானைக் ஊராட்சிகளும் பிரிக்கப்பட்டு புதிய கஞ்சனூர் ஒன்றியம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. திருவண்ணாமலையில் தெள்ளார் மற்றும் பெரணமல்லூர் ஊராட்சிகள் பிரிக்கப்பட்டு மழையூர் ஒன்றியம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

Krishnagiri, Ramanathapuram New Panchayat Unions: கிருஷ்ணகிரி மற்றும் ராமநாதபுரம் 

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தளி மற்றும் கெலமங்கலம் ஊராட்சிகள் பிரித்து அஞ்செட்டி என்ற புதிய ஒன்றியம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ராமநாதபுரத்தில் கடலாடி மற்றும் கமுதி ஊராட்சிகள் பிரிக்கப்பட்டு, சாயல்குடி என்ற புதிய ஊராட்சி ஒன்றியம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: இன்றே கடைசி நாள்! SIR படிவம் சமர்ப்பிக்கத் தவறினால், உங்கள் பெயர் நீக்கப்பட வாய்ப்பு.. உஷார் மக்களே!

மேலும் படிக்க: டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பு எதிர்ப்பு: நாகையில் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுடன் விவசாயிகள் தர்ணா போராட்டம்

About the Author
TN Govtnew panchayat unionsChennaitamil nadu new panchayat unions

