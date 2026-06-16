Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /ரூ.75,000 பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி: CM விஜய்யின் புதிய அறிவிப்பு.. யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்?

ரூ.75,000 பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி: CM விஜய்யின் புதிய அறிவிப்பு.. யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்?

CM Vijay Crop Loan Waiver Latest: கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலம் ரூ.75,000 வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற குறு, சிறு மற்றும் இதர பெரு விவசாயிகளுக்கு 100 சதவீதம் முழுமையாக பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்து முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த பயிர்க்கடன் யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும் என்பது குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 16, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:35 PM IST
ரூ.75,000 பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி: CM விஜய்யின் புதிய அறிவிப்பு.. யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்?
Image Credit: CM Vijay Crop Loan Waiver

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
கத்துக்குட்டி டீமிடம் சிக்கிய ஸ்பெயின்... ஆனால் சாம்பியன் ஆகும் வாய்ப்பு இருக்கு
FIFA10 min ago
2
Madurai News23 min ago
3
Tasmac1 hr ago
4
AI Training1 hr ago
5
TN Government1 hr ago