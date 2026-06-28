/ஈரோடு: ரூ.15 லட்சம் கடன் தரும் தமிழக அரசு... பெறுவது எப்படி? ஜூன் 30 கடைசி நாள்!

Erode District News: தமிழக அரசு தொழில், விவசாயத்திற்காக கடன் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள் பயன் பெற்று வருகின்றனர். மாவட்டந்தோறும் கடன் திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்பை மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளது.
ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகம் மாநில அளவில் செயல்பட்டுவரும் தமிழ்நாடு அரசு நிதிக் கழகம் ஆகும். 1949ம் ஆண்டு துவங்கப் பெற்ற இக்கழகம் மாநில அரசின் ஆதரவுடன் இதுவரை எண்ணற்ற குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் பிரிவுகளுக்கு புதிய தொழிற்சாலைகளை நிறுவுவதற்கும் ஏற்கனவே இயங்கிகொண்டிருக்கும் தொழிற்சாலைகளை விரிவுபடுத்துவதற்கும், உற்பத்தியை பன்முகப்படுத்துவதற்கும் முன்னோடியாக திகழ்கிறது.
தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகம், ஈரோடு கிளை அலுவலகம், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர (MSME) தொழில்களுக்கான சிறப்பு தொழில் கடன் முகாம் 30.06.2026 வரை ஈரோடு கிளை அலுவலகம் அமைந்துள்ள (முகவரி: C.S.செங்கோட்டையா காம்ப்ளக்ஸ், 2th தளம், 23, சிதம்பரம் காலனி, 80 அடி ரோடு, பெரியார் நகர், ஈரோடு-638001) நடைபெறுகிறது.
இச்சிறப்பு தொழில் கடன் முகாமில் தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகம் செயல்படுத்திவரும் பல்வேறு கடன் வசதி திட்டங்கள், தமிழ்நாடு அரசு வழங்கி வரும் மானியங்கள் புதிய தொழில் முனையோர் மற்றும் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டு திட்டம் (NEEDS), அண்ணல் அம்பேத்கார் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம் (AABCS) மற்றும் கலைஞர் பசுமை ஆற்றல் திட்டம் (Kalaignar Green Energy Scheme) போன்ற சிறப்பு திட்டங்கள் குறித்து விரிவான விளக்கங்கள் தரப்படுகிறது.
தகுதி வாய்ந்த தொழில்களுக்கு தமிழக அரசின் 25% முதலீட்டு மானியம் ரூ.15 இலட்சம் வரை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் ஏற்கனவே இயங்கி வரும் நிறுவனங்கள் தங்கள் உற்பத்தியை மேம்படுத்தும் பொருட்டு விரிவாக்கம் செய்ய, நவீன இயந்திரங்கள் நிறுவும் பட்சத்தில் கூடுதலாக 5% வட்டி மானியமும் வழங்கப்படும்.
இந்த முகாம் காலத்தில் சமர்பிக்கப்படும் கடன் விண்ணப்பங்களுக்கு ஆய்வுகட்டணத்தில் இருந்து முழு விலக்கு அளிக்கப்படும். இந்த அரியவாய்ப்பினை புதிய தொழில் முனைவோர் / தொழிலதிபர்கள் பயன்படுத்தி தொழில் திட்டங்களுடன் வருகை தந்து தொழில் கடன் மற்றும் மத்திய, மாநில அரசுகளின் மானிய சேவைகளை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். 95976-75793, 94443-96814 எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும் என தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், சமுதாய வளர்ச்சிக்கு சேவையாற்றும் இளைஞர்களது பணியை அங்கீகரிக்கும் பொருட்டு, "முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது" ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுதந்திர தினத்தன்று 15 முதல் 35 வயது வரை உள்ள 3 ஆண்கள் மற்றும் 3 பெண்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. இந்த விருது, ரூபாய் 1,00,000 ரொக்கம், பாராட்டுப் பத்திரம் மற்றும் பதக்கம் ஆகியவைகளை உள்ளடக்கியதாகும்.
அதன்படி, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது எதிர்வரும் 15.08.2026 அன்று நடைபெறும் சுதந்திர தின விழாவில் வழங்கப்படவுள்ளது. இவ்விருது தொடர்பாக கீழ்க்காணும் தகுதிகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. 15 வயது முதல் 35 வயது வரையுள்ள ஆண்/பெண் ஆகியோர் விண்ணப்பிக்கலாம்.
கடந்த ஏப்ரல் 1-ந் தேதி, 2025 (01.04.2025) அன்று 15 வயது நிரம்பியவராகவும், மார்ச் 31-ந்தேதி, 2026 (31.03.2026) அன்று 35 வயதுக்குள்ளாகவும் இருத்தல் வேண்டும். கடந்த நிதியாண்டில் (2025-2026) அதாவது 01.04.2025 முதல் 31.03.2026 வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட சேவைகள் மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளப்படும். விருதிற்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்பு குறைந்தபட்சம் 5 வருடங்கள் தமிழகத்தில் குடியிருந்தவராக இருத்தல் வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர்கள் சமுதாய நலனுக்காக தன்னார்வத்துடன் தொண்டாற்றியிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு அவர்கள் செய்த தொண்டு, கண்டறியப்படக் கூடியதாகவும், அளவிட க்கூடியதாகவும் இருத்தல் வேண்டும். மத்திய/மாநில அரசுகள், பொதுத் துறை நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள்/கல்லூரிகள்/பள்ளிகளில் பணியாற்றுபவர்கள் இவ்விருதிற்கு விண்ணப்பிக்கஇயலாது.
விண்ணப்பதாரருக்கு உள்ளூர் மக்களிடம் உள்ள செல்வாக்கு விருதிற்கான பரிசீலனையில் கணக்கில் கொள்ளப்படும். விண்ணப்பங்கள் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் www.sdat.tn.gov.in என்ற இணைய தளத்தில் 06.07.2026 அன்று மாலை 5.45 மணிக்குள் சமர்பிக்க வேண்டும்.
இணையதளத்தில் சமர்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்ப படிவம் நகல் மற்றும் உரிய ஆவணங்கள் 3 நகல்கள், 3 பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ, காவல்துறையிடமிருந்து சரிபார்ப்பு சான்றிதழ் ஆகியவைகளை 06.07.2026 மாலை 5.00 மணிக்குள் ஈரோடு மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.