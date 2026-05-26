/ரூ.50,000 பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி: யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? யாருக்கு கிடைக்காது.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு

CM Vijay Crop Lan Waiver: தமிழகத்தில் சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு பயிக்கடன் தள்ளுபடியை முதல்வர் விஜய் நேற்று (மே 25) அறிவித்தார். ரூ.50,000 வரை கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. எனவே, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும், கிடைக்காது என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்வோம்.
CM Vijay Crop Lan Waiver: தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தால் 5 ஏக்கருக்கு குறைவான நிலம் வைத்துள்ள சிறு, குறு விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் முற்றிலும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் விஜய் தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவித்தார். இந்த நிலையில், தவெக ஆட்சி அமைத்துள்ளது. முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்று பல்வேற அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதற்கிடையில், நேற்று (மே 25) விவசாயிகளுக்கான பயிர்க்கடன் தொடர்பாக அதிரடி அறிவிப்பு ஒன்று வெளியானது.
ரூ.50,000 வரை கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். 5 ஏக்கருக்கு குறைவான நிலம் உள்ள விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு, ரூ.50000 கடன் தள்ளுபடி செய்தது விவசாயிகள் மத்தியில் ஏமாற்றத்தை கொடுத்துள்ளது. இந்த நிலையில், இந்த ரூ.50,000 பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும், கிடைக்காது என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்வோம்.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 28.11.2025 ஆம் தேதியிட்ட அரசு கடன் தள்ளுபடி திட்டங்களுக்கான மாதிரி செயல்பாட்டு நடைமுறைகளின்படி, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கான முழுத்தொகையையும் அரசானது 45 முதல் 60 நாட்களுக்குள் செலுத்தவேண்டும் என்ற வழிகாட்டுதலின்படியும், தமிழ்நாடு அரசின் இன்றைய நிதிநிலை மற்றும் நிதி முழுமையாக ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டும், இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும், கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் 01.05.2025 முதல் 28.02.2026 வரை பெற்ற பயிர்க்கடனை தள்ளுபடி செய்யப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
மேலும், கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் பயிர்க்கடன் பெற்ற இதர பெரு விவசாயிகளுக்கு தலா ரூ.5,000பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும். இந்தப் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி, எதிர்வரும் சாகுபடி பருவத்திற்கு கடன் பெற விரும்பும் விவசாயிகளுக்கு பெருமளவில் பயன்தரும்.
இந்தப் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடித் திட்டத்தின் கீழ் 01.05.2025 முதல் 28.02.2026 வரை கூட்டுறவு வங்கிகளில் பயிர்க்கடன் பெற்றுள்ள 14,22,555 விவசாயிகள் பயனடைவார்கள். இதனால் அரசுக்கு ரூ.2,044.46 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
2.5 ஏக்கர் (1 ஹெக்டேர்) அல்லது அதற்கு குறைவாக சொந்தமாக நிலம் வைத்திருந்து அந்த நிலத்தில் பயிர் செய்து வரும் குறு விவசாகிளுக்கு அதிக பலன்களை பெறுவார்கள். இவர்கள் கூட்றவு வங்கியில் ரூ.50,000 அல்லது அதற்கு குறைவாக பயிர்க்கடன் பெற்றிருந்தால், அவர்களுக்கு 100 சதவீதம் முழுமையாக கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும். இவர்கள் ஒரு ரூபாய் கூட வங்கியில் செலுத்த வேண்டி இருக்காது. அரசே உங்களது ரூ.50,000 கடனை செலுத்திவிடும்.
கூட்டுறவு வங்கியில் ரூ.50,000க்கு மேல் பயிர்க்கடன் பெற்றிருக்கும் விவசாயிகளால் முழுமையாக பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியை பெற முடியாது. ஆனால், குறிப்பிட்ட சதவீதம் அளவில் தமிழக அரசு பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. எனவே, யாருக்கு யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் என்பதை இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
|பயிர்க்கடன் தொகை ரூபாய்
|தள்ளுபடி தொகை
|ரூ.50,001 முதல் ரூ.60,000
|ரூ.40,000
|ரூ.60,001 முதல் ரூ.70,000
|ரூ-30,000
|ரூ.70,001, முதல் ரூ.80,000
|ரூ.20,000
|ரூ.80,001 முதல் ரூ.90,000
|ரூ.10,000
|ரூ.90,001 முதல் ரூ.1 லட்சம்
|ரூ.5,000
இதன் மூலம், 5 ஏக்கருக்கு அதிகமான நிலத்தை சொந்தமான வைத்திருப்பவர்களுக்கு ரூ.5,000 மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்படும். பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். அதே நேரத்தில் எஸ்பிஐ, இந்தியன் வங்கி, கனரா போன்ற பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் வங்கிகளில் பயிர்க்கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு தள்ளுபடி சலுகை பொருந்தாது. விவசாயம் வைத்திருந்து, பயிர்க்கடன் இல்லாமல், விவசாய வாகனம் அல்லது இதர விவசாய உள்கட்டமைப்புக்கு கூட்டுறவு வங்கிகளில் கடன் பெற்றிருந்தாலும் இந்த தள்ளுபடி உங்களுக்கு கிடைக்காது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2.5 ஏக்கர் அல்லது அதற்கு குறைவாக விவசாய நிலம் வைத்து, கூட்டுறவு வங்கியில் ரூ.50000 வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு 100 சதவீதம் தள்ளுபடி பொருந்தும்.
கூட்டுறவு வங்கியில் பயிர்க்கடன் பெற்றால் மட்டுமே ரூ.50,000 தள்ளுபடி பொருந்தும். தனியார் அல்லது பொதுத்துறை வங்கியில் பயிர்க்கடன் பெற்றால் பொருந்தாது.
ரூ.50,000க்கு மேல் கடன் பெற்ற விவசாயிகளுக்கு முழு தள்ளுபடி கிடைக்காது. உங்கள் கடன் தொகைக்கு ஏற்ப தள்ளுபடி வழங்கப்படும்.