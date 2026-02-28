English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விதவை பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! வருமான உச்சவரம்பு உயர்வு

விதவை பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! வருமான உச்சவரம்பு உயர்வு

TN Destitute Widow Certificate: ஆதரவற்ற விதவைகளுக்கான வருமான உச்சவரம்பு ரூ.8,000-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் புதிய அறிவிப்பு குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 28, 2026, 07:12 PM IST
  • விதவை பெண்களுக்கான முக்கிய தகவல்
  • வருமான வரம்பை உயர்த்தியது தமிழ்நாடு அரசு
  • டிஎன்பிஎஸ்சி வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை

Trending Photos

ஐபிஎல் 2026 எப்போது தொடங்குகிறது தெரியுமா? - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
camera icon8
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026 எப்போது தொடங்குகிறது தெரியுமா? - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
ரொம்ப கம்மி விலையில் ஷீரடி சாய்பாபா தரிசனம்.. IRCTC 3 நாள் டூர்.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
camera icon7
IRCTC
ரொம்ப கம்மி விலையில் ஷீரடி சாய்பாபா தரிசனம்.. IRCTC 3 நாள் டூர்.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மார்ச் மாதம் வராது - ஏன் தெரியுமா?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : மார்ச் மாதம் வராது - ஏன் தெரியுமா?
குஷியில் மாணவர்கள்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான குட் நியூஸ்
camera icon7
local holiday
குஷியில் மாணவர்கள்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிப்பு.. வெளியான குட் நியூஸ்
விதவை பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! வருமான உச்சவரம்பு உயர்வு

TN Destitute Widow Certificate: தமிழகத்தில் அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை பெறுவதற்காக வழங்கப்பட்டு வரும் 'ஆதரவற்ற விதவை' (Destitute Widow) சான்றிதழுக்கான மாதாந்திர வருமான உச்சவரம்பை ரூ.4,000-லிருந்து ரூ.8,000-ஆக உயர்த்தி தமிழக அரசு புதிய அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த மாற்றத்தினால் இனி பல்லாயிரக்கணக்கான பெண்கள் அரசுப் பணிகளில் இடஒதுக்கீடு சலுகையைப் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

அரசாணையின் முக்கிய அம்சங்கள்

தமிழக அரசுப் பணியாளர் (பணி நிபந்தனைகள்) சட்டம் 2016-ன் படி, அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் பெண்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய 30 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில், ஆதரவற்ற விதவைகளுக்கென 10 சதவீத உள் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு முன்பு 2006-ஆம் ஆண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வருமான உச்சவரம்பு தற்போது மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

1. வருமான உச்சவரம்பு உயர்வு: கடந்த 2006-ஆம் ஆண்டு முதல் நிலவி வரும் வாழ்க்கைச் செலவினங்கள் மற்றும் ஊதிய உயர்வு ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, மாதாந்திர வருமான உச்சவரம்பு ரூ.4,000-லிருந்து ரூ.8,000-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

2. வருமானக் கணக்கீடு 

இந்த ரூ.8,000 வருமானத்திற்குள் குடும்ப ஓய்வூதியம், தனிப்பட்ட முறையில் செய்யும் தொழில் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் மற்றும் இதர அனைத்து வாழ்வாதார வருமானங்கள் அடங்கும்.

3. தகுதி நீக்கம்: அரசாணையின்படி, கணவரை இழந்தவர்கள் மட்டுமே 'ஆதரவற்ற விதவை' பிரிவில் வருவார்கள். விவாகரத்து பெற்றவர்கள் (Divorcees) இந்தப் பிரிவின் கீழ் சலுகை கோர முடியாது என்பது மிக முக்கியமான நிபந்தனையாகும்.

4. எந்தப் பணிகளுக்குப் பொருந்தும்?

நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பப்படும் பணியிடங்களில், நிலை-10-க்கு (Level 10) மேற்பட்ட சம்பளம் கொண்ட பணியிடங்களுக்கு இது பொருந்தாது. அதற்கு உட்பட்ட பணியிடங்களுக்கு மட்டுமே இந்த முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

ஆதரவற்ற விதவைச் சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி?

அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை பெற விரும்பும் தகுதியுள்ள பெண்கள் ஆதார் அட்டை மற்றும் ரேஷன் கார்டு, கணவரின் இறப்புச் சான்றிதழ், 
வயதுக்கு பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ் அல்லது பிறப்புச் சான்றிதழ் ஆகியவற்றை கொடுக்க வேண்டும். மேலும், வட்டாட்சியர் அலுவலகம் மூலம் பெறப்பட்ட வருமானச் சான்றிதழ்  கொடுக்க வேண்டும். கூடவே, விண்ணப்பதாரரின் புகைப்படம் கொடுக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

1. ஆன்லைன் விண்ணப்பம்: தங்களுக்கு அருகிலுள்ள அரசு இ-சேவை மையம் (e-Sevai) மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். அல்லது tnesevai.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் நேரடியாகப் பதிவேற்றலாம்.

2. ஆய்வு நடைமுறை: விண்ணப்பித்த பிறகு, அந்தந்தப் பகுதியின் கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் வருவாய் ஆய்வாளர் ஆகியோர் விண்ணப்பதாரரின் இருப்பிடம் மற்றும் வருமானம் குறித்து நேரடி கள ஆய்வு செய்வார்கள்.

3. சான்றிதழ் வழங்குதல்: அதிகாரிகள் சமர்ப்பிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட வருவாய் கோட்டாட்சியர் (RDO) அல்லது துணை ஆட்சியர் மூலம் டிஜிட்டல் கையொப்பமிட்ட சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

இந்த அரசாணை மூலம், வறுமைக் கோட்டிற்குச் சற்றே மேலாக வருமானம் ஈட்டும் பெண்களும் இனி ஆதரவற்ற விதவை என்ற அந்தஸ்தைப் பெற முடியும். இதன் மூலம் டிஎன்பிஎஸ்சி (TNPSC) போன்ற போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்குக் கூடுதலாகக் கிடைக்கும்.

மேலும் படிக்க | ஹேப்பி நியூஸ்! மார்ச் 3ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. சற்றுமுன் வெளியான அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | குரூப் 2 தேர்வர்களே அலர்ட்! மார்ச் 5ம் தேதி கடைசி நாள்.. டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

TN Governmentdestitute widow certificateTN Widow Income Limit 8000Destitute Widow ReservationTNPSC Widow Reservation

Trending News