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அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலை! ஜூலை 15க்குள் விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government Jobs : திண்டுக்கல் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் அரசுப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு தொகுப்பூதியத்தில் பணியாற்ற விண்ணப்பிக்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 11, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:42 AM IST
அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலை! ஜூலை 15க்குள் விண்ணப்பிக்கவும்
Image Credit: Government School Teacher JobsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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