/மாதம் ரூ.20,000 ஊதியம்.. 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு மெகா அறிவிப்பு! உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Kallakurichi Latest News: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான (2026-27) பயிற்சியாளர்கள் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பயிற்சிக்கு பிறகு ரூ.20,000 சம்பளத்தில் வேலை வாய்ப்பையும் தமிழக அரசு உருவாக்கி தருகிறது.
TN Government Traning: தமிழக அரசு இளைஞர்கள், மாணவர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்பை உருவாக்கி தரும் வகையில், பல்வேறு திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கி, வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருகிறது. இதன் மூலம் எண்ணற்ற இளைஞர்கள் பயன் பெற்று வருகின்றனர். இந்த நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரசாந்த் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உளுந்தூர்பேட்டை, சங்கராபுரம் மற்றும் சின்னசேலம் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான (2026-27) பயிற்சியாளர்கள் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது. பயிற்சியாளர்கள் சேர்க்கைக்கு https://skilltraining.tn.gov.in/detitiadm/ ஜூன் 3ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
உளுந்தூர்பேட்டை அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் கம்ப்யூட்டர் ஆப்பரேடர் மற்றும் பிரோகேமிங் அசிஸ்டென்ட், டிராப்ட்ஸ்மேன் மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிஷியன், பிட்டர், பிட்டர் (காதுகேளாதோர், வாய்பேசமுடியாதோர்), மெக்கானிக் மோட்டார் வண்டி, ரிப்ரிஜிரேஷன் மற்றும் ஏர் கண்டிஷனிங் டெக்னிஷியன், ஷீட் மெட்டல் வொர்க்கர், டர்னர், வெல்டர், வயர்மேன், மேனுபேக்சரிங் பிராசஸ் கண்ட்ரோல் மற்றும் ஆட்டோமேஷன், இன்டஸ்ட்ரியல் ரோபோடிக்ஸ் மற்றும் டிஜிட்டல் மேனுபேக்சரிங் டெக்னிஷியன், மெக்கானிக் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் மற்றும் அட்வான்ஸ்டு CNC மெஷினிங் டெக்னிஷியன் ஆகிய தொழிற்பிரிவுகள் உள்ளன.
சங்கராபுரம் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் எலக்ட்ரிஷியன், பிட்டர், மெரைன் என்ஜின் பிட்டர், மெக்கானிக் மோட்டார் வண்டி, மெக்கானிக் டீசல், வெல்டர், வயர்மேன், மேனுபேக்சரிங் பிராசஸ் கண்ட்ரோல் மற்றும் ஆட்டோமேஷன், இன்டஸ்ட்ரியல் ரோபோடிக்ஸ் மற்றும் டிஜிட்டல் மேனுபேக்சரிங் டெக்னிஷியன் வெஹிக்கல் மற்றும் அட்வான்ஸ்டு CNC மெஷினிங் டெக்னிஷியன் ஆகிய தொழிற்பிரிவுகள் உள்ளன.
சின்னசேலம் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் எலக்ட்ரிஷியன், பிட்டர், மெக்கானிக் மோட்டார் வண்டி, வெல்டர் மற்றும் வயர்மேன் ஆகிய தொழிற்பிரிவுகள் உள்ளன. ஷீட் மெட்டல் வொர்க்கர், வெல்டர் மற்றும் வயர்மேன் தொழிற்பிரிவுகளுக்கு மட்டும் எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சியும், இதர தொழிற்பிரிவுகளுக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியும் பெற்றிருக்க வேண்டும். பெண்களுக்கு 14 முதல் வயது உச்சவரம்பு இல்லை, ஆண்கள் 14 முதல் 40 வயது வரையிலும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மாணவர்களின் மதிப்பெண் சான்றிதழ், மாற்று சான்றிதழ், வகுப்புச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, பாஸ்போர்ட் அளவுள்ள போட்டோ, விண்ணப்ப கட்டணம் ரூ.50 ஆகியவற்றுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பயிற்சி காலத்தின் போது தரமான பயிற்சி அளிக்கப்படுவதுடன், பயிற்சி முடிவுற்றதும் முன்னணி நிறுவனங்களில் குறைந்தது மாதம் ரூ.20,000 ஊதியத்தில் பணியமர்வு பெற்று வழங்கப்படும் மற்றும் முன்னணி நிறுவனங்களில் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி வழங்கப்படும்.
பயிற்சியாளர்களுக்கு பயிற்சி காலத்தில் அரசின் விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள், வரைபட கருவிகள், சீருடைகள், மிதிவண்டி, காலணிகள், பஸ் பாஸ் வழங்கப்படும். அனைத்து பயிற்சியாளர்களுக்கும் பிரிதி மாதம் ரூ.750 உதவித்தொகை, 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்களுக்கு தமிழ்ப் புதல்வன், புதுமைப் பெண் திட்டத்தின் கீழ் மாதந்தோறும் ரூ.1000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில், பயிற்சியில் சேர விரும்புகிறவர்கள், உளுந்தூர்பேட்டை-99446 18626, சங்கராபுரம் 94428 67335 மற்றும் சின்னசேலம் 8973558011 ஆகிய தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும், மண்டல பயிற்சி இணை இயக்குநர் அலுவலகம், விழுப்புரம் 04146-290673 அல்லது மாவட்டத் திறன் பயிற்சி அலுவலகம், விழுப்புரத்தை 04146-294989 தொடர்பு கொண்டும் தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.