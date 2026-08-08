/இனி பேருந்துகளில் பயணிகளுக்கு குடிநீர் பாட்டில்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

TNSTC Payani Water Bottle: தமிழகத்தில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது பேருந்து சேவை. பேருந்துகளில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணம் செய்து வருகின்றனர். தமிழக அரசு பல்வேறு மாவட்டங்கள், அண்டை மாநிலங்களுக்கு பேருந்துகளை இயக்கி வருகிறது. பயணிகளுக்கு சீரான பயணத்தை வழங்க தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், பயணிகளுக்காக தமிழக அரசு சூப்பரான திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. அதாவது, அரசு பேருந்துகளில் பயணிகளுக்கு குடிநீர் பாட்டில் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த திட்டம் நேற்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்களின் ஆணைக்கிணங்க, 07.08.2026 போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் மாநகர் போக்குவரத்துக் கழக தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பணிக்காலத்தில் உயிரிழந்த பணியாளர்களின் 16 வாரிசுதாரர்களுக்கும் (நடத்துநர்), அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பணிக்காலத்தில் உயிரிழந்த ஒரு பணியாளரின் வாரிசுதாரருக்கு (ஓட்டுநருடன் நடத்துநர்) கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்கள்.
மேலும், அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் நீண்ட தூரப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு ரூ.10-க்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட "பயணி" (Payani) குடிநீர் பாட்டில் வழங்கும் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்து வைத்து, மனிதாபிமான அடிப்படையில் செயல்பட்ட நடத்துநர் மற்றும் ஓட்டுநர்களையும் பாராட்டினார்.
போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அவர்கள், மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பணிக்காலத்தில் உயிரிழந்த பணியாளர்களின் 16 வாரிசுதாரர்களுக்கும் (நடத்துநர்), அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பணிக்காலத்தில் உயிரிழந்த ஒரு பணியாளரின் வாரிசுதாரர் (ஓட்டுநருடன் நடத்துநர்) என மொத்தம் 17 நபர்களுக்கு கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.
மாநகர் போக்குவரத்துக் கழகம் மற்றும் அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தில்— ArasuBus (@arasubus) August 8, 2026
பணிக்காலத்தில் உயிரிழந்த பணியாளர்களின் 17 வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமன ஆணைகள், அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழக நீண்ட தூரப் பேருந்துகளில் பயணிகளின் வசதிக்காக ரூ.10/-க்கு… pic.twitter.com/dRRygZ9wV6
அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் நீண்ட தூரப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட “பயணி”குடிநீர் பாட்டில் வழங்கப்படும். பயணிகளின் நலன் மற்றும் வசதியை மேம்படுத்தும் நோக்கில், அரசு விரைவுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் நீண்ட தூரப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு தரமான சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், ரூ.10க்கு "பயணி" (Payani) குடிநீர் பாட்டில் வழங்கும் திட்டத்தை, போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன், அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.
நீண்ட தூரப் பயணங்களின் போது, பயணிகளுக்கு தரமான சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரை குறைந்த விலையில் எளிதில் கிடைக்கச் செய்யும் நோக்கில் இத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப் படுகிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம் அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகத்தின் நீண்ட தூரப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயன்பெறுவர். பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பான, தரமான மற்றும் மக்கள் நலன் சார்ந்த சேவைகளை தொடர்ந்து வழங்குவதில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு உறுதியாக செயல்பட்டு வருகிறது.
மேலும், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் விழுப்புரம் கோட்டம். கடலூர்-1 பணிமனையைச் சார்ந்த ஓட்டுநர் திரு.சுமேஷ், நடத்துனர் திரு.பாரதி ஆகியோர். 02.07.2026 அன்று கிளாம்பாக்கம் -கடலூர் வழிதடத்தில் பணிபுரிந்த பேருந்தில் பயணம் செய்த பெண் பயணிக்கு திடீர் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்ட நிலையில், பயணியை உடனடியாக உரிய நேரத்தில் ஜிப்மர் மருத்துவனையில் அனுமதித்து, சிகிச்சை அளிக்க உதவியதை பாராட்டினார்.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் மதுரை கோட்டம், திண்டுக்கல் மண்டலத்தில் பெரியகுளம் பணிமனையைச் சார்ந்த ஓட்டுநர் பி.நாகராஜன், நடத்துனர் செல்லதுரை ஆகியோர் 02.08.2026 அன்று குமுளி கோயம்புத்தூர் வழிதடத்தில் பணிபுரிந்த பேருந்தில் பயணம் செய்த பெண் பயணிக்கு திடீர் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்ட பயணியை உரிய நேரத்தில் மருத்துவனையில் அனுமதித்து சிகிச்சை அளிக்க உதவியதை பாராட்டியும், அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் சிறப்பு செய்ததோடு, தனது சம்பளத்திலிருந்து தலா ரூ.5,000 வீதம் நான்கு பணியாளர்களுக்கும் வழங்கினார்.