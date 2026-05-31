+2 படித்தவர்களுக்கு சூப்பர் அறிவிப்பு.. சொந்த ஊரில் அரசு வேலை... கைநிறைய சம்பளம்!

TN Government Erode Jobs: ஈரோடு மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதற்கு 12ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: May 31, 2026, 12:56 PM IST|Updated: May 31, 2026, 12:57 PM IST
Image Credit: TN Government Erode Jobs

Umabarkavi K

