/ரூ.63,000 சம்பளத்தில் அரசு வேலைவாய்ப்பு: இப்படி உடனே அப்ளை பண்ணுங்க, கடைசி தேதி ஜூன் 20

TN Government Employment: ‘கால் காசு என்றாலும் கவர்மெண்ட் காசு’ என்று ஒரு கூற்று உள்ளது. அந்த காலம் முதல் இன்று வரை அரசாங்க பணிகளுக்கு என்று ஒரு தனி முக்கியத்துவமும் மதிப்பும் உள்ளது. நீங்களும் அரசாங்க வேலைகளில் பணிபுரிய ஆவல் கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது. தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறையில் காலிப்பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வந்துள்ளது. பணி விவரங்கள், யார் விண்ணப்பிக்கலாம், கல்வித் தகுதி, காலியிடங்கள் என அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே காணலாம்.
தமிழகத்தில் அரசாங்க வேலைக்காக காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்ட சுகாதாரத்துறை சார்பில் பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மொத்தம் 44 காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 8ஆம் வகுப்பு, 12ஆம் வகுப்பு, டிப்ளமோ, பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் மற்றும் MBBS படித்தவர்கள் என அனைவரும் இந்த காலிப்பணியிடங்களுக்கு விணப்பிக்கலாம்.
தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு
|பணியிடம்
|தூத்துக்குடி மாவட்ட சுகாதாரத்துறை
|காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை
|44
|தகுதி
|8ஆம் வகுப்பு, 12ஆம் வகுப்பு, டிப்ளமோ, பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள் மற்றும் MBBS படித்தவர்கள்
|விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி
|ஜூன் 20, 2026
|சம்பளம்
|ரூ.6,000 முதல் ரூ,63,000 வரை
ஆகிய பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
தூத்துக்குடி மாவட்ட சுகாதாரத்துறை (DHS) வெளியிட்டுள்ள காலிப்பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
Executive Secretary / District Health Officer,
DIstrict Health Society (DHS),
Disrict Health Office,
Millerpuram,
Thoothukudi,
Tamil Nadi - 628008
மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப, ரூ.6,000 முதல் ரூ,63,000 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும். அதிகபட்சமாக மருத்துவ அதிகாரி பதவிக்கு ரூ,63,000 சம்பளம் வழங்கப்படும்.
தூத்துக்குடி மாவட்ட சுகாதாரத்துறை (DHS) வெளியிட்டுள்ள இந்த பணியிடங்களில் சிலவற்றுக்கு 12ஆம் வகுப்பு மற்றும் டிப்ளமோ முடித்தவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆகையால், இந்த அறிவிப்பு பலருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.