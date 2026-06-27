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மாதம் ரூ.25,000 சம்பளம்.. தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்தால் போதும்.. தமிழக அரசின் வேலை!

Villupuram District News: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. மாநில வளப் பயிற்றுநர், மாவட்ட வள பயிற்றுநர், வட்டார வள பயிற்றுநர் ஆகிய பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு எழுத படிக்க தெரிந்தால் போதும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 27, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:06 PM IST
மாதம் ரூ.25,000 சம்பளம்.. தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்தால் போதும்.. தமிழக அரசின் வேலை!
Image Credit: Villupuram Government Job NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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