/கோயில்களில் புதிய தரிசன முறை.. தமிழக அரசின் உத்தரவு.. இனி மணிக்கணக்கில் கியூவில் நிற்க வேண்டாம்

Tamil Nadu Temples Darshan Rules: தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கீழ் செயல்பட்டு வரும் அனைத்து கோயில்களிலும் ஆனலைன் டிக்கெட் முன்பதிவு முறை விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதன் மூலம், பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில காத்திருக்காமல் உடனே தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம்.
Tamil Nadu Temples Darshan Rules: தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான கோயில்கள் தமிழக அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறறை கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வருகிறது. கோயில்களின் பராமரிப்பு, திருவிழா ஏற்பாடுகள், பக்தர்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் உள்ளிட்ட பணிகளை அறநிலையத்துறை மேற்கொண்டு வருகிறது.
குறிப்பாக, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில், பழனி முருகன் கோயில், திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயில், ஸ்ரீரங்கம் கோயில், திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் உள்ளிட்ட ஆலயங்களில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். கோடை விடுமுறை, முகூர்த்த நாட்கள், விசேஷ தினங்களில் கோயில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படும்.
குறிப்பாக, அதிகாலை முதலே பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதனால், பக்தர்கள் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். தற்போது அறநிலையத்துறை கோயில்களில் ஆன்லைன் டிக்கெட் முறை இல்லை. ஆனால், சிறப்பு தரிசன முறை மூலம் குறிப்பிட்ட அளவில் அறநிலையத்துறை பக்தர்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கிறது.
இதனால், ஆன்லைனில் டிக்கெட் முன்பதிவு முறையை தமிழக அருசு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கிறது. அதாவது, திருப்பதியை போன்று பக்தர்கள் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த ஆன்லைன் முறையில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் முறையை தமிழக அரசு கொண்டு வர உள்ளது.
அதோடு இல்லாமல் நேரக்கட்டுப்பாடு முறையை தமிழக அரசு அமல்படுத்த இருககிறது. ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் நடைமுறையை அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சில கோயில்களில் சோதனை அடிப்படையில் செயல்படுத்த தமிழக அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது. இதற்கான அறிவிப்புகளை தமிழக அரசு விரைவில் வெளியிடும்.
குறிப்பாக, திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில், ஸ்ரீரங்கம், திருத்தணி, திருவண்ணாமரலை கோயில் உள்ளிட்ட முக்கிய கோயில்களில் பக்தர்கள் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் விரைவில் ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட் வழங்கும் நடைமுறை அமலுக்கு வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த நடைமுறை அமலாகும் பட்சத்தில் பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் இருக்காது.
நேற்று (மே 26) அன்று நுங்கம்பாக்கம் இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் திட்டங்கள், செயல்பாடுகள் மற்றும் தற்போது நடைபெற்று வரும் பணிகள் குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் தலைமையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் துறைச் செயலாளர் திரு. ஜெ. குமரகுருபரன், ஆணையர் திரு. பி. என்.ஸ்ரீதர், மற்றும் துறை உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டு பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.
ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் முறை, நேர ஒதுக்கீட்டு முறை, பக்தர்கள் கூட்ட நெரிசல் கட்டுப்பாடு, தரிசன மேலாண்மை மற்றும் கட்டணசீட்டு விநியோக ஒழுங்குமுறை போன்ற அம்சங்கள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. மேலும், இம்முறையை முதற்கட்டமாக முதுநிலை திருக்கோயில்களில் சோதனை அடிப்படையில் செயல்படுத்தி பின்னர். மாநிலம் முழுவதும் விரிவுபடுத்துவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
மேலும், திருக்கோயில் நகைகள், சிலைகள், ஆபரணங்கள், திருக்கோயில் சொத்துகள் மற்றும் தொன்மையான பொருட்களை பாதுகாத்தல் ஆகியவை குறித்து விரிவான ஆலோசனைகள் நடைபெற்றன. திருக்கோயில் நிலங்கள் மற்றும் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள இனாம் நிலம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்தும் தனிப்பட்ட ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்டன.
இந்து சமய செயல்படுத்தப்படும் அறநிலையத்துறையின் கீழ் நலத்திட்டங்களின் நடைமுறை நிலை ஆய்வு செய்யப்பட்டு, பக்தர்கள் பயன்பெறும் வகையில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் செயல்படும் கல்வி நிறுவனங்களின் கட்டமைப்பு வசதிகள், மாணவர் நலன், கல்வித் தரம் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களின் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆலோசனைகள் நடைபெற்றன.
இறுதியாக, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள திருக்கோயில் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துதல், கோயில் பாரம்பரியத்தை பாதுகாத்தல் மற்றும் பக்தர்கள் நலனை பாதுகாத்தல் ஆகியவற்றில் அரசு கவனம் செலுத்தி வருவதாக அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்தார்.
