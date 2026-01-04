English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பொங்கலுக்கு தமிழக அரசு வழங்கும் ரூ.3000! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

பொங்கலுக்கு தமிழக அரசு வழங்கும் ரூ.3000! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

தமிழக அரசு வெளியிட்ட அரசாணைப்படி, பொங்கல் பரிசு தொகுப்புக்கு ரூ.248 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு முழு கரும்பு ஆகியவை இடம்பெறும்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 4, 2026, 01:19 PM IST
  • பொங்கல் பண்டிகை 2026.
  • ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.3000.
  • ஸ்டாலின் அரசின் மகிழ்ச்சி அறிவிப்பு.

பொங்கலுக்கு தமிழக அரசு வழங்கும் ரூ.3000! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

இன்னும் 2 வாரங்களில் வர இருக்கும் பொங்கலை முன்னிட்டு, 2.22 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் ரூ.3000 ரொக்க பண உதவி வழங்க தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு மக்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப வெளியாகி உள்ளது. கடந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசில் உணவு பொருட்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு ரூபாய் 3000 வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் அறிவித்துள்ளார். தமிழக அரசு வெளியிட்ட அரசாணைப்படி, பொங்கல் பரிசு தொகுப்புக்கு ரூ.248 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு முழு கரும்பு ஆகியவை இடம்பெறும். இந்த தொகுப்புடன் ரூ.3000 பணம் சேர்ப்பதன் மூலம் குடும்பங்கள் பொங்கல் பண்டிகையை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடலாம். 

மேலும் படிக்க | சென்னைவாசிகளே அலர்ட்! மாறும் போக்குவரத்து.. பிராட்வே பேருந்து நிலையம் கிடையாது!

விநியோகம் எப்போது?

ஜனவரி 8 அன்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளார். ரேஷன் கடைகளில் டோக்கன் முறையில் விநியோகம் தொடங்கி, ஜனவரி 14 வரை முழுமையாக நிறைவேற்றப்படும். ஒவ்வொரு கடையிலும் நாளுக்கு 400 அட்டைதாரர்களுக்கு மட்டும் விநியோகம் செய்யப்படும். தேவை இல்லாமல் ஏற்படும் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க இந்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 2022 முதல் 2024 வரை திமுக ஆட்சியில் ரூ.1000 பண உதவி வழங்கப்பட்டது. ஆனால் 2025ல் சில நிதி காரணங்களால் பணம் இல்லாமல் பரிசு தொகுப்பு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டது, இது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. 2021ல் அதிமுக அரசு ரூ.2500 வழங்கியது. இப்போது திமுக அரசு ரூ.3000 வழங்கவுள்ளது.

அரசியல் மற்றும் நிதி பின்னணி

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு வரும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தால் நிதி அழுத்தம் இருந்தபோதிலும், பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப ரூ.3000 வழங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி ரூ.5000 தர வேண்டும் என்று கோரிக்கை வாய்த்த நிலையில், அரசு ரூ.3000 வழங்குகிறது. இதில் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மட்டுமே பயனாளிகள் ஆவர். அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் சீனி அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படுமா என்பது தொடர்பான அறிவிப்பு இல்லை. மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கடைகள் மூலம் இந்த பொங்கல் பரிசு விநியோகம் நடைபெறும். இதன் மூலம் ஏழை, ஏழ்மையான குடும்பங்கள் பொங்கல் பண்டிகையை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடலாம்.

பொங்கல் பண்டிகை

2026 பொங்கல் ஜனவரி 15 முதல் 17 வரை மூன்று நாட்கள் கொண்டாடப்பட உள்ளன. தைப் பொங்கல் ஜனவரி 15 அன்று சூரிய பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும். மாடு பொங்கல் ஜனவரி 16 மற்றும் உழவர் தினம் ஜனவரி 17 அன்று கொண்டாடப்பட உள்ளது. 

மேலும் படிக்க | ஓபிஎஸ் தவெகவில் இணைய உள்ளாரா...? செங்கோட்டையன் சொன்ன பதில் என்ன?

TN GovernmentMK StalinRs 3000Pongal PairsuRation Card

