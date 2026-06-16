/ரூ.75,000 பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி: CM விஜய்யின் புதிய அறிவிப்பு.. யாருக்கெல்லாம் பொருந்தும்?

CM Vijay Crop Loan Waiver: சமீபத்தில், தமிழக அரசு ரூ.50,000 வரை பயிர்கடன் தள்ளுபடியை அறிவித்தது. தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால் 5 ஏக்கருக்கு குறைவாக நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் முற்றிலும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் விஜய் தேர்தல் வாக்குறுதியாக அளித்தார். ஆனால், ஆட்சி வந்தவுடன் ரூ.50,000 வரை மட்டும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தார்.
இதற்கு விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்து வந்தனர். இந்த நிலையில், பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி தொடர்பாக தமிழக அரசு புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலம் ரூ.75,000 வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற குறு, சிறு மற்றும் இதர பெரு விவசாயிகளுக்கு 100 சதவீதம் முழுமையாக பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்து முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
பயிர்க்கடன் தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 28.11.2025 ஆம் தேதியிட்ட அரசு கடன் தள்ளுபடி திட்டங்களுக்கான மாதிரி செயல்பாட்டு நடைமுறைகளின்படி, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கான முழுத்தொகையையும் அரசானது 45 முதல் 60 நாட்களுக்குள் முழுமையாக செலுத்தவேண்டும் என்ற வழிகாட்டுதலின்படியும், தமிழ்நாடு அரசின் இன்றைய நிதிநிலை மற்றும் நிதி ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டும், இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும், கூட்டுறவு வங்கிகளில் 01.05.2025 5 28.02.2026 வரை பயிர் கடன் பெற்ற 14.43 இலட்சம் விவசாயிகளுக்கு சுமார் ரூ.6,000 கோடி வரை கீழ்க்கண்டவாறு தள்ளுபடி செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளார்.
|கடன் தொகையில் ரூபாயில்
|குறு, சிறு, இதர பெரு விவசாயிக்கான தள்ளுபடி (ரூபாயில்)
|ரூ. 75,000 வரை
|கடன் தொகை முழுவதும் (100 சதவீதம்)
|ரூ.75,000க்கு மேல்
|ரூ.35,000
இதன் மூலம் கடந்த நிதியாண்டில் பயிர்க்கடன் பெற்ற அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் அதிகபட்சமாக ரூ.75,000/-மும் குறைந்தபட்சமாக ரூ.35,000-மும் பணப்பயன் கிடைக்கும். இந்தப் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி, எதிர்வரும் சாகுபடி பருவத்திற்கு கடன் பெற விரும்பும் விவசாயிகளுக்கு பெருமளவில் பயன்தரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரூ.75,000 பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். அதே நேரத்தில் எஸ்பிஐ, இந்தியன் வங்கி, கனரா வங்கி, ஆக்ஸிஸ் வங்கி பான்ற தனியார் மற்றும் பொதுத்துறை வங்கிகளில் பயிர்க்கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு இந்த தள்ளுபடி பொருந்தாது. விவசாய நிலம் வைத்திருந்து, பயிர்க்கடன் இல்லாமல், விவசாய வாகனம், இதர விவசாய உட்கட்டமைப்புக்கு கூட்டுறவு வங்கிகளில் கடன் பெற்றிருந்தாலும், ரூ.75,000 பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கிடைக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.