/பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் கடன் தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது? தஞ்சாவூர் ஆட்சியர் அறிவிப்பு!

TN Government Loan Scheme: தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள், மாணவர்கள், இளைஞர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. மேலும், பெண்கள், விவசாயிகளுக்கு கடன் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ரேவதி முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் திட்டம் மூலம் ரூ.10 லட்சம் கடன் வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாட்டின் பொருளார வளர்ச்சியில் பெண்களின் பங்கு மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன், தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டம் என்ற புதிய திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.10 இலட்சம் வரை 25 சதவீதம் (அதிகபட்சமாக ரூ.200 இலட்சம் வரை) மானியத்துடன் கூடிய வங்கிக் கடனுதவியும், வழங்குவதோடு, தொழில் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான தொழில்நுட்ப மற்றும் சந்தைபடுத்துதல் உள்ளிட்ட அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற பெண்கள் மட்டுமே தகுதியானவர்கள் ஆவார்கள். குறைந்தபட்ச வயது 18 முதல் அதிகபட்ச வயது 55 வரை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டத்தில் மக்கும் பொருட்கள் தயாரிப்பு, விவசாய உற்பத்தி கழிவுகளில் (தவுடு, வைக்கோல்) இருந்து பொருட்கள் தயாரித்தல், தென்னைநார் மூலம் தயரிக்கப்படும் செடிவளர்க்கும் தொட்டிகள், காகித கழிவுfளிலிருந்து பென்சில் தயாரித்தல், ஆடைவடிவமைப்பு, தயாரிப்பு, அலங்கார அணிகலன்கள் கண்ணாடி ஒவியம் ஆகிய தொழில்களுக்கு கடன் வழங்கப்படும்.
மேலும், கண்ணாடி பொருட்கள்தயாரிப்பு, பட்டுநூல் அணிகலன் தயாரிப்பு குழந்தைகள் பராமரிப்பு நிலையம், வீட்டில் தயார் செய்யும் உணவு பொருட்கள், யோகh நிலையம், வளர்ப்புபிராணி பராமரிப்பு நிலையம், உடற்பயிற்சி நிலையம், சலவை நிலையங்கள், மணப்பெண் அலங்காரநிலையம், மெகந்தி மற்றும் டாட்டூநிலையம், சத்துமாவு உருண்டைகள் தயாரிப்பு ஆகிய தொழில்களுக்கு கடன் வழங்கப்படும்.
சத்துமாவு சார்ந்த பேக்கரி உணவுபொருட்கள் தயாரிப்பு, தானியவகைகளில் தயார்செய்யும் ஐஸ்கிரிம், எலுமிச்சைஎண்ணெய் தயாரிப்பு, வெட்டிவேர் எண்ணெய் தயாரிப்பு உள்ளிட்ட தொழில்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து மானியத்துடன் கூடிய தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கிக்கடன் பெற்றுவழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இத்திட்டத்தில் தொழில் துவங்க ஆர்வமுள்ள பெண்கள் உரிய ஆவணங்களான புகைப்படம், குடும்பஅட்டை, ஆதார்அட்டை, ஜாதிசான்றிதழ், விலைப்புள்ளி பட்டியலுடன் www.msmeonline.tn.gov.in என்ற இணையதள முகவரி மூலம் விண்ணப்பித்து பயன் பெறுமாறும், கூடுதல் விவரங்களுக்கு பொதுமேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம், தஞ்சாவூர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.