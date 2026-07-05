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பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் கடன் தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது? தஞ்சாவூர் ஆட்சியர் அறிவிப்பு!

Thanjavur District News: தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தஞ்சாவூர் ஆட்சியர் ரேவதி அறிவித்துள்ளார். ரூ.10 லட்சம் பெற பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளது. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 05, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:46 PM IST
பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் கடன் தரும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது? தஞ்சாவூர் ஆட்சியர் அறிவிப்பு!
Image Credit: TN Government Loan SchemeSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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