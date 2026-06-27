/மாதம் ரூ.25,000 சம்பளம்.. தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்தால் போதும்.. தமிழக அரசின் வேலை!

Villupuram Government Job News: தமிழக அரசு பல்வேறு மாவட்டங்களில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. மாவட்ட வாரியாக பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது விழுப்புரத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் சார்பில் உள்ளாட்சி அமைப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் சமூக அடைப்படையிலான அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டினை முழுமையாக்கும் திட்டப் பணியின் இரண்டாம் கட்ட செயல்பாடுகள் மேலும் 15 மாவட்டங்களில் விரிவுப்படுத்தப்படவுள்ளது. இதற்கென மாநில, மாவட்ட மற்றும் வட்டார வள பயிற்றுநர்கள் தேர்வு செய்யப்படவுள்ளனர்.
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பணி விவரம்
|பணியிடங்கள்
|மாநில வளப் பயிற்றுநர்
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ஒன்று (மூன்று மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் என பின்னர் தேர்வு செய்யப்படுவர்)
|மாவட்ட வள பயிற்றுநர்
|ஒன்று
|வட்டார வள பயிற்றுநர்
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13 (வட்டாரத்திற்கு ஒன்று வீதம்)
1. மாநில வள பயிற்றுநர் பணிக்கு மதிப்பூதியமாக ரூ.1000, கண்காணிப்பு, மேற்பார்வை மற்றும் ஆவணப்படுத்துதல் ரூ.750, பயணப்படி நாளொன்றுக்கு ரூ.250 என மொத்தமாக ரு.25,000 சம்பளம் வழங்கப்படும்.
2. மாவட்ட வள பயிற்றுநர் பணிக்கு மதிப்பூதியமாக ரூ.750, கண்காணிப்பு மேற்பார்வை மற்றும் ஆவணப்படுத்துதல் பணிக்கு ரூ.750, பயணப்படி நாளொன்றுககு ரூ.120 என மொத்தம் ரூ.18,000 வழங்கப்படும்.
3. வட்டார வள பயிற்றுநர் பணிக்கு மதிப்பூதியமாக ரூ.450, கண்காணிப்பு மேற்பார்வை மற்றும் ஆவணப்படுத்துதலுக்கு ரூ.300, பயணப்படி ரூ.60 என மொத்தம் ரூ.10,500 வருமானம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மாநில, மாவட்ட மற்றும் வட்டார வள பயிற்றுநர்களுக்கான கூடுதல் தகுதிகளை பொறுத்தவரை, தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எழுத, பேச தெரிந்திருக்க வேண்டும். தகவல் பரிமாற்றத்தில் தகுந்த திறன், ஒருங்கிணைப்பு, மனித உறவுகளை பேணுவதில் ஆற்றல், கைபேசி, செயலிகளை கையாள்வது, கணினியில் (Word, Excel) இணைய பயன்படுத்துதலில் போதிய அறிவு பெற்றிருத்தல் அவசியம் இருக்க வேண்டும்.
இப்பதவிக்கான தகுதி மற்றும் விருப்பமுள்ளவர்கள் கீழ்கண்ட முகவரிக்கு தபால் மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ விண்ணப்பங்களை 29.06.2026-குள் விண்ணப்பம், தகுதி குறித்த சுய சான்றிட்ட நகல்களுடன் விண்ணப்பிக்குமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது. இப்பணியிடங்களுக்கு எழுத்துத்தேர்வு, நேர்காணல் முறையில் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
இப்பணியிடங்கள் இத்திட்டத்திற்கான 24 மாத காலவரையறை கொண்ட தற்காலிக பணியிடங்களாகும். திட்ட இயக்குநர்
மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சி (ம) ஊராட்சித்துறை கட்டிடம், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, விழுப்புரம் - 605602 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்பப்படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும்.