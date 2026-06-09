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ரூ.30 லட்சம் வரை கடனுதவி.. தமிழக அரசின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?

Tirunelveli Latest News: தமிழக அரசு கைவினைக் கலைஞர்களுக்கான கடனுதவி திட்டம் மூலம் ரூ.30 லட்சம் வரை கடன் உதவி வழங்குகிறது. இதனை எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்தும் தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.  

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 09, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:05 PM IST
ரூ.30 லட்சம் வரை கடனுதவி.. தமிழக அரசின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?
Image Credit: TN Government Loan Scheme

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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