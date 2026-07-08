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பழனி: மாதம் ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை அறிவித்த தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது? முழு விவரம்

Palani Murugan Temple Priest Training: பழனி முருகன் கோயிலில் அர்ச்சகர், ஓதுவார் பயிற்சியில் சேர தமிழக அரசு மாதம் ரூ.10,000 வரை ஊக்கத்தொகை வழங்குகிறது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம், யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்த முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 08, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:52 AM IST
பழனி: மாதம் ரூ.10,000 ஊக்கத்தொகை அறிவித்த தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது? முழு விவரம்
Image Credit: Palani Murugan Temple Priest TrainingSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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