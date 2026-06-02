/தஞ்சாவூர்: மாதம் ரூ,2500 தரும் தமிழக அரசு.. யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? சூப்பரான அறிவிப்பு!

Thanjavur TN Government Job News: தமிழகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. தமிழக அரசு மாவட்ட ரீதியாக உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், தமிழகம் முழுவதும் மாவட்டதோறும் வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இது தொடர்பான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ரேவதி முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக அறிவித்துள்ளார். இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், மகளிர் திட்டம், மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகின் மூலம் அனைத்து ஒன்றியங்களிலும் பணிபுரிய காலியாக 186 சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் (CBC) பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
அம்மாப்பேட்டை (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை -10), பூதலூர் (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை -10), கும்பகோணம் (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை -18), மதுக்கூர் (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை 5), ஒரத்தநாடு (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை -26), பாபநாசம் (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை -14), பட்டுக்கோட்டை (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை 11), பேராவூரணி (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை-4), சேதுபாவாசத்திரம் (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை -8), தஞ்சாவூர் (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை -19), திருப்பனந்தாள் (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை -12), திருவையாறு (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை -22), திருவிடைமருதூர் (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை -19), திருவோணம் (காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை -12) ஆக கூடுதல் 186 சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் (CBC) பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமூதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கு ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பைச் சார்நத பெண் உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும். சுய உதவிக்குழு ஊக்குநராக குறைந்த பட்சம் 2 ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்க வேண்டும். சமுதாயம் சார்ந்த அமைப்பு பணியாளராகவே அல்லது தனிநபர் நிறுவனங்களில் முழுநேரப் பணியாளராக பணி இருத்தல் அவசியம்.
இந்த பணிக்கு மதிப்பூதியம் ரூ.2500 சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் சார்ந்துள்ள ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு மூலம் வழங்கப்படும். மக்கள் நிலை ஆய்வால் கண்டறியப்பட்ட இலக்கு மக்களாக இருத்தல் வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும் நாளில் 35 வயதுக்கு கீழ் இருத்தல் வேண்டும். 12-வது வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் நன்றாக எழுதப் படிக்கவும் மற்றும் கணக்கிடும் திறன் உடையவர்களாகவும் இருத்தல் வேண்டும். வாராக்கடன் உள்ள குழுவின் உறுப்பினராக இருக்க கூடாது. தகவல் தொடர்பு திறன் உடையவர்களாக இருத்தல் வேண்டும் வங்கிகளுக்குச் சென்று பரிவர்த்தனைகள் செய்தும் கடன் விண்ணப்பங்கள் பூர்த்தி செய்தும் அனுபவம் உள்ளவர்களாக இருத்தல் அவசியம். ங
கணிணி திறன் மற்றும் இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ள இருசக்கர வாகனம் ஓட்ட தெரிந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும். ஆண்ட்ராய்டு (Android) கைபேசி வைத்திருப்பவர்களாகவும் அதை இயக்கி குறுந்தகவல்(SMS) மற்றும் Whatsapp-ல் செய்தி அனுப்பவும் மற்றும் செயலி இயக்கும் திறன் பெற்றவர்களாகவும் இருத்தல் அவசியம் என கூறப்பட்டுள்ளது.
சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் (CBC) பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் 04.06.2026-க்குள் இணை இயக்குநர் / திட்ட இயக்குநர், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, எண்-223: இரண்டாம் தளம், மாவட்ட ஆட்சியரக பெருந்திட்ட வளாகம், தஞ்சாவூர் என்ற முகவரிக்கு வந்து சேர வேண்டும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. மேற்குறிப்பிட்ட காலிப்பணியிடங்களுக்கு மாவட்ட தேர்வுக்குழு வாயிலாக எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு நடத்தப்படும். உரிய காலத்திற்குள் வரப்பெறாத விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படமாட்டாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.