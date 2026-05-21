/+2 முடித்தவர்களுக்கு சூப்பர் அறிவிப்பு.. மாதம் ரூ.18000 சம்பளம்.. சொந்த ஊரில் அரசு வேலை!

Tenkasi TN Government Job: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. மாவட்ட ரீதியாக ஒவ்வொரு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் கண்டறியப்பட்டு நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, தென்காசி மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் துறை சார்பில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தென்காசி மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் வழக்குப் பணியாளர் பணியிடம் தற்காலிக அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு, குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள் துறையின் கீழ் மிஷன் வத்சாலயா திட்டத்தின் வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களை தலைவராக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் தென்காசி மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகுடன் இணைந்த குழந்தைகள் உதவி மையத்திற்கு 1 வழக்குப் பணியாளர் பணியிடம் முற்றிலும் தற்காலிக தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நியமனம் செய்யப்படவுள்ளது.
சம்பளம் - தென்காசி குழந்தைகள் பாதுகாப்ப மையத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பணியாளருக்கு தொகுப்பூதியமாக மாதம் ரூ.18000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதிகள் - விண்ணப்பதாரர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு படித்திருக்க வேண்டும். வயது வரம்பு 42 ஆண்டுக்குள் இருத்தல் வேண்டும். இதற்கான விண்ணப்ப படிவத்தை தென்காசி மாவட்ட இணையதளத்தில் tenkasi.nic.in பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது தென்காசி மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் வழக்குப் பணியாளர் பதவிக்கு அதற்கான அமைந்த படிவத்தில் (செய்தி வெளியீடு நாளிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள்) மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகு, மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலுவலர், மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்பு அலகு, எண்.14, பெருமாள் கோவில் தெரு (SPA Hall)செவன்த்டே பள்ளி அருகில், தென்காசி 627 811 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்பத்தை அனுப்ப வேண்டும்.
மேலும், விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் எண் 04633-291125 என்ற தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் காலக்கெடுவுக்குள் மேற்குறிப்பிட்ட அலுவலகத்திற்கு வந்து சேரவேண்டும்.
மேலும் முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள், கல்வி சான்றிதழ் நகல்கள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் மற்றும் காலதாமதமாக வரப்பெறும் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். தகுதி மற்றும் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நியமனம் அமையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|துறை
|குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்புச் சேவைகள்
|பணியிடம்
|தென்காசி
|பணி
|குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் வழக்கு பணியாளர்
|தகுதி
|12ம் வகுப்பு படித்திருக்க வேண்டும்
|வயது
|42 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்
|சம்பளம்
|மாதம் ரூ.18000
|விண்ணப்பிக்கும் அவசாகம்
|15 நாட்கள்
|விண்ணப்பிக்கும் முறை
|tenkasi.nic.in
|தொடர்புக்கு
|04633-291125
