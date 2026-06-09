/ரூ.30 லட்சம் வரை கடனுதவி.. தமிழக அரசின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?

TN Government Loan Scheme: தமிழக அரசு பல்வேறு திடடங்கள் மூலம் கடன் உதவி வழங்கி வருகிறது. இதன் மூலம் எண்ணற்றோர் பயன் அடைந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தமிழக அரசு தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, கைவினைக் கலைஞர்களுக்கான கடனுதவி திட்டம் மூலம் ரூ.30 லட்சம் வரை கடன் வழங்கப்படும் என நெல்லை மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
இது தொடர்பாக நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அறிவிப்பின்படி, தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மூலம் சிறுபான்மையினர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமானம் ஈட்டுதலுக்கான செயல்பாடுகளுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் தனிநபர் கடன், சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான சிறுதொழில் கடன் விராசாத் (கைவினைக் கலைஞர்களுக்கான கடன் திட்டம்) மற்றும் கல்விக்கடன் ஆகிய கடன் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
மேலும், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள சிறுபான்மையினக் கைவினைக் கலைஞர்களுக்கு தங்களின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் பொருட்டு விராசாத் கடன் (கைவினைக் கலைஞர் கடன் திட்டம்) கைவினைக் கலைஞர்களுக்கு குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் மூலப்பொருட்களான உபகரணங்கள் / கருவிகள் /இயந்திரங்கள் வாங்குவதற்கு இக்கடன் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, சிறுபான்மையின மக்கள் இத்திட்டத்தை அதிகளவில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு என நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் அறிவித்துள்ளார்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற வெவ்வேறு வருமானம் சார்ந்த பயனாளிகளுக்கு கடன் (ம) வட்டி விகிதங்களின் மாறுபட்ட அளவுடன் கூடிய திட்டம் - 1 ல் பயன்பெற குடும்ப ஆண்டு வருமானம் கிராம நகர்ப்புறங்களில் ரூ. 3,00,000/- க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் மற்றும் திட்டம் 2 ல் பயன்பெற குடும்ப ஆண்டு வருமானம் கிராம நகர்ப்புறங்களில் ரூ.8,00,000/- வரை ஆண்டு வருமானம் இருக்க வேண்டும் (திட்டம் 1 ன் கீழ் நன்மைகளைப் பெற முடியாத நபர்கள்).
திட்டம் - 1 - ன் கீழ் தனிநபர் கடன் ஆண்டிற்கு 6% வட்டி விகிதத்திலும், அதிகபட்ச கடனாக ரூ. 20,00,000, திட்டம் 2 -ன் கீழ் ஆண்களுக்கு 8%, பெண்களுக்கு 6% வட்டிவிகிதத்திலும் அதிகபட்ச கடனாக ரூ.30,00,000 கடன் வழங்கப்படுகிறது.
கைவினைக் கலைஞர்களுக்கு ஆண்களுக்கு 5% பெண்களுக்கு 4% வட்டி விகித்த்தில் அதிகபட்ச கடனாக ரூ. 10,00,000 கடன் வழங்கப்படுகிறது. சுயஉதவிக் குழுக்கடன் நபர் ஒருவருக்கு ரூ. 1,00,000 ஆண்டிற்கு 7% வட்டி விகிதத்தில் கடன் வழங்கப்படுகிறது.
திட்டம் 2 - ன் கீழ் ஆண்களுக்கு 10%, பெண்களுக்கு 8% வட்டி விகிதத்திலும் நபர் ஒருவருக்கு ரூ.1,50,000 கடன் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், சிறுபான்மையின மாணவ / மாணவியர்கள் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிலையங்களில் இளங்கலை / முதுநிலை தொழிற்கல்வி தொழில்நுட்பக் கல்வி பயில்பவர்களுக்கு அதிகபட்சமாக திட்டம் -1 -ன் கீழ் ரூ. 20,00,000 வரையில் 3% வட்டி விகிதத்திலும், திட்டம் 2 ன் கீழ் மாணவர்களுக்கு 8%, மாணவியர்களுக்கு 5% வட்டி விகிதத்திலும் ரூ. 30,00,000 வரையிலும் கல்வி கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கைவினைக் கலைஞர்களுக்கான கடனுதவி திட்டம் மூலம் தனிநபர் கடன், சுய உதவிக் குழுக்கடன், விராசாத் கடன் பெற என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை என்பது குறித்தும் அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி,
|வ.எண்
|தேவையான ஆவணங்கள்
|1.
|சிறுபான்மையினர் மதச் சான்றிதழ்
|2.
|சாதிச் சான்றிதழ் / வருமானச் சான்றிதழ் / குடும்ப அட்டை அல்லது இருப்பிடச் சான்றிதழ்
|3.
|ஆதார் அட்டை.
|4.
|திட்ட அறிக்கை (கடன் தொகை ரூ. 5,00,000க்கு மேல் இருப்பின்).
|5.
|வங்கிகள் கோரும் இதர ஆவணங்கள்
இம்மாவட்டத்தில் வசிக்கும் கிறித்தவர்கள், இஸ்லாமியர்கள், புத்த மதத்தினர், சீக்கியர்கள், பார்சியர்கள் மற்றும் ஜெயின் ஆகிய சிறுபான்மையின மக்கள் கடன் விண்ணப்பங்களை தங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திலுள்ள மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல அலுவலகம் / மாவட்ட சிறுபான்மையினர் அலுவலகம், மண்டல கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம், மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி அல்லது அதன் கிளைகள் அல்லது நகர கூட்டுறவு வங்கி அல்லது தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கி ஆகிய அலுவலகங்களில் விண்ணப்பித்தின பெற்று அதனை பூர்த்தி செய்து வங்கி கோரும் உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.