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ரூ.63,000 சம்பளத்தில் அரசு வேலைவாய்ப்பு: இப்படி உடனே அப்ளை பண்ணுங்க, கடைசி தேதி ஜூன் 20

TN Government Jobs:தமிழகத்தில் அரசாங்க வேலைக்காக காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்ட சுகாதாரத்துறை சார்பில் பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 11, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:32 PM IST
ரூ.63,000 சம்பளத்தில் அரசு வேலைவாய்ப்பு: இப்படி உடனே அப்ளை பண்ணுங்க, கடைசி தேதி ஜூன் 20
Image Credit: TN Government Jobs (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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