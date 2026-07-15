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திருநெல்வேலி: ரூ.7.50 லட்சம் வரை கடனுதவி! தமிழக அரசு அதிரடி.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?

Tirunelveli District News:  உயர்க்கல்விக்கான கடனுதவி வழங்கப்படுவதை மாணவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் அறிவித்துள்ளார். உயர்க்கல்விக்காக  தமிழக அரசு ரூ.7.50 லட்சம் கடன் வழங்குகிறது. இதனை எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 15, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:25 PM IST
திருநெல்வேலி: ரூ.7.50 லட்சம் வரை கடனுதவி! தமிழக அரசு அதிரடி.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?
Image Credit: Tirunelveli District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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