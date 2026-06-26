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விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்! பயிர் காப்பீட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. கடைசி தேதி எப்போது?

TN Government Crop Insurance: விவசாயிகளுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. ஜூலை 31ஆம் தேதிக்குள் பயிர் காப்பீடு செய்ய விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. எனவே, இதுகுறித்து முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 26, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:44 AM IST
விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்! பயிர் காப்பீட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.. கடைசி தேதி எப்போது?
Image Credit: TN Government Crop InsuranceSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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