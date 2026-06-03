/மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மாதம் ரூ.18,000 உதவித் தொகை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

TN Government Latest Announcement: தமிழக அரசு மாணவர்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி தரும் வகையில், பல்வேறு நலத்திட்டங்களை தமிழக அரசு செய்து வருகிறது. மேலும், உதவித் தொகையுடன் கூடிய பயிற்சி வகுப்புகளை தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. தொழில் பழகுநர் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
சென்னை மற்றும் மத்திய அரசு, தென் மண்டல திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவு இயக்ககம் இணைந்து, ஐடிஐ படித்தவர்களுக்கு மாவட்ட அளவிலான தேசிய தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி முகாம் நடைபெற உள்ளது. இந்த பயிற்சி முகாமில் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள கலந்து கொள்கின்றனர். இந்த பயிற்சி முகாமில் தொழிற் பழகுநகர் பயிற்சி வழங்க ஐடிஐ படித்து தேர்ச்சி பெற்ற பயிற்சியாளர்கள் கலந்து கொள்வார்கள்.
இந்த பயிற்சி முகாமில் 8,10,12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களை தொழிற்பழகுநராக தேர்வு செய்ய உள்ளனர். இந்த பயிற்சி முகாம் மூலம் தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு உதவித் தொகையும் வழங்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், சென்னை மற்றும் இந்திய அரசு, தென் மண்டல திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவு இயக்ககம் இணைந்து ஐ,டி,ஐ, படித்தவர்களுக்கு மாவட்ட அளவிலான தேசிய தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி முகாம் நடைபெற உள்ளது,
பல்வேறு தொழிற்பிரிவுகளை சேர்ந்த பயிற்சியார்களுக்கு தொழிற் பழகுநர் பயிற்சி வழங்குவதற்காக, மாவட்ட அளவிலான தேசிய தொழிற் பழகுநர் முகாம் (PM National Apprenticeship Mela) வருகிற 10.06.2026 அன்று காலை 9.30 மணியளவில் வட சென்னை-32 ஆர்.கே.நகர். அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் (வட சென்னை அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில்) நடைபெற உள்ளது.
இதில் அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி வழங்க ஐ,டி,ஐ, படித்து தேர்ச்சி பெற்ற பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் 8, 10, 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களை தொழிற்பழகுநராக தேர்வு செய்ய உள்ளனர்.
தற்போது தொழிற் பழகுநராக சேர்க்கை செய்யப்படும் பயிற்சியாளர்களுக்கு தேசிய தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் (National Apprenticeship Certificate) 2 குறைந்தபட்சம் ரூ.8000/- முதல் அதிகபட்சமாக ரூ,18000/-வழங்கப்படும். இதுவரை தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி (NAC) முடிக்காத அரசு, தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் தேர்ச்சி பெற்ற பயிற்சியாளர்கள் www.apprenticeshipindia.gov.in கல்வி சான்றிதழ்களுடன் இம்முகாமில் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றொரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற 18 வயது முதல் 60 வயது வரை உள்ள உலமாக்களுக்கு புதிய இரு சக்கர வாகனம் வாங்க மானியத் தொகை ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
ரூ.50,000 வழங்க அரசால் தமிழ்நாடு இத்திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டிலுள்ள பள்ளி வாசல்களில் பணியாற்றும் பேஷ்இமாம்கள், ஆலிம்கள், அரபி ஆசிரியர்கள் /ஆசிரியைகள் உள்ளிட்ட உலமாக்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இரு சக்கர வாகனத்திற்கான மானியம் பெற மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் இயங்கும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் / சிறுபான்மையினர் நல அலுவலரிடம் படிவத்தினை பெற்று உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே பயனாளி இரு சக்கர வாகனம் வாங்க வேண்டும்.
நல பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் / சிறுபான்மையினர் அலுவலகங்களில் 30.6.2026- தேதிக்குள் உரிய ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்கவேண்டும். எனவே சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த உலமாக்கள் விண்ணப்பித்து பயனடைய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.