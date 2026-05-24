/சேலம்: +2 முடித்தவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு.. கைநிறைய சம்பளத்தில் வேலை.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு

TN Government Job In Salem: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட ரீதியாக உள்ள காலிப் பணியிடங்களை தமிழக அரசு நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், சேலம் மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. சேலம் மாவட்டத்தில் கிராம ஊராட்சி அளவில் காலியாக உள்ள 197 சமூதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
சேலம் மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, மகளிர் திட்டம், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ் 197 சமூதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அதன்படி, ஆத்தூரில் 12, அயோத்தியாப்பட்டணம் கெங்கவல்லி - 10, எடப்பாடி - 7, காடையாம்பட்டி - 8, கொளத்தூர், கொங்கனாபுரம் - 5, மகுடஞ்சாவடி - 5, மேச்சேரி - 14, நங்கவள்ளி - 7, ஓமலூர் - 7, பி.என்.பாளையம் - 16, பனமரத்துப்பட்டி - 8, சேலம் -6, சங்ககிரி - 11, தலைவாசல் 17, தாரமங்கலம் 12, வாழப்பாடி 10, வீரபாண்டி 10, ஏற்காடு 8 ஆகிய வட்டாரங்களில் கிராம ஊராட்சி அளவில் காலியாக உள்ள 197 சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடங்களை நிரப்பப்படுகிறது.
இப்பணிக்கான கல்வித்தகுதி 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் நன்றாக எழுதவும், படிக்கவும் மற்றும் கணக்கிடும் திறன் உடையவர்களாகவும் இருத்தல் வேண்டும். வயது 35-க்குள் இருக்க வேண்டும். மேலும், சுய உதவிக்குழு ஊக்குநராக குறைந்த பட்சம் 2 ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்க வேண்டும்.
பிற தகுதிகளாக ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பைச் சார்ந்த பெண் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும். மக்கள் நிலை ஆய்வால் கண்டறியப்பட்ட இலக்கு மக்களாக இருத்தல் வேண்டும். கணினி திறன் மற்றும் இரு சக்கர வாகனம் ஓட்ட தெரிந்த, ஒட்டுநர் உரிமம் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
மேலும், ஆண்ட்ராய்டு கைபேசி (Android phone) வைத்திருப்பவர்களாகவும், SMS மற்றும் whatsapp-ல் செய்தி அனுப்பவும், செயலி இயக்கும் திறன் பெற்றவர்களாகவும் இருத்தல் வேண்டும். வங்கிகளுக்குச் சென்று பரிவர்த்தனைகள் செய்யவும், கடன் விண்ணப்பங்கள் பூர்த்தி செய்யவும் அனுபவம் உள்ளவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். தகவல் தொடர்பு திறன் உடையவர்களாக இருத்தல் வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|பணி
|சமூதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர்
|மாவட்டம்
|சேலம்
|காலிப் பணியிடங்கள்
|197
|கல்வித்தகுதி
|12ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி
|சம்பளம்
|குறிப்பிடவில்லை
|வயது
|35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்
|விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி
|மே 29ஆம் தேதி
காலிப்பணியிடம் உள்ள ஊராட்சிகளில் உள்ள சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பணியாளர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்படுவார். தகுதியுள்ள நபர்கள் விண்ணப்பங்களை உரிய சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் நேரிலோ அல்லது தபாலிலோ சம்மந்தப்பட்ட ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்புகளுக்கு 29.05.2026 க்குள் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சேலம் மாவட்டத்தில் மற்றொரு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, சேலம் மாவட்ட மகளிர் அதிகார மையத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பாலின நிபுணர்-II (Gender Specialist) மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (IT Assistant) ஆகிய பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள மாவட்ட மகளிர் அதிகார மையத்திற்கு (DHEW) ஒப்பந்த அடிப்படையில் 1 பாலின நிபுணர்-II (Gender Specialist) தகவல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (IT Assistant) பணியிடத்திற்கு பணி நியமனம் செய்யும் பொருட்டு பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். அதன்படி, இப்பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் 1 வரவேற்கப்படுகின்றன.
பாலின நிபுணர் II (Gender Specialist) பணியிடத்திற்கு தொகுப்பூதியமாக ரூ.21,000 வழங்கப்படும். வயது 35-ற்குள் இருக்க வேண்டும். கல்வித்தகுதியாக (PG in Social Work / Social Disciplines) /பாடப்பிரிவில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், அரசு / அரசு சாரா நிறுவனங்களில் பாலினம் சார்ந்த கருப்பொருள்களில் மற்றும் பெண்களுக்கான சமூகப்பணியில் குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தகவல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (IT Assistant) பணியிடத்திற்கு தொகுப்பூதியமாக ரூ.20,000 வழங்கப்படும். வயது 35-ற்குள் இருக்க வேண்டும். (Graduation with working knowledge in computers/IT) படிப்பில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், அரசு அல்லது அரசு சாரா / தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த மாநில அல்லது மாவட்ட அளவில் தரவு மேலாண்மை, செயல்முறை ஆவணங்கள் மற்றும் வலை அடிப்படையிலான அறிக்கையிடல் வடிவங்களில் குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இந்த பணியிடத்திற்கான விண்ணப்பத்தை salem.nic,gov,in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து 11.06.2026 அன்று மாலை 05.00 மணிக்குள் அறை எண் 126, மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம் என்ற முகவரியில் நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.