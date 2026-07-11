/அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலை! ஜூலை 15க்குள் விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government Jobs : ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும், பெரும்பாறை அரசு பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப் பள்ளியில் காலியாக உள்ள ஒரு முதுநிலை கணித ஆசிரியர் மற்றும் ஒரு பட்டதாரி அறிவியல் ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தற்காலிக தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் பணிநியமனம் செய்வதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
திண்டுக்கல் அரசு ஆசிரியர் வேலை
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டிற்கு பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கும் அரசு பழங்குடியினர் நல உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப்பள்ளி, பெரும்பாறை பள்ளியில் காலியாக உள்ள ஒரு முதுநிலை கணித ஆசிரியர் மற்றும் ஒரு பட்டதாரி அறிவியல் ஆசிரியர் ஆக 2 காலிப்பணியிடங்களுக்கு தற்காலிக தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நியமனம் செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்படி தற்காலிக தொகுப்பூதிய முதுநிலை கணித ஆசிரியர் மற்றும் ஒரு பட்டதாரி அறிவியல் ஆசிரியர் ஆகிய 2 காலிப்பணியிடங்கள் பள்ளி மேலாண்மை குழு மூலமாக தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.தொகுப்பூதியத்தில் நிரப்பப்படும் முதுநிலை கணித ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட கல்வித் தகுதிகளுடன் முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தெரிவுக்கான ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நடத்தப்பட்ட தேர்வுகளில் பங்கேற்று சான்றிதழ் சரிபார்ப்பில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
பட்டதாரி அறிவியல் ஆசிரியர் பணியிடத்திற்கு TET தாள் 2-ல் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். மேலும் தகுதிகள் பெற்றுள்ள பணிநாடுநர்கள் பள்ளி அமைந்துள்ள எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள் (இல்லையெனில்), பள்ளி அமைவிட ஒன்றிய எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள் (இல்லையெனில்), மாவட்ட எல்லைக்குள் வசிப்பவர்கள் (இல்லையெனில்), மற்றும் அருகாமை மாவட்டத்தில் வசிப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும். இது முற்றிலும் தற்காலிகமானது.
தற்காலிக பணியிடத்தில் பணிபுரிய விருப்பமுள்ள நபர்கள் உரிய கல்விச்சான்றுகளுடன் விண்ணப்பங்களை, திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் நேரடியாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ எதிர்வரும் 15.07.2026-ஆம் தேதிக்குள் அளிக்கலாம் என்ற விவரம் இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது என மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் பணியிடங்களை தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் தற்காலிகமாக நிரப்பிட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில், ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின்கீழ் இயங்கும் ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்க/ நடுநிலை/ உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள 2 தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள், 2 ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் 14 இடைநிலை ஆசிரியர்கள் பணியிடங்களை தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் தற்காலிகமாக நிரப்பிட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன.
மேற்படி பணியிடங்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட கல்வி தகுதிகளுடன் ஆசிரியர் தகுதி தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் (TET Paper 1/2) உரிய கல்வி சான்றுகளுடன் அருகில் உள்ள ஆதிதிராவிடர் நல பள்ளிகளிலோ அல்லது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்திலோ 08.07.2026 பிற்பகல் 05.00 மணிக்குள் நேரில் விண்ணப்பிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.