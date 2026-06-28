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ஈரோடு: ரூ.15 லட்சம் கடன் தரும் தமிழக அரசு... பெறுவது எப்படி? ஜூன் 30 கடைசி நாள்!

Erode District News: தமிழக அரசு ரூ.15 லட்சம் வரை கடன் வழங்குகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க ஜூன் 30ஆம் தேதி வரை கடைசி நாள்  என ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி அறிவித்துள்ளது. எனவே, இதற்கு தகுதியுள்ள நபர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளார்

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 28, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:07 PM IST
ஈரோடு: ரூ.15 லட்சம் கடன் தரும் தமிழக அரசு... பெறுவது எப்படி? ஜூன் 30 கடைசி நாள்!
Image Credit: Erode District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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