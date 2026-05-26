/நீட், ஜேஇஇ தேர்வில் வெற்றி பெற சூப்பர் சான்ஸ்.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

TN Government Neet Coaching Class: ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மாணாக்கர்கள் உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர NEET, JEE போன்ற நுழைவுத் தேர்வுக்கான சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதில் எப்படி கலந்து கொள்ளலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
TN Government Neet Coaching Class: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக மாணவர்களின் நலனி அதிக அக்கறை கொண்டு, அவர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. அதாவது, பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் மாணவர்களுக்காக இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை தமிழக அரசு நடத்தி வருகிறது.
குறிப்பாக, டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆர்ஆர்பி உள்ளிட்ட மத்திய, மாநில அரசு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு மாணவர்கள் தயாராகும் வகையில், இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை மாவட்டந்தோறும் வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, நீட், ஜேஇஇ தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்காக இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை வழங்குவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதில் எப்படி கலந்து கொள்ளலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மக்களின் சமூக பொருளாதாரம் மற்றும் கல்வி வளர்ச்சிக்காக தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. தமிழக அரசின் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் 98 ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் 36 பழங்குடியினர் நல மேல்நிலைப் பள்ளிகள் இயங்கி வருகிறது.
இப்பள்ளிகளில் +2 பயிலும் மாணாக்கர்கள் NEET, JEE, CUET, CLAT, CIPET மற்றும் NIFT போன்ற 19 வகையான உயர்கல்வி நுழைவுத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று, உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் 2023-ஆம் ஆண்டு முதல் தொடங்கப்பட்டு இதுநாள் வரை பயிற்சி வகுப்புகள் தொடர்ந்து சீரிய முறையில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
மேற்படி நுழைவுத் தேர்வுகளைத் திறம்பட எதிர்கொள்ள ஏதுவாக தமிழ்நாடு மாதிரி பள்ளிகள் மூலம் தேர்வு செய்யப்படும் பயிற்சி நிறுவனங்களின் மூலம் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இத்தேர்வுகளுக்கான விண்ணப்பக் கட்டணம் மற்றும் பயிற்சி கட்டணம் உள்ளிட்ட அனைத்து செலவினங்களும் இத்துறை மூலம் ஏற்கப்படுகிறது.
கடந்த 2023-2025-ஆம் ஆண்டுகளில் 199 ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மாணாக்கர்கள் ஒன்றிய அரசின் உயர்கல்வி சிறப்பு நுழைவு தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று சேர்ந்துள்ளனர்.
2025-26-ஆம் நடப்பு கல்வியாண்டு மாணவர்களுக்காக உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர அனைத்து உயர்கல்வி சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, துவாக்குடி, மாதிரி பள்ளி, திருச்சி EMRS அபிநவம் பள்ளி, சேலம் கொங்கு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, மல்லூர் EMRS குமிழி, செங்கல்பட்டு, மாதிரி பள்ளி, கடலூர் ஆகிய இடங்களில் அனைத்து வார இறுதி நாட்களில் ஆன்லைன் மற்றும் நேரடி பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது" என தெரிவிக்கப்பட்டுளள்து. இதில் சேர விருப்பப்படுபவர்கள் தாரளமான கலந்து கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
நீட் மட்டும் இல்லாமல் எஸ்எஸ்சி தேர்வுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. அதன்படி, சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில், பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் (SSC) மூலம் நடத்தப்படும் Stenographer Grade C&D தேர்வுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் வருகின்ற மே 27ஆம் தேதி (நாளை) முதல் நடைபெறவுள்ளது.
பணியாளர் தேர்வு ஆணையத்தின் (SSC) 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான Stenographer Grade C&D பணிக்கான 731 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில் இத்தேர்வுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்பு 27.05.2026 அன்று மதியம் 2.00 மணி அளவில் சேலம் ஏற்காடு பிரதான சாலை கோரிமேடு பகுதியில் அமைந்துள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் துவங்கப்படவுள்ளது.
கணினி அடிப்படையில் நடைபெறும் இத்தேர்வு குறித்து மேலும் விவரங்களை (ssc.gov.in) என்ற இணையதளத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம். இப்பயிற்சி வகுப்பானது போட்டித் தேர்வுகளில் அனுபவம் மிக்க பயிற்றுநர்களை கொண்டு நடத்தப்பட உள்ளது. மேலும், இலவச மாதிரித் தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு உடனுக்குடன் மதிப்பெண் அடிப்படையில் தேர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கான வழிகாட்டுதல் வழங்கப்படவுள்ளது. தேர்வுக்கான அனைத்து புத்தகங்களும் அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வரும் நூலகத்தில் மாணவர்கள் பயன்பாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.