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மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மாதம் ரூ.18,000 உதவித் தொகை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

TN Government Apprenticeship Camp:  தொழிற் பழகுநர் சேர்க்கைக்கான பயிற்சி முகாம் நடைபெற உள்ளது. இந்த பயிற்சி முகாமில் தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு மாதம் ரூ.18,000 உதவித் தொகை வழங்கப்படும் என சென்னை மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.  இதற்கு எப்படி சேரலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 03, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:07 PM IST
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மாதம் ரூ.18,000 உதவித் தொகை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: TN Government Latest Announcement

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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