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இனி பேருந்துகளில் பயணிகளுக்கு குடிநீர் பாட்டில்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

TNSTC Payani Water Bottle: அரசு பேருந்துகளில் பயணிகளுக்கு குடிநீர் பாட்டில் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. முதல்கட்டமாக நீண்ட தூர அரசு பேருந்துகளில் ரூ.10க்கு பயணிகளுக்கு குடிநீர் பாட்டில் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 08, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:32 AM IST
இனி பேருந்துகளில் பயணிகளுக்கு குடிநீர் பாட்டில்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: TNSTC

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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இனி பேருந்துகளில் பயணிகளுக்கு குடிநீர் பாட்டில்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
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