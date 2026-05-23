/விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்.. முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

TN Government Latest News: திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, உளுந்து சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்காக கொள்முதல் விலையை தமிழக அரசு உயர்த்தி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
TN Government Latest News: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக விவசாயிகளின் நலனில் அதிக அக்கறை கொண்டு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை விவசாயிகளுக்காக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது
தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, விவசாயிகளின் விளைபொருளுக்கு உரிய விலை கிடைக்கவும், அவர்களின் வருவாயை பெருக்கவும் தமிழக அரசு அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. உளுந்து சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் அவர்கள் விளைவித்த உளுந்து விளைபொருளை மத்திய அரசின் தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு விற்பனை கூட்டமைப்பு (NAFED) மூலம் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கொள்முதல் இலக்காக 175 மெ.டன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது உளுந்து விலை 1 கிலோ ரூ.75 முதல் ரூ.80 வரை உள்ளூர் சந்தைகளில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தமிழக அரசு விவசாயிகளின் நலன் கருதி நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரத்திற்கு 1 கிலோ உளுந்து விலை ரூ.78/-என கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இத்திட்டம் காஞ்சிபுரம் விற்பனைக்குழுவின் கீழ் இயங்கும் ஊத்துக்கோட்டை ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடதிற்கு 175 மெ.டன் இலக்காகவும், தரம் பிரிக்கப்பட்ட உளுந்து கொள்முதல் செய்ய அரசு இலக்கு நிர்ணயம் செய்துள்ளது.
இத்திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெறும் விவசாயிகள் நிலத்தின் கணினி சிட்டா, அடங்கல், விவசாயிகளின் புகைப்படம், ஆதார் அட்டை நகல் மற்றும் வங்கி கணக்கின் புத்தக நகல் கீழ்காணும் ஒழுங்கு முறை விற்பனைக்கூட ஆகிய விவரங்களுடன் மேற்பார்வையாளர்களை அணுகி முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
ஊத்துக்கோட்டை ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம், இலக்கு-175மெ.டன். ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூட பொறுப்பாளரின் பெயர்-ரா.திருநாவுக்கரசு, தொலைபேசி எண்: 9600271009. ஒரு ஏக்கர் சாகுபடி பரப்பிற்கு 185 கிலோ உளுந்து மட்டுமே கொள்முதல் செய்திட அரசு வழிகாட்டி நெறிமுறை வழங்கப்பட்டும், இத்திட்டத்தினை 09.07.2026 வரையில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கொள்முதல் செய்திடவும். கொள்முதலுக்கான தொகை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகளின் விளை பொருளுக்கு உரிய விலை கிடைக்கவும், அவர்களின் வருவாயை பெருக்கவும் தமிழக அரசு அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. உளுந்து சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் அவர்கள் விளைவித்த உளுந்து விளைபொருளை மத்திய அரசின் தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு விற்பனை கூட்டமைப்பு (NAFED) மூலம் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது. செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கொள்முதல் இலக்காக 200 மெ.டன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தற்போது உளுந்து விலை 1 கிலோ ரூ.75/- முதல் ரூ.80/- வரை உள்ளூர் சந்தைகளில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தமிழக அரசு விவசாயிகளின் நலன் கருதி நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரத்திற்கு 1 கிலோ உளுந்து விலை ரூ.78/-என கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இத்திட்டம் காஞ்சிபுரம் விற்பனை குழுவின் கீழ் இயங்கும் மதுராந்தகம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூட திற்கு 200 மெ.டன் இலக்காகவும், தரம் பிரிக்கப்பட்ட உளுந்து கொள்முதல் செய்ய அரசு இலக்கு நிர்ணயம் செய்துள்ளது.
இத்திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெறும் விவசாயிகள் நிலத்தின் கணினி சிட்டா, அடங்கல், விவசாயிகளின் புகைப்படம். ஆதார் அட்டை நகல் மற்றும் வங்கி கணக்கின் புத்தக நகல் ஆகிய விவரங்களுடன் கீழ்காணும் ஒழுங்கு முறை விற்பனைக் கூட மேற்பார்வையாளர்களை அணுகி முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.